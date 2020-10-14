Только для избранных: кому и что должен Сухомлин

Значительную выгоду от мэрства Сергея Сухомлина имеет не только он сам, а и те кто привел его в кресло городского головы Житомира и помог укрепиться на этой должности

Значительную выгоду от мэрства Сергея Сухомлина имеет не только он сам, а и те кто привел его в кресло городского головы Житомира и помог укрепиться на этой должности

Кто кому Рабинович

Есть такая известная в народе характеристика, как "не разлей вода". И под эту категорию в случае с действующим житомирским градоначальником идеально подпадает местный бизнесмен и политик Александр Рабинович. С ним Сергей Сухомлин и его жена Светлана дружат со школы, потому что все трое учились в одном классе. Именно с Рабиновичем Сухомлин заработал в 1990-х на двоих свой первый миллион, сначала торгуя на базаре турецкими коврами, а потом, открыв фирму "Технотроник", продавая компьютеры, расплачиваясь за какие-то бартерные схемы. О чем, между прочим, довольно подробно и откровенно Сухомлин вспоминал в одном из своих интервью перед своим избранием мэром в 2015-ом.

Впоследствии они вдвоем начали также заниматься полиграфией – печатали визитки, делали таблички, вывески и тому подобное. И, наконец, создали свой первый стабильный совместный бизнес – компанию "Визаж" по производству новомодных металлопластиковых окон, имея на 2006 год уже сотни дилеров по всей Украине. Тогда же Сухомлин с Рабиновичем вместе отправились в Житомирский горсовет, став депутатами от правящей на то время партии президента Виктора Ющенко "Наша Украина".

В 2008-м они привлекли третьим нелишним своего коллегу по депутатскому корпусу Геннадия Зубко, создали общественную организацию "Наш дом Житомир", и уже втроем стали мигрировать по партиям. Сначала вошли и быстро вышли из "Единого центра" Виктора Балоги, потом все вместе зацепились за флаги "Фронта перемен" Арсения Яценюка и перебрались транзитом в "Батькивщину" Юлии Тимошенко, а завершило свои политические странствия это житомирское трио в рядах Блока Петра Порошенко. Кстати, когда в 2016-м Сухомлин сложил с себя полномочия руководителя областной партячейки БПП "Солидарность", сославшись на занятость мэрскими делами, его преемником на этом посту стал ни кто иной, как Александр Рабинович, который и до сих пор возглавляет всех житомирских "порошенковцов".

Но, не смотря на то, что сейчас Рабинович баллотируется в Житомирский облсовет от "Европейской солидарности", а Сухомлин хочет переизбраться в кресло мэра Житомира под флагами новой партии "Пропозиция", совместный бизнес школьных друзей не просто продолжается, но и приносит хорошие прибыли благодаря постоянным победам в тендерах Житомирского горсовета. При этом сам Рабинович сегодня с головой погружен в формирование образа своей оппозиционности и занят политической мобилизацией регионального бизнес-сообщества вокруг нелояльного отношения к власти. Так, например, он был одним из организаторов публичного обращения к президенту Владимиру Зеленскому, в котором представители бизнеса требовали четкого протокола противодействия эпидемии и изменения работы оперативных штабов. И в этом ему активно помогает житомирский телеканал "СК1", совладелицей которого два года назад стала жена Рабиновича Елена Веретельник.

К чему здесь Розенблат

Оскандаленный своей "янтарной эпопеей" нардеп прошлого созыва от БПП Борислав Розенблат несколько выпал из информационного пространства, но дело его живет. И не только на примере родной сестры Елены Розенблат, которую выдвинула в мэры Житомира "Бытькивщина". Потому что бизнес этого семейства не прекращает процветать прежде всего через активное усвоение средств городского бюджета.

К примеру, в перечне счастливчиков, которых мэрия отбирала для ремонта и утеплением коммунальных заведений за деньги житомирян, совсем "неожиданно" оказалась компания "Фаворит ОПТ", которая полностью принадлежит семье Розенблат, а руководит ею старший сын любителя янтаря Олег Розенблат. В итоге на счета "Фаворит ОПТ" только за утепление зданий городской больницы перечислили 15,1 млн грн. Но самый "джек-пот" ждал эту фирму в 2018-м, когда она выиграла тендер по реконструкции набережной Тетерева со стоимостью только первой очереди в сумме 20,28 млн грн.

Также Сухомлин способствовал, причем публично, откровенному занижению цены коммунальной гостиницы "Житомир", которую горсовет выставил на приватизацию в 2019 году. "Мне несколько уважаемых депутатов сказали, что максимальная цена, за которую это здание реально продать под отель, это 35 миллионов гривен, потому что там реально надо делать очень большие вложения", – говорил мэр накануне приватизационного конкурса. В результате стартовая цена отеля по результатам оценки составила 60,083 млн грн, а покупателем стала фирма, которая предложила всего на тысячу гривен больше – "Фаворит Компани", которая принадлежит жене и сестре Розенблата. То есть многолетняя спонсорская помощь Сергею Ивановичу от Борислава Соломоновича давно окупилась сторицей.

Мэрский импресарио Зубко

Однако больше всего Сухомлин обязан в своей мэрской карьере и укреплении на посту уже упомянутому выше Геннадию Зубко, который при президентстве Порошенко достиг неслыханных чиновничьих высот. Сначала в июне 2014-го этот житомирский политик стал первым заместителем главы администрации президента, а с декабря того же года и вплоть до отставки правительства Владимира Гройсмана в августе 2019-го просидел в кресле вицепремьера – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Сам Сухомлин неоднократно называл своего старого знакомого Зубко лоббистом Житомира, хотя, по сути, во время своего владения вице-премьерським портфелем он исполнял роль такого себе международного импресарио житомирского градоначальника, постоянно привозя в родной город высокопоставленных иностранцев. В итоге в город на всевозможные местные программы и проекты в сфере ЖКХ полился как из ведра дождь из разнообразных грантов и международных кредитов, и к этим многомиллионным средствам в иностранной валюте время от времени прилипали чьи-то "посторонние руки".

Также именно Зубко открыл для Сухомлина "остров сокровищ" – финансирование строительства и реконструкции знаковых для общества объектов из Государственного фонда регионального развития (ГФРР). В частности, за пять последних лет с ГФРР на 25 проектов в Житомире выделено более 362 млн грн, а субвенция на социально-экономическое развитие составила 89,2 млн грн. При этом мэр очень любит ставить такие достижения исключительно себе в заслугу, "забывая" напомнить, что ресурсы поступают вовсе не из города. Например, средства на любимый пример Сухомлина, которым он везде хвастается и выдает как свои достижения – современное уличное освещение в Житомире – на 90% поступили с ГФРР.

Однако даже в таких супекомфортных финансовых условиях градоначальнику не удалось решить две ключевые для житомирян мегапроблемы – транспортную и с нормальным водоснабжением. А тут еще красивый снаружи асфальт часто банально проваливается под землю из-за изношенного на 100% местного коллектора. Но весь этот букет житомирских неурядиц, с которыми не может или не хочет справиться Сухомлин, является темой отдельной статьи.