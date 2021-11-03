НАБУ пришло с обыском к министру экономики Любченко - СМИ

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Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят обыски у первого вице-министра-министра экономики Украины Алексея Любченко, который накануне подал в отставку

Об этом сообщает "Слідство.Інфо.", передает RegioNews.

Отмечается, что обыски могут быть связаны со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов.

Также обыски проходят у исполняющего обязанности председателя Государственной налоговой службы Евгения Олейникова и центральном аппарате ГНС.

В СБУ и НАБУ воздержались от комментариев.

Напомним, 2 ноября министр экономики Украины Алексея Любченко подал в отставку. Соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате Верховной Рады Украины.