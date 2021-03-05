Саботаж по-чернономорски: как депутаты горсовета парализуют работу нового мэра Черноморска

После 26 лет правления Валерия Хмельнюка город-спутник Одессы - Черноморск - получил нового градоначальника. Бывший глава близлежащего села и нардеп прошлого созыва Василий Гуляев при поддержке партии «За майбутнє» обошел на мэрских выборах директора местного завода Михаила Дудникова из ОПЗЖ и экс-начальника порта, выдвиженца трухановской партии «Доверяй делам» Юрия Крука

После 26 лет правления Валерия Хмельнюка город-спутник Одессы - Черноморск - получил нового градоначальника. Бывший глава близлежащего села и нардеп прошлого созыва Василий Гуляев при поддержке партии «За майбутнє» обошел на мэрских выборах директора местного завода Михаила Дудникова из ОПЗЖ и экс-начальника порта, выдвиженца трухановской партии «Доверяй делам» Юрия Крука

Однако, как выяснил RegioNews, политический расклад в приморском городе не назовешь размеренным: уже два месяца мэр не может провести сессию горсовета – депутаты игнорируют его приглашение и саботируют процесс.

Нападки на предшественника

Став городским головой Черноморска, Василий Гуляев по традиции, сложившейся у украинских чиновников, взялся уничтожать политическое влияние своего предшественника. Уже два месяца в городе идут разборки с выселением городской газеты "Черноморский маяк" из здания, которое редакция арендует за 1 гривну в год. Новый мэр обвиняет редактора в том, что на страницах издания недостаточно внимания уделяется стараниям городской власти, и не понимает, почему газета должна находиться бесплатно в коммунальном помещении. В ответ главред "ЧМ" заявляет об атаке на независимые СМИ и предлагает мэрии рекламный прайс.

На самом деле "Черноморский маяк" до 2018 года принадлежал горсовету и, что понятно, освещал только точку зрения мэрии, главой которой был Валерий Хмельнюк. Позже газету перевели в ранг коммерческого предприятия, объяснив это требованием разграничения СМИ и органов власти. Впрочем, отделить издание удалось лишь на бумаге.

80% уставного капитала принадлежит Юлии Деркач, которую связывают с экс-мэром. В итоге Гуляев основательно подготовился помешать планам Хмельнюка влиять на информационное поле в городе даже после сложения полномочий. Оказалось, что есть предприятие, оформленное как ООО "Черноморский маяк", которым владеет Дмитрий Гуляев - племянник мэра и депутат Одесского райсовета от "За майбутнє". Теперь городской голова пытается закрыть существующую газету и заменить ее своим "клоном".

Подарки соседям

Новый мэр хорошо понимает: чтобы не возникало проблем по линии областных властей, с начальством из "Доверяй делам" (партии мэра Одессы Геннадия Труханова) и "Слуги народа" нужно дружить. К тому же недавно созданную Одесскую райгосадминистрацию на днях возглавил бывший конкурент Гуляева по мэрской гонке – "трухановец" Юрий Крук. А задабривать коллег из обладминистрации желательно деньгами, поэтому периодически у черноморского градоначальника делают ценные подарки в виде выигранных тендеров.

В конце декабря без лишних конкурсов по "коронавирусной" схеме закупок отдел здравоохранения горсовета организовал тендер по реконструкции приемного отделения городской больницы в отделение экстренной медпомощи. При этом несмотря на уже построенное здание и подведенные коммуникации стоимость работ оценили в 15 млн грн. Эта сумма соизмерима с возведенной заново семейной амбулаторией. При этом уточняющий перечень работ, которые нужно выполнить, в договор внести забыли. Самое интересно кроется в принадлежности подрядчика ООО "Прайм Системс" к старому-новому главе ОДА Сергею Гриневецкому. Когда-то компания даже была оформлена на жену бывшего помощника Сергея Рафаиловича - Игоря Богомолова, но пару лет назад решили запутать следы и переписать фирму на сельского жителя. Компания получает тендеры исключительно в Одесской области и по линии соратника руководителя области - одесского мэра. Так, за четыре года в копилке строителей - заказов на 54 млн грн.

Про коллегу из Одессы Гуляев тоже не забыл. Друг Труханова Константин Ткач уже выиграл все тендеры на поставку питания в одесские школы, а теперь к его сфере деятельности добавились учебные заведения Черноморска. За ноябрь и декабрь 2020-го с "Одесской продуктовой компанией" и "Проект Инвест XXI" Ткача заключили 75 договоров на 105 миллионов. Уже в феврале отдел образования Черноморского горсовета организовал пять тендеров на закупку мороженной рыбы и молочных продуктов, все заказы на 9 миллионов отдали компании Ткача.

Саботаж сессии

А вот с кем пока не удалось подружиться Гуляеву и его соратникам, так это с другими политическими силами, попавшими в Черноморский городской совет. Через неделю после вхождения в должность градоначальник заявил о "жучках", которые нашел у себя в кабинете. Хозяин города тут же стал грешить на депутатов, и те ответили взаимностью. По факту горсовет собирался лишь единожды – на первую учредительную сессию. Уже в декабре 2020-го, когда надо было принимать бюджет города, в зал заседаний прибыло только 19 из 38-ми депутатов. Представители ОПЗЖ (их в горсовете 11), "Слуги народа" (4) и "ЄС" (3) в полном составе проигнорировали заседание, а явившиеся представители "За майбутнє" и "Доверяй делам" не смогли обеспечить кворум - одного депутата для этого не хватило. Аналогичная ситуация повторилась уже в феврале: в зале зарегистрировалось меньше половины депутатов. Гуляев обвинил избранников в саботаже и пообещал объявлять о созыве сессии ежедневно, пока прогульщики не явятся.

Накануне планируемой сессии на согласительном совете представители трех "саботажных" фракций обвинили городского голову в желании продавливать персональные интересы. Мол, подавляющее количество вопросов связано с бюджетом, проект которого ни с кем толком не обсуждался, а депутатов просто поставили перед фактом: приди и проголосуй. Более того, в городском совете обвиняют Гуляева в давлении и даже преследовании по политическим мотивам. Депутат Юрий Бузько из ОПЗЖ заявил об уголовных делах в отношении двух однопартийцев. "От лица всей фракции заявляю, что вы, Василий Александрович, утратили наше доверие", - обратился он к мэру.

На днях к позиции ОПЗЖ присоединились другие партии - депутаты выставили настоящий ультиматум действующему мэру. Заявление подписали пять из семи фракций горсовета: ОПЗЖ, "Слуга народа", "Європейська солідарність", "Розумна сила" и даже "Доверяй делам". Избранники ставят в укор Гуляеву неорганизованную работу аппарата горсовета, нарушение регламента, неутвержденный до сих пор состав исполкома, в котором формально значатся еще представители прошлого созыва, включая Валерия Хмельнюка. Депутаты также требуют поменять начальников некоторых управлений и, что самое главное, секретаря горсовета, напомнив, что для сохранения системы "сдержек и противовесов" этот пост должен занимать представитель другой политической силы, чем той, которую представляет городской голова (сейчас секретарем Черноморского горсовета является представитель "За майбутнє" Олег Полищук). Если же Гуляев проигнорирует требование депутатов, те готовы перейти к более радикальным мерам.

А копнув глубже, можно увидеть, что следы бунта ведут к Татьяне Плачковой - нардепа и куратора одесского крыла ОПЗЖ, связанного с Вадимом Рабиновичем и Вадимом Столаром. Именно она задает вектор своей группе в местном совете. Так, изначально у Плачковой и Гуляева были договоренности, согласно которым брат ее соратника Олег Гиганов получил сладкий пост главы бюджетной комиссии. Потом нардепа на свою сторону перетянул главный оппонент Гуляева – председатель совета директоров судоремонтного завода Михаил Рафаевич. Получается, что депутаты не посещают сессии, а Гиганов не пропускает изменения в бюджет, непринятие которых грозит городу проблемами. Притом что на уровне Одесского облсовета ОПЗЖ и партия "За майбутнє", от которой баллотировался Гуляев, считаются партнерами, однако решения Плачковой ставят под большой вопрос будущее этого союза.