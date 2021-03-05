Саботаж по-чорнономорськи: як депутати міськради паралізують роботу нового мера Чорноморська

Після 26 років правління Валерія Хмельнюка місто-супутник Одеси - Чорноморськ - отримало нового градоначальника. Колишній голова сусіднього села і нардеп минулого скликання Василь Гуляєв за підтримки партії «За майбутнє» обійшов на мерських виборах директора місцевого заводу Михайла Дуднікова з ОПЗЖ і екс-начальника порту, висуванця труханівської партії «Довіряй ділам» Юрія Крука

Після 26 років правління Валерія Хмельнюка місто-супутник Одеси - Чорноморськ - отримало нового градоначальника. Колишній голова сусіднього села і нардеп минулого скликання Василь Гуляєв за підтримки партії «За майбутнє» обійшов на мерських виборах директора місцевого заводу Михайла Дуднікова з ОПЗЖ і екс-начальника порту, висуванця труханівської партії «Довіряй ділам» Юрія Крука

Проте, як з'ясував RegioNews, політичний розклад в приморському місті не назвеш спокійним: вже два місяці мер не може провести сесію міськради – депутати ігнорують його запрошення і саботують процес.

Нападки на попередника

Ставши міським головою Чорноморська, Василь Гуляєв за традицією, що склалася в українських чиновників, взявся знищувати політичний вплив свого попередника. Вже два місяці в місті йдуть розборки з виселенням міської газети "Чорноморський маяк" з будівлі, яку редакція орендує за 1 гривню на рік. Новий мер звинувачує редактора в тому, що на сторінках видання недостатньо уваги приділяється старанням міської влади, і не розуміє, чому газета повинна розташовуватися безкоштовно в комунальному приміщенні. У відповідь головред "ЧМ" заявляє про атаку на незалежні ЗМІ і пропонує мерії рекламний прайс.

Насправді "Чорноморський маяк" до 2018 року належав міськраді і, зрозуміло, висвітлював тільки точку зору мерії, головою якої був Валерій Хмельнюк. Пізніше газету перевели в ранг комерційного підприємства, пояснивши це вимогою розмежування ЗМІ та органів влади. Втім, відокремити видання вдалося лише на папері.

80% статутного капіталу належить Юлії Деркач, яку пов'язують з ексмером. У підсумку Гуляєв ґрунтовно підготувався перешкодити планам Хмельнюка впливати на інформаційне поле в місті навіть після складання повноважень. Виявилося, що є підприємство, оформлене як ТОВ "Чорноморський маяк", яким володіє Дмитро Гуляєв - племінник мера і депутат Одеської райради від "За майбутнє". Тепер міський голова намагається закрити теперішню газету і замінити її своїм "клоном".

Подарунки сусідам

Новий мер добре розуміє: щоб не виникало проблем по лінії обласної влади, з начальством "Довіряй ділам" (партії мера Одеси Геннадія Труханова) і "Слуги народу" потрібно дружити. До того ж нещодавно створену Одеську райдержадміністрацію днями очолив колишній конкурент Гуляєва по перегонах – "труханівець" Юрій Крук. А задобрювати колег з обладміністрації бажано грошима, тому періодично у чорноморського градоначальника роблять цінні подарунки у вигляді виграних тендерів.

В кінці грудня без зайвих конкурсів за "коронавірусною" схемою закупівель відділ охорони здоров'я міськради організував тендер щодо реконструкції приймального відділення міської лікарні у відділення екстреної медичної допомоги. При цьому попри вже побудовану будівлю та підведені комунікації вартість робіт оцінили в 15 млн грн. Ця сума дорівнює зведеній заново сімейній амбулаторії. При цьому уточнювальний перелік робіт, які потрібно виконати, в договір внести забули. Найцікавіше криється в приналежності підрядника ТОВ "Прайм Сістемс" до старого-нового голови ОДА Сергія Гриневецького. Колись компанія навіть була оформлена на дружину колишнього помічника Сергія Рафаїловича - Ігоря Богомолова, але пару років тому вирішили заплутати сліди і переписати фірму на сільського мешканця. Компанія отримує тендери виключно в Одеській області та по лінії соратника керівника області - одеського мера. Так, за чотири роки в скарбничці будівельників - замовлень на 54 млн грн.

Про колегу з Одеси Гуляєв теж не забув. Друг Труханова Костянтин Ткач вже виграв всі тендери на постачання харчування в одеські школи, а тепер до його сфери діяльності додалися навчальні заклади Чорноморська. За листопад і грудень 2020-го з "Одеською продуктовою компанією" і "Проект Інвест XXI" Ткача уклали 75 договорів на 105 мільйонів. Вже у лютому відділ освіти Чорноморської міськради організував п'ять тендерів на закупівлю мороженої риби і молочних продуктів, всі замовлення на 9 мільйонів віддали компанії Ткача.

Саботаж сесії

А от з ким поки не вдалося подружитися Гуляєву і його соратникам, так це з іншими політичними силами, які потрапили до Чорноморської міської ради. Через тиждень після входження на посаду градоначальник заявив про "жучки", які знайшов у себе в кабінеті. Господар міста тут же став грішити на депутатів, і ті відповіли взаємністю. За фактом міськрада збиралася лише один раз – на першу установчу сесію. Вже в грудні 2020-го, коли треба було приймати бюджет міста, в зал засідань прибуло лише 19 із 38-ми депутатів. Представники ОПЗЖ (їх у міськраді 11), "Слуги народу" (4) та "ЕС" (3) у повному складі проігнорували засідання, а представники "За майбутнє" і "Довіряй ділам", які з'явилися, не змогли забезпечити кворум - одного депутата для цього не вистачило. Аналогічна ситуація повторилася вже в лютому: у залі зареєструвалося менше половини депутатів. Гуляєв звинуватив обранців у саботажі та пообіцяв оголошувати про скликання сесії щодня, поки прогульники не з'являться.

Напередодні запланованої сесії на погоджувальній раді представники трьох "саботажних" фракцій звинуватили міського голову в бажанні продавлювати персональні інтереси. Мовляв, переважна кількість питань пов'язана з бюджетом, проєкт якого ні з ким толком не обговорювався, а депутатів просто поставили перед фактом: прийди і проголосуй. Більш того, у міській раді звинувачують Гуляєва в тиску і навіть переслідуванні за політичними мотивами. Депутат Юрій Бузько з ОПЗЖ заявив про кримінальні справи стосовно двох однопартійців. "Від імені всієї фракції заявляю, що ви, Василь Олександрович, втратили нашу довіру", - звернувся він до мера.

На днях до позиції ОПЗЖ приєдналися інші партії - депутати виставили справжній ультиматум чинному меру. Заяву підписали п'ять з семи фракцій міськради: ОПЗЖ, "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Розумна сила" і навіть "Довіряй ділам". Обранці дорікають Гуляєву неорганізованою роботою апарату міськради, порушенням регламенту, незатвердженим досі складом виконкому, в якому формально значаться ще представники минулого скликання, включаючи Валерія Хмельнюка. Депутати також вимагають поміняти начальників деяких управлінь та, що найголовніше, секретаря міськради, нагадавши, що для збереження системи "стримувань і противаг" цю посаду має обіймати представник іншої політичної сили, ніж тієї, яку представляє міський голова (зараз секретарем Чорноморського міськради є представник "За майбутнє" Олег Поліщук). Якщо ж Гуляєв проігнорує вимогу депутатів, ті готові перейти до більш радикальних заходів.

А копнувши глибше, можна побачити, що сліди бунту ведуть до Тетяни Плачкової - нардепа і куратора одеського крила ОПЗЖ, пов'язаного з Вадимом Рабиновичем і Вадимом Столаром. Саме вона задає вектор своїй групі в місцевій раді. Так, спочатку у Плачкової і Гуляєва були домовленості, згідно з якими брат її соратника Олег Гіганов отримав солодку посаду голови бюджетної комісії. Потім нардепа перетягнув на свою сторону головний опонент Гуляєва – голова ради директорів судноремонтного заводу Михайло Рафаєвич. Виходить, що депутати не відвідують сесії, а Гіганов не пропускає зміни до бюджету, неприйняття яких загрожує місту проблемами. До того ж на рівні Одеської облради ОПЗЖ і партія "За майбутнє", від якої балотувався Гуляєв, вважаються партнерами, проте рішення Плачкової ставлять під велике питання майбутнє цього союзу.