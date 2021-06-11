Застройщики, льготники и ромы. Как и с кем борется мэр Ровно Третяк

Ровенский городской голова прославился на всю Украину дискриминационным заявлением в отношении ромов, но не только этим полгода жил город под его новым руководством

Ровенский городской голова прославился на всю Украину дискриминационным заявлением в отношении ромов, но не только этим полгода жил город под его новым руководством

Фото: Facebook/tretyak.alex

Чем запомнилась ровенчанам деятельность нового мэра Александра Третяка в течение первой половины 2021 года, исследовал RegioNews.

Басов кут, "Авангард"

Как и в любом более-менее крупном украинском городе, в Ровно есть свои проблемы с застройщиками. Жители знают эту проблему под названием "Басов кут". Именно здесь, в этом районе Ровно, в парке возле пляжа, развернулась традиционно драматическая и мутная история. Она, эта история, не имеет прямого отношения к Третяку, потому что началась еще в 2005 году с аренды части территории парка для якобы строительства кафе.

Позже, уже на старте каденции нынешнего мэра в декабре 2020-го, градостроительные условия и ограничения для данного участка были неожиданно изменены – на месте кафе уже должен был появиться отель. Здесь отличился заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Ровенского горсовета Виктор Вивсянник, отстранения которого от исполнения должностных обязанностей требовала местная ячейка "Голоса".

В партии "Євросолідарність", именно к которой относится Александр Третяк, пошли дальше и захотели вообще отменить разрешение на строительство на том злосчастном участке. К тому же, появились слухи о том, что гостиница – это только прикрытие, а на самом деле, по классической украинской схеме, там появится жилая многоэтажка. Сам городской голова отреагировал в похожем ключе - многоэтажка под видом гостиницы там не должна появиться.

Другим резонансным строительством в Ровно является стадион "Авангард". Как известно, местная футбольная команда "Верес" в следующем сезоне должна выступать в Премьер-лиге (самый высокий уровень украинского футбола), поэтому вопрос наличия собственной арены в городе вышел на новый, остроактуальный уровень.

И главной проблемой "Авангарда" стало то, что государственного финансирования этот объект не получил. Об этом в середине мая сообщил сам градоначальник, традиционно-популистски пообещав, что будет искать деньги для завершения реконструкции (а фактически восстановления) стадиона. Сам Ровенский городской совет уже выделял деньги на "Авангард", но 50 млн грн из необходимых 550 млн - это довольно скромный показатель. А гипотетическое желание еще раз потратиться на футбольное сооружение из городского бюджета непременно натолкнется (и уже раздаются недовольные голоса) на обоснованное возмущение – для чего тратить коммунальные средства, которых, как всегда, не хватает, на частную игрушку?

Льготники, зарплата

Насчет" не хватает " – тут к Третяку найдется не одна претензия. Хотя главная – ограничение льготного проезда - не касается нынешнего мэра напрямую. Эта норма (льготный проезд только с 10:00 до 16:00) была введена из-за карантина еще при предыдущей мэрской власти Владимира Хомко. Тогда же, еще до выборов, в октябре 2020-го, была отменена судом как незаконная. В марте 2021-го это решение подтвердил апелляционный суд.

В апреле местная власть вернула привычный формат льготного проезда, но тут получила на орехи от представителей общественности – они требовали извинений за то, что почти год незаконно взимали плату за проезд от льготных категорий.

В начале июня Третяк снова засветился на финансовом вопросе. Движение "Чесно" обнародовало данные по зарплатам городских голов в Украине, и оказалось, что мэр Ровно получает в среднем 62 тыс. грн в месяц. А это даже больше, чем у городского головы Киева Виталия Кличко. Что, учитывая размеры бюджетов обоих городов, выглядит немного странно.

К тому же сам Третяк в декабре заявлял, что его оклад составляет чуть менее 16 тыс. грн, а со всеми надбавками будет около 30 тыс. Вышло же вдвое больше. Конечно, 62 тыс. - это не 114 тыс. грн у рекордсмена, запорожского мэра Владимира Буряка. Однако даже двукратное превышение анонсированной финансовой составляющей не может не вызвать у горожан логического вопроса.

Равнение на Марцинкива

Впрочем, пока главным - и самым скандальным - эпизодом из полугодовой работы на должности городского головы Ровно стала для Третяка его фраза в адрес ромской общины города. Руководствуясь благими намерениями наведения порядка в городе, который, в частности, нарушают именно ромы, господин мэр заявил, что сам предлагал им поехать домой, в Закарпатье, но те отказались (мол, поезда и автобусы не ездят). Поэтому, как отметил Третяк, "я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье".

Конечно же, общеукраинские СМИ мигом распространили эти слова ровенского градоначальника, чем сделали ему громкий пиар. Конечно же, негативный. Однако, учитывая пример Ивано-Франковска, где местный популярный глава Руслан Марцинкив в прошлом году предлагал такой же вариант решения "цыганского вопроса", особых электоральных проблем Третяку ожидать не стоит. Украинцы - народ терпеливый, но что касается именно ромов, которые и в самом деле добавляют своего колорита в криминогенную ситуацию любого украинского города, они склонны поддерживать даже такие резкие и недемократические действия власти. Забывая - как и сами городские головы, - что с любым нарушением порядка должны бороться прежде всего правоохранители.

А все эти попытки решить те или иные проблемы вне правоохранительной системы выглядят похожими на желание президента Владимира Зеленского разобраться с негативными явлениями всеукраинского масштаба исключительно с помощью санкций СНБО. Впрочем, судя по рейтингам, украинскому электорату такие популистские меры нравятся. Поэтому и Третяк может рассчитывать как минимум на нейтралитет жителей Ровно, а то и на молчаливую поддержку в ромском вопросе. Хотя на всякий случай городской голова все же извинился, выставив себя исключительно борцом за спокойствие жителей и порядок в городе. Но вместе с тем и заявил, что с попрошайничеством другими методами бороться просто невозможно.