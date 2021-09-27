Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку

Если запорожские депутаты поддержат досрочное увольнение Владимира Буряка, внеочередные мэрские выборы в Запорожье могут состояться уже весной

Если запорожские депутаты поддержат досрочное увольнение Владимира Буряка, внеочередные мэрские выборы в Запорожье могут состояться уже весной

Фото: zp.gov.ua

Запорожский городской голова Владимир Буряк написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Правда, пока что оно без даты, но копии документа уже получили офисы всех политических партий, которые входят в состав Запорожского городского совета. Рассмотреть заявление Буряка депутаты могут уже на ближайшей сессии. Учитывая тот факт, что сейчас большинство в горсовете состоит почти из 50 депутатов (из 64 избранных), которые в оппозиции к действующему градоначальнику, то можно прогнозировать - решение будет не в пользу городского головы.

О том, что мэр может досрочно уйти на политическую пенсию, заговорили еще в начале лета. Впрочем, политические эксперты уверяли: Буряку дадут время доработать до конца года. Итак, почему именно сейчас Владимир Викторович решил уйти на "заслуженный отдых", кому выгодно форсирование событий и кто может занять место мэра, выяснял RegioNews.

В чем сила, брат?

Если перефразировать цитату героя фильма "Брат", то ответ в запорожском случае будет такой: "У кого депутатское большинство, тот и сильнее". Сейчас эта "сила" точно не в руках Буряка, хотя еще полгода назад именно мэр был главным "дирижером" в Запорожском городском совете и имел абсолютную поддержку большинства депутатов. Однако ситуация кардинально изменилась.

Коротко напомним, что же произошло и почему в свое время в Запорожье возник политический кризис. Весной этого года в городе состоялось переформатирование власти. Депутаты, которые входили в большинство в горсовете и поддерживали Буряка, неожиданно "перекрасились" и сформировали новую коалицию, в которую вошли представители ОПЗЖ, "Європейської солідарності", "Слуги народа", "Новой политики" и "Партии Шария". На стороне Буряка остались лишь представители его политической партии "Єднання". Но, как говорится, для Буряка это "ни о чем", потому что получил он только 16 депутатских "штыков" из 64-х.

После так называемого переформирования власти новоиспеченная коалиция потребовала от Владимира Буряка ряд кадровых "преференций", среди которых была и смена секретаря горсовета. Поскрипывая зубами, мэр все же согласился на эти условия, а затем на посту секретаря пробуряковського Геннадия Наумова сменил "слуга" Анатолий Куртев. Но последний не продержался в своем кресле и месяца – своим распоряжением мэр его уволил. С этого и начался так называемый политический кризис, а в местном политикуме стали все громче говорить о возможной отставке Буряка.

По словам наших источников, кроме недоразумения с местными депутатами у градоначальника неожиданно возникли проблемы с Офисом президента – там возмутились увольнением "слуги" Куртева и вызывающим поведением господина мэра. Мол, схватил "царя за бороду" и вообще потерял ощущение реальности. Кроме того, по словам наших экспертов, в ОП решили воспользоваться моментом и, так сказать, "прокачать" ситуацию относительно того, как изменятся рейтинги влиятельного городского головы (на прошлых выборах за Буряка проголосовали более 60% запорожцев) после политического скандала.

Говорят, что местные депутаты получили "зеленый свет" от Банковой полностью бойкотировать работу горсовета. "Слуги народа" почти три месяца принципиально не собирались на сессии, которые созвал Буряк, и не голосовали по важным вопросам. Более того, мэрия попала в поле зрения правоохранителей – по примеру Киева, в Запорожье начались постоянные обыски в кабинетах чиновников, появились различные уголовные производства и тому подобное. Это дополнительно "подкосило" позиции Владимира Викторовича, и он "включил заднюю". Мэр соглашается на восстановление в должности Анатолия Куртева, но точка невозврата уже была пройдена, а механизм отставки – запущен.

Кому мешает запорожский мэр?

Еще до сессии, на которой господина Куртева восстановили в должности, наши источники рассказывали о том, что Буряку дали возможность доработать в должности до нового года. А уж после рождественских праздников руководить городом, мол, будет тот самый Куртев. Эксперты это объясняли тем, что накануне отопительного сезона менять руководителя города просто нерезонно (в случае провала вся ответственность ляжет именно на его плечи, что также отразится на его рейтингах). Кроме того, надо "закрыть" бюджетный год. Уже после того, как мэр покинул бы пост, Запорожье начало б готовиться к внеочередным выборам, которые в таком случае должны были быть назначены на осень 2022 года.

Но тут накануне минувших выходных город потрясает весть: Владимир Буряк написал заявление о сложении полномочий. Правда, пока без даты. Эту информацию RegioNews подтвердили несколько народных депутатов и представители разных политических сил. Говорят, что в партийных офисах уже есть копии этого самого заявления.

В пресс-службе мэрии это никак не комментируют - и не подтверждают, и не опровергают. А вот Владимир Викторович, который и так не общается с журналистами, которые не входят в его пул, молчит, потому что, по официальной информации, находится на больничном – всем известно, что мэр имеет серьезные проблемы с сердцем. По нашим данным, после того, как больничный закончится, городской голова еще и намерен уйти в отпуск. Таким образом он потянет время и попробует решить свои политические проблемы. Удастся ли ему это сделать, увидим позже. А мы тем временем поинтересовались, почему так внезапно изменилась ситуация, и оппоненты решили избавиться Буряка немедленно.

По словам политических экспертов, форсирование событий, связанных с отставкой мэра, могут иметь две причины: политическую и экономическую. Первая связана с тем же Офисом президента. Там очень переживают из-за сильных позиций мэров во многих регионах: Запорожье, Одессе, Днепре, Киеве и т. д. Кроме того, что руководители этих городов имеют бешеные рейтинги, почти у каждого есть свой политический проект. По результатам местных выборов, эти партии, как и их лидеры, получили сильную поддержку избирателей, а такие "расклады" очень нервируют людей с Банковой. Особенно учитывая тот факт, что партия "Слуга народа" стремительно теряет собственные рейтинги. Поэтому сейчас цель – показать украинцам, какими слабыми могут быть их любимцы, как они предают интересы избирателей и тому подобное.

Что же касается именно Запорожья. Поговаривают, что от Буряка решили срочно избавиться, чтобы внеочередные выборы состоялись не осенью, как планировалось ранее, а уже весной. До того момента руководство городом перейдет к секретарю горсовета, который является представителем партии власти. Если Куртев хорошо справится со своими обязанностями, он даже сможет претендовать стать кандидатом на должность городского головы. Если же нет, этого кандидата "назначит" Киев. И, скорее всего, это будет действующий нардеп Юлия Яцик - она имеет довольно неплохие узнаваемость и рейтинги.

Активно лоббировать скорейшую отставку Буряка могут также представители местных финансово-промышленных групп. Здесь все банально и просто – освоение бюджетных средств на строительстве и реконструкциях различных объектов. В том числе и многострадальных запорожских мостов. Чтобы иметь возможность "помочь" подрядчикам освоить деньги до конца года, дабы они не вернулись в бюджет, надо получить руководство городом. Например, через подконтрольного секретаря горсовета, который на определенное время будет в статусе и.о. градоначальника.