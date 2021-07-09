Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук

Ивано-Франковская область переживает очередную кадровую ротацию, которая ознаменует собой долгожданное перемещение Светланы Онищук из заместителя руководителя ОГА в главное кресло региона

Ивано-Франковская область переживает очередную кадровую ротацию, которая ознаменует собой долгожданное перемещение Светланы Онищук из заместителя руководителя ОГА в главное кресло региона

Прикарпатье получило первую в своей истории главу облгосадминистрации - женщину. Впечатленный этим феминистским шагом в консервативной Галичине, RegioNews, тем не менее, попытался исследовать и спрогнозировать, чем же еще запомнится Светлана Онищук, которая заменит во главе Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука.

Тихо пришел, тихо ушел

Ивано-Франковская область во времена президентства Владимира Зеленского выглядит, мягко говоря, никому не нужной. За два года в местном "белом доме" будет заседать уже четвертый хозяин. И только один из них – Денис Шмыгаль – вышел за рамки, собственно, регионального влияния. По крайней мере, формально он является "не первым, но и не вторым человеком" в государстве. Хотя, скажем честно, на посту председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации действующий премьер чем-то ярким не отметился. Но в его дальнейшем карьерном росте сыграли роль другие факторы.

У Андрея Бойчука, которого только что отправили в отставку, такие факторы вряд ли могут обнаружиться. Намеком на это является и его работа руководителем области – ничем особенным он и не запомнился. Пытался бороться со "свободовским" мэром Русланом Марцинкивым. Получалось вяло и неэффективно. Взял определенное, достаточно опосредованное и, прямо скажем, минимальное участие в проталкивании в Верховную Раду кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка. Получилось - но точно не у него.

Бойчук – тот случай, когда человек оказался на своем месте, скорее, случайно, чем в результате каких-то четких соглашений-договоренностей или благодаря своему очевидному профессионализму. Оказался, поработал некоторое время без особых успехов и так же ушел. Возможно, его где-то и пристроят, хотя вполне очевидно, что это - не тот человек, которого можно было бы назвать кадровым резервом нынешней, бедной на качественных управленцев, власти.

Впрочем, если слухи о связи Бойчука с людьми Виктора Медведчука и самим главой политсовета ОПЗЖ, который нынче не в фаворе Банковой (чего не скажешь о другом "столпе" пророссийской парламентской силы Юрии Бойко), правдивы, то вполне можно считать это косвенным следствием актуального политического тренда. Между прочим, отдельные франковские медиа стали говорить о возможном увольнении Бойчука еще в марте, и это при том, что президент его назначил только в декабре 2020-го. К тому же следует напомнить, что именно в феврале 2021-го стартовала волна санкций против кума Путина.

Наконец, первая

В отличие от Бойчука, его преемница Светлана Онищук - человек в ОГА уже, можно сказать, свой. Пришла она туда в сентябре 2019 года, вскоре после того, как область возглавил Шмыгаль. И оставалась на своей должности заместителя главы Прикарпатья до сих пор. Должность, правда, не является ключевой – все-таки социальная сфера, как ни крути, всегда находится где-то на вторых ролях. Однако в компетенцию Онищук входит и мониторинг работы органов местного самоуправления - поэтому базу для вероятной борьбы с городским головой областного центра она, наверное, подготовила соответствующую. А до своего прихода почти два года назад в ОГА Онищук преподавала на кафедре публичного управления и администрирования Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа.

Кстати, она вполне могла и не стать первой губернаторшей в истории Прикарпатья, поскольку в 2020-м был момент в ее биографии, когда она стремилась возглавить Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы. По слухам, ее назначение туда лоббировал сам премьер Шмыгаль, который и взял ее в новую команду Ивано-Франковской ОГА. С этим назначением не сложилось, хотя Онищук в структурах данного Нацагентства работала с 2012 года, дослужившись до должности начальника межрегионального управления Нацагентства по вопросам государственной службы в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Вероятно, именно Шмыгаль и стоит за этим назначением Онищук на должность главы ОГА. После себя ее не предлагал, потому что, как видим, была попытка забрать ее в столицу. А тут как раз освободилось кресло в регионе, которое не успело нагреться под малозаметным и скоротечным сотником Майдана Бойчуком, который так и не смог справиться со своей прямой обязанностью (не должностной, а фактической) – заботиться о поднятии или хотя бы сохранении нынешнего рейтинга президентской "Слуги народа" и лично (особенно) главы государства. Потому что выборы хоть и не на носу, а Вирастюк хоть и в Раде, но позиции "зеленой" власти на западе страны - даже в значительно более лояльном, чем Львовщина, Прикарпатье - выглядят очень неубедительно.