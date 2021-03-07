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07 марта 2021, 11:51 54

Полтавских "слуг народа" пригласили в Офис президента: будут убеждать идти в коалицию с Мамаем

07 марта 2021, 11:51 54
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Против коалиции с мэром осталось 4 депутата Полтавского горсовета от "СН"
Против коалиции с мэром осталось 4 депутата Полтавского горсовета от "СН"
Фото: poltava.to
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На следующей неделе полтавским депутатам назначен прием на Банковой.

Об этом сообщает полтавский Telegram канал Фонтанзамильйон, передає RegioNews.

В начале следующей недели фракция "Слуги народа" поедет в Киев. Полтавским депутатам назначен прием в Офисе президента. Их будут убеждать вступить в коалицию с Мамаем. Большинство согласилось, вопрос с 4 депутатами: Сергей Иващенко, Вадим Ямщиков, Екатерина Бабич и Юрий Бражник, - говорится в сообщении.

12 марта состоится внеочередная сессия Полтавского горсовета, где будут голосовать за кандидатуры на должности заместителей городского головы Полтавы.

Ранее местные СМИ сообщали, что глава ОГА Олег Синегубов разговаривал с депутатами Полтавского горсовета от партии "Слуга народа" по их дальнейшему позиционирования: они власть или оппозиция.

22 февраля в Полтавской ОГА состоялась встреча городских депутатов от "Слуги народа" с главой облгосадминистрации Олегом Синегубовым. Источники "Полтавщины" сообщили, что на встречу по неизвестным причинам не пришел депутат Сергей Иващенко. Глава области ориентировал депутатов на то, что представители партии власти не могут быть в городском совете в оппозиции к кому-либо. Партия власти, логично, должна быть именно партией власти, а не наблюдать за процессами в стороне.

Другой источник сообщил, что на встрече был и неофициальный куратор партии на Полтавщине - нардеп Александр Трухин.

Как сообщалось ранее, в Полтаве среди "слуг народа" произошел раскол, вместо Иващенко главой фракции избрали Ярмолюка. Большинство фракции "Слуга народа" в горсовете может пойти на сотрудничество с мэром Полтавы Александром Мамаем.

Офис президента Полтава Слуга народа оппозиция горсовет депутаты

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