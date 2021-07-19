"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"

В Ужгородській міській раді – нова коаліція: "слуги" спільно з представниками ОПЗЖ та міським головою Богданом Андріївим домовилися про співпрацю. Відбувалося дійство під пильним оком головного "велюра" країни Миколи Тищенка

В Ужгородській міській раді – нова коаліція: "слуги" спільно з представниками ОПЗЖ та міським головою Богданом Андріївим домовилися про співпрацю. Відбувалося дійство під пильним оком головного "велюра" країни Миколи Тищенка

Фото: rada-uzhgorod.gov.ua

Одразу, на що звернули увагу ужгородці після першої сесії новообраної міськради, - суттєва зміна команди мера. Тоді у розмові з кореспондентом RegioNews міський голова Ужгорода Богдан Андріїв зазначив, що були певні політичні домовленості, тож поява в ній представників інших політсил – закономірний результат. "Ми змушені були запросити до команди представників із інших сил. Але, погодьтеся, що це - абсолютно нормальна ситуація", - запевнив мер.

За півроку ситуація змінилася, вкотре доводячи, що в Ужгороді приналежність до тієї чи іншої політсили не відіграє вирішальної ролі – рулять особисті стосунки, домовленості та сфери впливу. Після "тихого перевороту" в Закарпатській облраді на переформатування в Ужгородській міськраді очікували. А присутність на черговій сесії міськради тепер уже відомого і на Закарпатті нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка не залишила жодних сумнівів: ченджу бути.

Рибу на Мелкумяна

За рішенням більшості ужгородських депутатів, представник "Європейської солідарності" Андрій Риба був відправлений у відставку з посади секретаря Ужгородської міської ради. За його зняття проголосували 29 депутатів. На місце Риби під час таємного голосування депутати тридцятьма бюлетенями вибрали бізнесмена Арсена Мелкумяна – керівника ужгородського осередку президентської партії, одного із головних лобістів земельних та інфраструктурних питань.

Призначення Мелкумяна Тищенко назвав дуже гарною новиною. "У нас сьогодні дуже гарна новина. Місто Ужгород обрало нового секретаря міськради, представника партії "Слуга народу", з чим я нас всіх і вітаю. Зшиваємо країну і виконуємо накази президента", — заявив нардеп у своєму ролику на каналі в Telegram.

"Знятого" Рибу депутати, щоправда, на мілководдя не викинули: його призначили головою бюджетної комісії. "Вдячний колегам по раді за висловлену довіру та призначення мене головою бюджетної комісії Ужгородської міської ради. Це дуже відповідальне завдання. Обіцяю ужгородцям дотримуватися в роботі комісії максимальної прозорості та інформувати про будь-які виявлені порушення та недоліки", - написав Риба в соцмережі. А його однопартійці у заяві, прийнятій з приводу подій в міськраді, запевнили, що "призначення Андрія Риби головою бюджетної комісії дозволить контролювати фінансову діяльність міськради".

Кермуватиме і ОПЗЖ

Посадою секретаря міськради переформатування, звісно ж, не обмежилося. За додаткові шість голосів у новій більшості посаду заступника міського голови зайняв керівник фракції ОПЗЖ Артем Погорєлов. Він мав замінити когось із двох замів, призначених по квоті мера Богдана Андріїва. Вибрали Івана Шимона. Останній, подейкують, почав "перегинати палку", взявши під контроль архітектурні та майнові питання, чим грубо зачепив інтереси ужгородського градоначальника.

Варто зазначити, що під нову коаліцію переформатували і міськвиконком. У нього ввійшли представники всіх фракцій. Утім, депутати від "ЄС" не голосували ні за кандидатуру секретаря, ні за кандидатуру нового заступника, однак оцінку переформатуванню дали. Так, у вищезгаданій заяві наголошується, що події в міськраді "стали ще одним підтвердженням того, що "слуги" та ОПЗЖ, які на камери розігрують ворожнечу між собою, насправді давно стали партнерами та потроху починають спільно захоплювати владу в регіонах".

До речі, з приводу позиції закарпатської ОПЗЖ неочікувано висловився голова облради Олексій Петров. "ОПЗЖ — це неоднорідна структура. Там є різнополюсні депутати, і вони не підтримують Медведчука. Вони завжди підтримували важливі для регіону рішення", - виправдався обласний спікер-"слуга" перед журналістом видання Babel.ua.

Тищенко – наше все?

"Кинутий" у березні на Закарпаття підсилювати президентські структури Микола Тищенко цього разу провів в області майже тиждень. Як сам пафосно розповів, наразі Закарпаття та безпосередньо Ужгород вперше за 30 років є пріоритетними для команди президента, тобто особисто для Володимира Зеленського. "Працюємо далі і виконуємо накази президента!", - не втомлюється повторювати Тищенко, підтверджуючи свої слова активним пересуванням по Закарпаттю.

Заради "ефективної роботи" місцевих рад, ресторатор активно бере участь у переформатуваннях коаліцій, роздаючи учасникам офіційні посади чи неофіційні обіцянки. Він проводить наради в облраді та облдержадміністрації, зустрічається з представниками різних громад, з’являється в геть неочікуваних місцях, про що жваво доповідає користувачам соцмереж. Та, за великим рахунком, фото нардепа на тлі ромських баронів в Королеві, нової міні-скульптурки та гімназійного басейну в Ужгороді або серед "видатних" адвокатів в Мукачеві демонструють місцевим цілковите нерозуміння закарпатських реалій та повну відсутність критичності.

Так, на думку політолога Віктора Пащенка, тактика і спосіб поведінки Тищенка викликає великі сумніви в довговічності та дієвості нардепа. "Він (Тищенко - ред.) виглядає дуже зручним об’єктом для маніпуляцій через свої нарцисизм та самовпевненість. Його популістичні заяви – "прийшов, розібрався, вирішив" - нічого, крім іронії, у розумних не викликають, а дурні так само завтра слухатимуть іншого. "На хвастуна не нужен нож, ему немного подпоешь, и делай с ним, что хошь". Власне, це підтверджують і київські фото знаного ресторатора. Наскільки це розуміє Зеленський, поки невідомо, але що це його повна відповідальність – однозначно", - написав Пащенко у своєму блозі.

Між іншим, найближчим часом Тищенко ще матиме нагоду покрасуватися на Закарпатті. Наприкінці липня має відбутися сесія Закарпатської облради, де, за чутками, мали би змінити заступників голови облради. Наразі активно обговорюють, хто із проросійської ОПЗЖ та проугорської КМКС замінить нинішніх керівників із "ЄС" і "Батьківщини". Представники останніх, очевидно, на відміну від колег із Ужгородської міськради, все ж таки підуть в опозицію.