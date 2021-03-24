Одесский ветеран-тихоня. Чего добился Гриневецкий за сто дней у власти

Вернувшись в здание Одесской ОДА спустя 15 лет, опытный чиновник не стал делать резких шагов и громких заявлений. Он не дает брифингов и до недавних пор даже не отчитывался по борьбе с коронавирусом – Гриневецкий любит тишину

Вернувшись в здание Одесской ОДА спустя 15 лет, опытный чиновник не стал делать резких шагов и громких заявлений. Он не дает брифингов и до недавних пор даже не отчитывался по борьбе с коронавирусом – Гриневецкий любит тишину

RegioNews выяснил, что за прошедшие почти четыре месяца нахождения в главном кресле Одесской области Сергей Гриневецкий тихо лоббирует свои интересы, расставляет на ключевые должности нужных людей и управляет регионом за закрытыми дверьми своего кабинета. Впрочем, главе ОДА все же пришлось записать срочное видеообращение по поводу перехода Одесской области с 23 марта в "красную" зону карантина. "В нашем регионе сложилась чрезвычайно тревожная ситуация. Уровень заболеваемости коронавирусом превратился в настоящее цунами. Чрезвычайно высокая смертность - 68 человек на 100 тысяч населения", - объяснил ситуацию с COVID-19 Гриневецкий, пригрозив нарушителям жесткими правоохранительными мерами. И это стало чуть ли не единственным примером выхода руководителя области за пределы любимой им кулуарщины.

Новая реинкарнация ветерана

Впервые за последние несколько лет имя соратника Владимира Литвина и бывшего главы Одесской ОГА времен президентства Леонида Кучмы прозвучало в контексте кандидата в мэры Одессы от "ЗеКоманды". Однако городской голова Геннадий Труханов сориентировался быстрее и взял Сергея Гриневецкого в союзники, поставив его первым номером от своей партии "Доверяй делам" в список кандидатов в Одесский облсовет. Позже выяснилось, что назначение Гриневецкого руководителем всего региона являлось частью договоренностей между Трухановым и "слугами" по итогам первого тура мэрских выборов.

Свой трудовой путь Гриневецкий начал с инженера-технолога, а в политике оказался в 1982-м, когда занял должность первого секретаря Раздельнянского райкома ЛКСМУ и дослужился до первого секретаря Одесского обкома комсомола. В 1998 году Гриневецкий впервые стал нардепом от тогдашней партии власти НДП. Тогда же он возглавил Одесскую ОГА и руководил ею до 2005-го. Второй раз мандат нардепа политик получил в 2007-м, будучи избранным от Блока Литвина, с приходом к власти Януковича примкнул к его Партии регионов.

Сейчас бывшему комсомольцу 63 года, у него в собственности достаточно земель, поэтому он мог бы спокойно собираться на пенсию. Гриневецкий остается многими уважаемым человеком, с ним могли советоваться члены Кабмина и даже президент. Однако он решил принять предложение своих бывших бизнес-партнеров, а ныне компаньонов Труханова – Бориса Кауфмана и Александра Грановского, которые свели старого мэра и нового-старого главу ОГА, а также активно отстаивали его кандидатуру в Киеве.

Замы из "регионалов"

От чиновника с такой биографией было бы странно ожидать назначения в свою команду реформаторов, посему свою "теплую ванну" Сергей Рафаилович окружил опытными соратниками. Его первым замом стал отставной генерал СБУ Борис Волошенков. 15 лет назад он руководил управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности. Сын Волошенкова сам был замглавы ОДА при "регионале" Эдуарде Матвийчуке и занимал пост руководителя городской организации Партии регионов.

В списке заместителей Гриневецкого – Сергей Подгайный, который верно трудился на Труханова, но принял предложение перейти в ОГА. Говорят, у главы области был свой кандидат на эту должность, но возражать уважаемым спонсорам он не стал. А вот Светлану Фабрикант руководитель региона выбрал самостоятельно. Несмотря на то, что бывшая КВНщица и некогда близкая соратница Сергея Тигипко баллотировалась от "Доверяй делам", у нее давняя вражда с Трухановым. Мэр предпринял немало попыток не допустить Фабрикант к должности, однако Гриневецкий отстоял кандидатуру, что не добавило теплоты в отношения двух политиков.

Еще одним одиозным заместителем стал Олег Муратов, умеющий, по слухам, хорошо зарабатывать на должностях и договариваться с любой властью. Чиновник работал главой экономического департамента при "регионалах". С приходом Михаила Саакашвили его отстранили, но одессит удачно перебрался на пост главы Южного офиса Госаудитслужбы, где он преуспел в построении новых схем. Поговаривают, что умение "заносить" нужным правоохранителям помогло Муратову избежать уголовного преследования, а потом договариваться и со "слугами", от которых этот экономист даже баллотировался в облсовет. Теперь чиновник вернулся в ОГА, причем на повышение.

"Закрутил гайки"

Несколько первых решений старого-нового хозяина здания на одесском проспекте Шевченко касались работы самой ОГА. Так, видимо, ностальгируя по советским традициям награждений и организации досок почета, Гриневецкий повторно учредил почетный знак отличия главы облгосадминистрации. Получить трехсантиметровый якорь, выполненный из золота 585 пробы, могут как украинцы, так и иностранцы. Любопытно, что впервые награду Гриневецкий учредил в далеком 1999 году, однако спустя 17 лет ее ликвидировал Саакашвили, занимавший тогда пост главы ОГА.

После неспокойных первый сессий облсовета, когда депутаты заседали до утра с драками и потасовками, в которых участвовали в том числе и коллеги из горсовета, Гриневецкий решил "закрутить гайки". С февраля в здании ОГА ввели новые правила пропускного режима. Теперь беспрепятственно зайти туда могут лишь президент, премьер-министр, глава парламента, сам Гриневецкий, председатель облсовета Григорий Диденко и их замы. Остальные только по предварительной заявке и согласованию.

Ставки в регионе

Несмотря на внешнее партнерство отношения между Трухановым и Гриневецким не такие теплые, как кажутся. Оба "хозяйственника" являются союзниками, но этот "брак", скорее, по расчету. Его скрепляют общие финансовые интересы, которые подогревают спонсоры обоих политиков – Грановский и Кауфман. Как только что-то пойдет не так, есть опасения, что персоны, любящие власть и не готовые делить славу, побьют горшки. Некоторое напряжение между ними уже чувствуется.

В орбите общих интересов находятся нардепы прошлых созывов Виталий Барвиненко и Александр Пресман. Обоим бывшим "регионалам" хозяева региона нашли теплые места. Первый возглавил новосозданный Одесский район, а второй стал председателем Раздельнянского райсовета. Бизнес последнего - поставка питания в больницы. На 7,5 млн грн он получил заказ от областного медцентра и два заказа на 5,5 млн грн от городской инфекционки. Благодаря дружбе с мэром и главой ОГА, Пресман только за ноябрь-декабрь 2020-го "поднял" на больничном питании 82 млн.

Своего человека Гриневецкий устроил руководителем Белгород-Днестровского райсовета - Григорий Мельниченко вообще приходится главе ОГА зятем. Молодой чиновник уже угодил в скандал, продвигая интересы семьи, которая давно развивает семейный охотничий бизнес, посматривая на угодья национального парка "Тузловские лиманы". Он не первый год воюет с его руководством, застраивает берега Днестра и желает без помех охотиться в природных угодьях. В свое время доходило до разборок со стрельбой, сейчас все тихо - благо позволяет админресурс. Директор нацпарка уже опубликовал указы, подписанные замом Гриневецкого Муратовым, которые дают "зеленый свет" двум организациям: "Обществу охотников и рыболовов XXI столетия" и "Охотник и рыболов XXI столетия". Одно предприятие принадлежит главе райсовета Мельниченко, а второе – его отцу (то есть свату главы ОГА). Зоозащитники уже опасаются появления новых коттеджей, баз отдыха или просто охоты в заповеднике местных князьков.

Еще один жест доброй воли Гриневецкого направлен в сторону известного скульптора Михаила Ревы, который пытается получить старинное здание в центре Одессы под музей "Простір натхнення". До ноября 2020-го облсовет судился с зодчим, не позволяя заключать договор аренды. Однако с возвращением Гриневецкого в ОГА у этого друга Труханова появилось больше шансов. Департамент культуры начал пропускать судебные сроки и путаться в документах. Благодаря этому теперь по решению суда здание должно перейти к Реве.

В ожидании оплеухи

Впрочем, сто дней своего правления Гриневецкий встретил появлением слухов о возможной отставке. В ОГА стали поговаривать о том, что позиции шефа в Киеве не так крепки, как раньше. Ситуацию связывают с обострением интриг в ближайшем окружении Владимира Зеленского по дележу полномочий в Офисе президента. Тем не менее, скорое увольнение Гриневецкого вряд ли случится: слишком важным элементом власти он является, и многое посыплется, если его убрать. Тем более что адекватной замене Гриневецкому на Банковой как не было, так и нет.

В самом облсовете поддержка у Гриневецкого также неважная. Превосходство коалиции довольно шаткое – всего два депутата. В ОПЗЖ видят слабое место власти, и уже озвучен вариант, когда силы могут смениться. Представители "столаровско-плачковской" группы в ОПЗЖ, по слухам, якобы почти договорились с руководителем фракции "Батьківщини", чтобы "кинуть" партнеров по коалиции из "Доверяй делам", "Слуги народа" и "Євросолідарності".

Торги, скорее всего, идут за кресло областного спикера, о котором нынешний первый замглавы облсовета и вечный руководитель одесской "Батьківщини" Олег Радковский мечтает уже много лет. Сманив "Батьківщину", ОПЗЖ может сформировать коалицию со своими друзьями из "За майбутнє" и "Партии Шария". Если подобное случится, то это будет звонкой оплеухой Сергею Гриневецкому – мол, аксакал одесской политики решительно утратил былую хватку.