Правительство должно определиться: защита украинцев или подыгрывание врагам, - Виктор Таран призвал остановить "Дружбу"
Депутаты и чиновники, прежде чем решать кадровые вопросы в новом правительстве, должны остановить транзит российской нефти по территории Украины, прекратить обогащать наших врагов и убивать украинцев
Об этом заявил политический эксперт Виктор Таран, передает RegioNews.
По его словам, "ежедневно через Украину по нефтепроводу "Дружба" идет более 250 000 баррелей российской нефти. Это почти $6 миллиардов в год, которые позволяют россиянам производить ракеты, дроны, танки. Производить оружие, которым они потом убивают военных и уничтожают мирные города".
"Очень хотелось бы услышать от правительства ответы на такие вопросы: Почему мы и дальше кормим агрессоров? Что это за "Дружба" такая, которая построена на обогащении наших врагов и смерти украинцев? Когда транзит российской нефти будет остановлен?", - спрашивает Таран.
Эксперт обращает внимание на то, что нефть "идет в Венгрию и Словакию. Именно так, в страны, которые являются крупнейшими нашими антагонистами в ЕС. Вот такой парадокс, за дешевую нефть Орбан и Фицо стали приспешниками Путлера. Продавшись за дешевую нефть, одной рукой Венгрия и Словакия продолжают блокировать европейские санкции против России, а другой дают России зарабатывать. И они не просто заблокировали 18 пакет санкций против России. Они еще и заблокировали интеграцию Украины в ЕС".
По словам Тарана, украинское правительство все это видит, однако продолжает подыгрывать этому "любовному треугольнику ярых врагов Украины". Поэтому депутаты и чиновники должны выбрать - или честь и защита украинцев, или нефть и подыгрывание врагам. А пока этого не произойдет, все остальные вопросы, включая кадровые за новое правительство, могут подождать.
На фоне возможных кадровых решений в исполнительной власти общественные активисты призвали все парламентские фракции не голосовать за новый состав Кабинета Министров, если среди первоочередных пунктов правительственной программы не будет обещания остановить транзит через "Дружбу".
Напомним, общественная организация "Защита Государства" выступила с публичным обращением к украинским парламентариям и обществу, требуя немедленного прекращения транзита российской нефти по территории Украины.