Одесская "стенка на стенку": как ОПЗЖ проиграла главное кресло в облсовете с разницей в четыре голоса

Минувшую пятницу депутаты Одесского облсовета негласно окрестили «13-м» числом. Именно в этот день с продолжением до глубокой ночи его избранники сначала заблокировали трибуну, потом устроили драку, а уже под утро таки избрали председателя

Минувшую пятницу депутаты Одесского облсовета негласно окрестили «13-м» числом. Именно в этот день с продолжением до глубокой ночи его избранники сначала заблокировали трибуну, потом устроили драку, а уже под утро таки избрали председателя

Новоизбранный депутат областного совета от "Слуги народа" Ирина Ковалиш, которая входила в рабочую группу по подготовке первого сессионного заседания, уверяет, что изначально планы были более чем приличные. По советской традиции право зачитывать присягу должны были передать старейшему избранному, планировали чинно и благородно избрать руководство Одесского облсовета, дать старт работе постоянных комиссий… "А вышло позорное зрелище. У него, как у киношного блокбастера, есть свои режиссеры, актеры, продюсеры. Стыдно", - заключила депутат.

75 тысяч за голос

После второй сессии Одесского городского совета, где успешно сформировалась коалиция из "Доверяй делам", "Европейской солидарности" и "Слуги народа", коалиционные переговоры в совете областном пошли намного активнее. В какой-то момент все выдохнули, понимая, что консенсус достигнут. Областным спикером планировали выбрать "слугу" Григория Диденко по тому же принципу, по которому секретарем горсовета избрали также выдвиженца одесской "ЗеКоманды", ректора Одесского национального университета имени Ильи Мечникова Игоря Коваля: сговорчивый председательствующий, который не мешает "правильным парням" руководить. Только в городе в этой роли – переизбранный мэр Геннадий Труханов, а в области – его соратник по "Доверяй делам" и с недавних пор глава ОГА Сергей Гриневецкий. Хотя реальнее назвать в обоих случаях "правильными парнями" тех же Бориса Кауфмана и Александра Грановского, которые стоят и за Трухановым, и за Гриневецким. Зампредами в облсовете должны были стать представители "ДД" и "ЕС".

Казалось, что вопрос решен, но накануне сессии в облгосадминистрацию прошла информация, что часть депутатов сменили мнение и решили голосовать за представителя ОПЗЖ Вадима Шкаровского, что в планы руководства области никак не входило. Знающие люди даже называли ценник такого резкого пересмотра симпатий: 75 тысяч долларов за голос из кармана ОПЗЖ. А с учетом того, что голосование за областного спикера тайное, то можно и семейный бюджет пополнить, и перед однопартийцами сохранить лицо. Рассмотрев все риски, Гриневецкий якобы отдал указание главе облизбиркома "потерять" заявления на регистрацию кандидатами в депутаты от десятерых. Это позволило бы исключить их из процесса голосования и не допустить избрания Шкаровского - голосов бы физически не хватило.

Поломанные мебель и система голосования

В Украине давно сложилась политическая традиция: блокировать трибуну и президиум – самая проверенная тактика тех сил, которые проигрывают ситуацию. Таким образом поступили 24 депутата из ОПЗЖ, 6 – от "Партии Шария" и десяток – от "За майбутне". Теризбирком сделал все, "как надо": затянул регистрацию 9-ти депутатов-"замайбутновцев" и одного - от ОПЗЖ. Без этих людей у их коалиции не было бы нужных голосов для продвижения своей кандидатуры на пост главы совета. В это время пропрезидентская партия и соратника мэра Труханова показали мастер-класс, как нужно брать власть в свои руки. Местные народные избранники оказались даже зубастей коллег из Верховной Рады в плане достижения поставленных аппаратных и политических целей.

Людей в сессионном зале было более чем нужных 84 депутата облсовета. Практически все партии взяли с собой подкрепление из горсовета. И как раз одиозный городской депутат от "Доверяй делам" Ирина Есенович спровоцировала искру будущего взрыва. Ранее она прославилась тем, что показывала журналистам неприличные жесты, а также разместила в нескольких скверах свои площадки для дрессировки собак. В этот раз Есенович, пришедшая на сессию в спортивном костюме, выплеснула воду на коллегу из ОПЗЖ.

После этого началось настоящее противостояние по принципу "стенка на стенку": драки, порванные пиджаки, хождение по столам под звук футбольных дудок. В итоге служебная мебель не выдержала веса депутатов и завалилась, а вместе с ней - и электронная система для голосования. Ближе к вечеру в сессионном зале облсовета и вовсе стали искать взрывное устройство. Полиция даже не стала эвакуировать избранников. Впрочем, проверив помещение, правоохранители нашли лишь музыкальную колонку, а позвонившим с сообщением о "бомбе" оказался нардеп и экс-кандидат в мэры Одессы Николай Скорик.

Решающие голоса "Батькивщины"

После восьмого часа противостояния в Одесском облсовете депутаты начали перекладывать вину на Гриневецкого. Мол, это он заложил конфликт и не сделал ничего для того, чтобы унять бушующие страсти. С учетом авторитета этого политика, одно его появление в сессионном зале и обращение к депутатам действительно могло бы существенно разрядить обстановку и направить ее в конструктивное русло. Вместо этого новый глава ОГА предпочитал отсиживаться в своем кабинете, общаясь с депутатами через послов.

Ближе к ночи ситуация немного изменилась. ОПЗЖ все же продавила теризбирком, который зарегистрировал всех недостающих депутатов, и облсовет приступил к выборам своего председателя. И тут к изначальному альянсу "СН" (16 мандатов), "ДД" (11) и ЕС" (10) добавились 7 голосов "Батькивщины", что оказалось решающим фактором, ведь сумме получилось 44 "штыка", даже на один больше необходимого. Именно 44 голоса получил Диденко из "Слуги народа", став главой облсовета, а представитель ОПЗЖ Шкаровский - только 40.

Кстати, первым зампредом Диденко избрали "незаменимого" Олега Радковского – лидера областной "Батькивщины", которая по факту получила "золотую акцию" в одесской областной коалиции. Что же касается ОПЗЖ, то в Одессе партия Медведчука-Левочкина потерпела одно из самых масштабных поражений на "южном фронте", где ранее у нее уже был очень показательный провал Владислава Чайки на выборах мэра Николаева.