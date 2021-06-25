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Александр Стрижук журналист [email protected]
25 июня 2021, 10:00 20

Euronews победил BBC: какую замену Мендель нашли у Зеленского

25 июня 2021, 10:00 20
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В "финале" конкурса на должность пресс-секретаря президента Украины телеведущий из Кривого Рога одолел профессионального коммуникатора - политического аналитика из Луганска
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Ожидая окончательное решение Офиса президента, которое не заставило себя долго ждать, мы проанализировали две наиболее вероятные кандидатуры на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского, довольно ощутимо дискредитированную Юлией Мендель. Тем более, что СМИ еще за несколько дней до момента официального признания уверенно писали о двух таких соискателях-"финалистах". Итак, RegioNews выяснил, кого Банковая видела самыми удобными или профессиональными "голосами президента" для коммуникации с медиа и миром и, наконец, на чем и, собственно, на ком остановила свой выбор.

Почему проиграл луганский филолог

Изначально условным №2, по мнению украинских СМИ, был Александр Бондаренко. Он получил филологическое образование (украинский язык) в Луганском педагогическом университете, а после этого, как это часто бывает в наших реалиях, выбрал профессию журналиста. Конкретно – журналиста-телевизионщика. Впрочем, не телевизором единым, хоть телевизионной журналистике Бондаренко отдал немало лет. В анонсе мастер-классов, которые Александр дает сейчас, его карьера в СМИ указана кратко: "журналист, ведущий, шеф-редактор и старший продюсер (ICTV, "5 канал", "Украина").

Также он работал в украинской службе BBC и вел передачу "Точка зрения" на "Громадському радіо" – одним словом, его едва ли не главнім достоинством является многогранность. Но с медиакарьерой, в отличие от своего конкурента, луганский филолог Бондаренко завязал. Еще в 2017 году он прошел курс в Kyiv Academy of Media Arts, после чего возглавил направление спецпроектов в агентстве стратегических коммуникаций RMA. И, как уже было сказано, дает мастер-классы. В частности, на такие темы:

  • Фейки: оружие массового поражения в эпоху постправды;
  • Планирование коммуникаций: как системность преодолевает хаос.

Также СМИ пишут, что на местных выборах 2020 года команда Бондаренко работала на львовскую ячейку "Голоса". Отметим, что в этом регионе "Голос" прошел как в областной совет, так и в горсовет Львова. Но на окончательный выбор Офиса президента, похоже, повлиял совсем другой фактор.

Кто он - криворожский журналист

В отличие от Бондаренко, фаворит и, как уже признался советник главы ОП Михаил Подоляк, победитель пресс-секретарской гонки Сергей Никифоров свою карьеру последовательно строил в телевизионной журналистике. Получив диплом журналиста в Киевском университете имени Шевченко, он где только не работал, но начинал с криворожского телеканала "Рудана" (хотя в соцсетевом профиле Никифорова родным городом указан Киев). Далее были годы работы корреспондентом на различных общенациональных телеканалах – "К1", "24-й". Там он задержался ненадолго, а вот на "Первом национальном" пробыл почти три года (с сентября 2008-го по апрель 2011-го).

После этого Никифоров устроился на работу в известный общеевропейский телеканал Euronews, где проработал добрых шесть лет – по 2017 год. Причем работал он в главном офисе телеканала, что во французском Лионе.

После заграничного вояжа Сергей вернулся на Родину, где в 2019-м устроился на только что созданный новостной телеканал Рината Ахметова "Украина 24". Там он сначала был ведущим новостей, а с осени 2020 года - еще и в утреннем шоу "Утро чемпионов".

Что будет дальше

Очевидно, что, с точки зрения работы (которая часто напоминает то ли игру, то ли войну) со СМИ, удобней была бы кандидатура Бондаренко – как человека более опытного и многогранного. За Никифоровым, с другой стороны, -- умение держаться в кадре и на публике, то есть уметь делать хорошую мину даже при плохой игре.

СМИ уверенно писали, а позже это подтвердил и Подоляк, что Банковая согласовала кандидатуру Сергея Никифорова. Вероятно, одним из ключевых факторов выбора, как и во многих других назначениях эпохи нынешней власти, является личный комфорт президента. Возможно, Владимиру Зеленскому на эмоциональном уровне оказалось удобнее контактировать именно с этим кандидатом – такая версия может объяснить победу обычного телеведущего над опытным бойцом медиа- и коммуникационного фронта. Однако нельзя исключать и такой вариант, что пресс-секретаря для Зеленского выбирал глава Офиса президента Андрей Ермак. И выбирал, как может показаться, прежде всего, для себя, чтобы иметь полный контроль над главой государства.

Главным же, чего от нового пресс-секретаря Зеленского ожидают все СМИ, должны стать предсказуемость и адекватность "тени президента". Потому что первая его пресс-секретарь Юлия Мендель отметилась несколькими такими инцидентами, о которых вполне можно сказать – "вляпалась в историю". Вот именно этого – "вляпывания" в очередные скандальные истории да еще и с международным привкусом - от Никифорова ждут в последнюю очередь. А стабилизацией гривны и борьбой с инфляцией пусть занимаются те, кто должен это делать согласно штатному расписанию.

Владимир Зеленский президент Офис президента пресса СМИ Ринат Ахметов Юлия Мендель Андрей Ермак

 
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