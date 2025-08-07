Три основних сценарії розвитку подій на зустрічі Трампа з путіним

Перший сценарій: позитивний

На зустрічі будуть обмовлені контури миру. Очевидно, що в цьому миру будуть поступки з нашого боку, але вони також буть й з російського.

Чого можуть стосуватися поступки?

Перше — це ті території, які вже окуповані росією. Скоріше за все, вони залишаться під окупацією. І я думаю, що це буде повноцінно формально прописано. Включно з тим, що ми зобов'яжемось не забирати ці території силою.

Ключове для нас — відстояти чисельність нашої армії. Обмежувати її не можна.

Також життєво важливо не обмежувати можливості вступу до військових союзів. Але треба дивитись реально. НАТО або США, за підсумками договору, можуть оголосити, що Україна не може бути частиною НАТО. На жаль, це можливо. Але найголовніше, щоб цього не оголошували ми.

Це позитивний сценарій. На жаль, він виглядає зараз так.

Другий сценарій: нейтральний.

Будуть продовжуватися розмови, перемовини, зустрічі, але в той же час будуть продовжуватися бойові дії.

В цьому сценарії є часова межа, яка досить швидко закінчиться. Тому що така зустріч президента США не відбувається просто так. І якщо він відчує себе обманутим, то можливість домовитися з рф відпаде. А значить, будемо воювати, але воювати з підтримкою Сполучених Штатів.

Не найкращий варіант. Але і не найгірший. Нейтральний.

Третій сценарій: негативний.

Що може статись? Або зустріч зірветься. Або сама зустріч піде не за планом.

Тоді ситуація може розвинутись таким чином, що в підсумку США взагалі вийде з переговорного процесу та відмовиться від підтримки України.

Це найгірший варіант. При такому розкладі буде дуже складно. Найгірше за весь час війни. Наслідки такого можуть бути плачевними.

Ось такі три ключові варіанти розвитку подій ми маємо. Це реалістичні сценарії. На жаль, поки так.

Тепер залишається лише чекати зустрічей.