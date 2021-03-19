В Полтаве депутаты избрали секретаря горсовета и заместителей мэра

Также депутаты сформировали исполнительный комитет мэрии

Также депутаты сформировали исполнительный комитет мэрии

Фото: Суспільне

Сегодня, 19 марта в Полтаве депутаты городского совета во время сессии избрали секретарем главу фракции "Европейская Солидарность" Андрея Карпова.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Его кандидатуру путем тайного голосования поддержали 28 депутатов, двое отсутствовали. За кандидатуру Карпова не голосовали 13 депутатов фракций "Свобода", "Рідне місто" и часть депутатов от "Слуги народа".

Мэр Полтавы Александр Мамай заявил в конце января 2021 года, что будет предлагать на должность секретаря кандидатуру Андрея Карпова.

Также депутаты во время сессии тайно проголосовали за семерых заместителей мэра Полтавы, все они войдут в состав нового исполнительного комитета городского совета.

Первым заместителем городского головы стал Валерий Пархоменко от партии "За будущее". Он будет отвечать за решение бюджетных вопросов, а также вопросы капитального строительства, градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов и имущества коммунальной собственности.

Остальные новоназначенные заместители будут отвечать за вопросы деятельности исполнительных органов:

Наталья Сук ("За будущее") - управляющая делами исполнительного комитета;

Виталий Никипелов ("За будущее") - решение юридических вопросов;

Евгений Рычка (ОПЗЖ) - решение вопросов эксплуатации и развития городского хозяйства;

Игорь Петриченко ("Европейская Солидарность") - решение вопросов развития территорий и связей с общественностью;

Светлана Тарашевская ("За будущее") - решение гуманитарных вопросов;

Ольга Борисенко ("За будущее") - решение экономических и социальных вопросов.

Напомним, ранее полтавских "слуг народа" пригласили в Офис президента: будут убеждать идти в коалицию с Мамаем.