Правительство должно определиться: защита украинцев или подыгрывание врагам, - Виктор Таран призвал остановить "Дружбу"

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Депутаты и чиновники, прежде чем решать кадровые вопросы в новом правительстве, должны остановить транзит российской нефти по территории Украины, прекратить обогащать наших врагов и убивать украинцев

Об этом заявил политический эксперт Виктор Таран, передает RegioNews.

По его словам, "ежедневно через Украину по нефтепроводу "Дружба" идет более 250 000 баррелей российской нефти. Это почти $6 миллиардов в год, которые позволяют россиянам производить ракеты, дроны, танки. Производить оружие, которым они потом убивают военных и уничтожают мирные города".

"Очень хотелось бы услышать от правительства ответы на такие вопросы: Почему мы и дальше кормим агрессоров? Что это за "Дружба" такая, которая построена на обогащении наших врагов и смерти украинцев? Когда транзит российской нефти будет остановлен?", - спрашивает Таран.

Эксперт обращает внимание на то, что нефть "идет в Венгрию и Словакию. Именно так, в страны, которые являются крупнейшими нашими антагонистами в ЕС. Вот такой парадокс, за дешевую нефть Орбан и Фицо стали приспешниками Путлера. Продавшись за дешевую нефть, одной рукой Венгрия и Словакия продолжают блокировать европейские санкции против России, а другой дают России зарабатывать. И они не просто заблокировали 18 пакет санкций против России. Они еще и заблокировали интеграцию Украины в ЕС".

По словам Тарана, украинское правительство все это видит, однако продолжает подыгрывать этому "любовному треугольнику ярых врагов Украины". Поэтому депутаты и чиновники должны выбрать - или честь и защита украинцев, или нефть и подыгрывание врагам. А пока этого не произойдет, все остальные вопросы, включая кадровые за новое правительство, могут подождать.

На фоне возможных кадровых решений в исполнительной власти общественные активисты призвали все парламентские фракции не голосовать за новый состав Кабинета Министров, если среди первоочередных пунктов правительственной программы не будет обещания остановить транзит через "Дружбу".