Одеський ветеран-тихоня. Чого домігся Гриневецький за сто днів при владі

Повернувшись в будівлю Одеської ОДА через 15 років, досвідчений чиновник не став робити різких кроків і гучних заяв. Він не дає брифінгів і донедавна навіть не звітував щодо боротьби з коронавірусом – Гриневецький любить тишу

Повернувшись в будівлю Одеської ОДА через 15 років, досвідчений чиновник не став робити різких кроків і гучних заяв. Він не дає брифінгів і донедавна навіть не звітував щодо боротьби з коронавірусом – Гриневецький любить тишу

RegioNews з'ясував, що за останні майже чотири місяці перебування у головному кріслі Одеської області Сергій Гриневецький тихо лобіює свої інтереси, розставляє на ключові посади потрібних людей і керує регіоном за закритими дверима свого кабінету. Втім, голові ОДА все ж довелося записати термінове відеозвернення з приводу переходу Одеської області з 23 березня в "червону" зону карантину. "У нашому регіоні склалася надзвичайно тривожна ситуація. Рівень захворюваності на коронавірус перетворився на справжнє цунамі. Надзвичайно висока смертність - 68 людей на 100 тисяч населення", - пояснив ситуацію з COVID-19 Гриневецький, пригрозивши порушникам жорсткими правоохоронними заходами. І це стало чи не єдиним прикладом виходу керівника області за межі улюбленої їм кулуарщини.

Нова реінкарнація ветерана

Вперше за останні кілька років ім'я соратника Володимира Литвина і колишнього голови Одеської ОДА часів президентства Леоніда Кучми прозвучало в контексті кандидата в мери Одеси від "ЗеКоманди". Однак міський голова Геннадій Труханов зорієнтувався швидше і взяв Сергія Гриневецького в союзники, поставивши його першим номером від своєї партії "Довіряй ділам" до списку кандидатів в Одеську облраду. Пізніше з'ясувалося, що призначення Гриневецького керівником всього регіону було частиною домовленостей між Трухановим і "слугами" за підсумками першого туру виборів мерів.

Свій трудовий шлях Гриневецький почав з інженера-технолога, а в політиці опинився в 1982-му, коли зайняв посаду першого секретаря Роздільнянського райкому ЛКСМУ і дослужився до першого секретаря Одеського обкому комсомолу. У 1998 році Гриневецький вперше став нардепом від тодішньої партії влади НДП. Тоді ж він очолив Одеську ОДА і керував нею до 2005-го. Другий раз мандат нардепа політик отримав в 2007-му, будучи обраним від Блоку Литвина, з приходом до влади Януковича примкнув до його Партії регіонів.

Зараз колишньому комсомольцю 63 роки, у нього у власності досить земель, тому він міг би спокійно збиратись на пенсію. Гриневецький залишається багатьма шанованою людиною, з ним могли радитися члени Кабміну і навіть президент. Однак він вирішив прийняти пропозицію своїх колишніх бізнес-партнерів, а нині компаньйонів Труханова Бориса Кауфмана і Олександра Грановського, які звели старого мера і нового-старого голову ОДА, а також активно відстоювали його кандидатуру в Києві.

Заступники з "регіоналів"

Від чиновника з такою біографією було б дивно очікувати призначення у свою команду реформаторів, тому свою "теплу ванну" Сергій Рафаїлович оточив досвідченими соратниками. Його першим заступником став відставний генерал СБУ Борис Волошенков. 15 років тому він керував управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки. Син Волошенкова сам був заступником голови ОДА за "регіонала" Едуарда Матвийчука і обіймав посаду керівника міської організації Партії регіонів.

У списку заступників Гриневецького – Сергій Підгайний, який віддано працював на Труханова, але прийняв пропозицію перейти в ОДА. Кажуть, в очільника області був свій кандидат на цю посаду, але заперечувати шановним спонсорам він не став. А ось Світлану Фабрикант керівник регіону вибрав самостійно. Попри те, що колишня КВНщиця і колись близька соратниця Сергія Тігіпка балотувалася від "Довіряй ділам", у неї давня ворожнеча з Трухановим. Мер зробив чимало спроб не допустити Фабрикант до посади, однак Гриневецький відстояв кандидатуру, що не додало теплоти у відносини двох політиків.

Ще одним одіозним заступником став Олег Муратов, котрий, за чутками, вміє добре заробляти на посадах і домовлятися з будь-якою владою. Чиновник працював головою економічного департаменту при "регіоналах". З приходом Михайла Саакашвілі його усунули, але одесит вдало перебрався на пост глави Південного офісу Держаудитслужби, де він досяг успіху в побудові нових схем. Подейкують, що вміння "заносити" потрібним правоохоронцям допомогла Муратову уникнути кримінального переслідування, а потім і домовитися зі "слугами", від яких цей економіст навіть балотувався в облраду. Тепер чиновник повернувся в ОДА, причому на підвищення.

"Закрутив гайки"

Кілька перших рішень старого-нового господаря будівлі на одеському проспекті Шевченка стосувалися роботи самої ОДА. Так, мабуть, ностальгуючи за радянськими традиціями нагороджень та організації дошок пошани, Гриневецький повторно заснував почесну відзнаку голови облдержадміністрації. Отримати трисантиметровий якір, виконаний із золота 585 проби, можуть як українці, так і іноземці. Цікаво, що вперше нагороду Гриневецький заснував у далекому 1999 році, проте через 17 років її ліквідував Саакашвілі, який займав тоді пост глави ОДА.

Після неспокійних перший сесій облради, коли депутати засідали до ранку з бійками, в яких брали участь в тому числі і колеги з міськради, Гриневецький вирішив "закрутити гайки". З лютого в приміщенні ОДА ввели нові правила пропускного режиму. Тепер безперешкодно зайти туди можуть лише президент, прем'єр-міністр, голова парламенту, сам Гриневецький, голова облради Григорій Діденко та їхні заступники. Інші тільки за попередньою заявкою і погодженням.

Ставки в регіоні

Попри зовнішнє партнерство відносини між Трухановим та Гриневецьким не такі теплі, як здаються. Обидва "господарника" є союзниками, але цей "шлюб" швидше за розрахунком. Його скріплюють загальні фінансові інтереси, які підігрівають спонсори обох політиків – Грановський і Кауфман. Як тільки щось піде не так, є побоювання, що персони, які люблять владу і не готові ділити славу, поб'ють горшики. Деяка напруга між ними вже відчувається.

В орбіті загальних інтересів перебувають нардепи минулих скликань Віталій Барвіненко і Олександр Пресман. Обом колишнім "регіоналам" господарі регіону знайшли теплі місця. Перший очолив новостворений Одеський район, а другий став головою Роздільнянської райради. Бізнес останнього - постачання харчування в лікарні. На 7,5 млн грн він отримав замовлення від обласного медцентру і два замовлення на 5,5 млн грн від міської інфекційки. Завдяки дружбі з мером і головою ОДА, Пресман тільки за листопад-грудень 2020-го "підняв" на лікарняному харчуванні 82 млн.

Свою людину Гриневецький влаштував керівником Білгород-Дністровської райради - Григорій Мельниченко взагалі доводиться голові ОДА зятем. Молодий чиновник вже потрапив у скандал, просуваючи інтереси сім'ї, яка давно розвиває сімейний мисливський бізнес, поглядаючи на угіддя національного парку "Тузлівські лимани". Він не перший рік воює з його керівництвом, забудовує береги Дністра і бажає без перешкод полювати в природних угіддях. У свій час доходило до розборок зі стріляниною, зараз все тихо - благо дозволяє адмінресурс. Директор нацпарку вже опублікував укази, підписані заступником Гриневецького Муратовим, які дають "зелене світло" двом організаціям: "Товариству мисливців і рибалок XXI століття" і "Мисливець і рибалка XXI століття". Одне підприємство належить голові райради Мельниченку, а друге – його батькові (тобто свату голови ОДА). Зоозахисники вже побоюються появи нових котеджів, баз відпочинку або просто полювання у заповіднику місцевих князьків.

Ще один жест доброї волі Гриневецького спрямований у бік відомого скульптора Михайла Реви, який намагається отримати старовинну будівлю в центрі Одеси під музей "Простір натхнення". До листопада 2020-го облрада судилася із зодчим, не дозволяючи укладати договір оренди. Проте з поверненням Гриневецького в ОДА у цього друга Труханова з'явилося більше шансів. Департамент культури почав пропускати судові строки та плутатися в документах. Завдяки цьому тепер за рішенням суду будівля має перейти до Реви.

В очікуванні ляпаса

Втім, сто днів свого правління Гриневецький зустрів появою чуток про можливу відставку. В ОДА стали говорити про те, що позиції шефа в Києві не такі міцні, як раніше. Ситуацію пов'язують із загостренням інтриг в найближчому оточенні Володимира Зеленського щодо розподілу повноважень в Офісі президента. Проте швидке звільнення Гриневецького навряд чи трапиться: надто важливим елементом влади він є, і багато що посиплеться, якщо його прибрати. Тим більше що адекватної заміни Гриневецькому на Банковій як не було, так і немає.

В самій облраді підтримка у Гриневецького також слабенька. Перевага коаліції досить хитка – всього два депутати. У ОПЗЖ бачать слабке місце влади, і вже озвучений варіант, коли сили можуть змінитися. Представники "столаровсько-плачковської" групи в ОПЗЖ, за чутками, нібито майже домовилися з керівником фракції "Батьківщини", щоб "кинути" партнерів по коаліції з "Довіряй ділам", "Слуги народу" і "Євросолідарності".

Торги, швидше за все, йдуть за крісло обласного спікера, про яке нинішній перший заступник голови облради і вічний керівник одеської "Батьківщини" Олег Радковський мріє вже багато років. Зманивши "Батьківщину", ОПЗЖ може сформувати коаліцію зі своїми друзями із "За майбутнє" та Партії Шарія". Якщо подібне трапиться, то це буде дзвінким ляпасом Сергію Гриневецькому – мовляв, аксакал одеської політики рішуче втратив колишню хватку.