Ситуация с COVID-19 на Закарпатье критическая, в области прогнозируют медицинский коллапс

Все палаты интенсивной терапии областной клинической больницы заполнены

Все палаты интенсивной терапии областной клинической больницы заполнены

Фото: из открытых источников

Закарпатская область уже в конце недели может столкнуться с полным коллапсом медицинской системы, ситуация с распространением коронавируса в регионе более чем критическая.

Об этом во время брифинга в Закарпатской областной государственной администрации сообщил главный врач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк, передает RegioNews.

По его словам, ежедневно от коронавируса умирают по 12 человек, в течении прошлой недели количество пациентов возросло на 24%.

Он отметил, что ежедневно в области обнаруживают более 500 новых случаев заболевания, в частности, среди людей в возрасте 35-45 лет. В этой возрастной группе фиксируется рост смертности, а заболеваемость среди детей увеличилась на 5%.

По словам главного врача областной клинической больницы им. А. Новака Юрия Яцины, в конце недели на Закарпатье может возникнуть коллапс медицинской системы.

Он рассказал, что в больнице 120 пациентов нуждаются в кислородной терапии. Половина из них в реанимации, и уже наблюдается дефицит кислородных баллонов.

В самой реанимации у нас всего 6 коек и расширить ее невозможно. Ежедневно в нашем заведении используют 25-30 кислородных баллонов, утром у нас оставалось всего 5. Этого хватит часа до 16 не более. И что скажете мне с этим делать? Как спасать жизни?", - заявил Яцына.

О критической ситуации в городской больнице Ужгорода рассказал на брифинге ее директор Иван Курах.

В больницах мы вынуждены разворачивать дополнительно до 190 коек. Ситуация на самом деле критическая. Если мы еще и вакцинироваться не будем, то нас ожидают совсем неутешительные последствия", - сказал он.

По словам председателя Закарпатской ОГА Анатолия Полоскова, процент загруженности коек в закарпатских больницах является одним из самых высоких в Украине - более 80%. Он напомнил, что сегодня, 8 марта в регионе начали действовать ограничения "красной" зоны карантина.

Напомним, в Украине больше всего загружены COVID-больницы в 8 областях и Киеве.