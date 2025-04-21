На Пасху ВСУ ликвидировали 670 россиян, - Генштаб

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки, 20 апреля, Силы обороны Украины уничтожили 670 российских захватчиков, два танка, две боевые бронированные машины, 10 артсистем, 30 БпЛА оперативно-тактического уровня и 50 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 941 тысячи солдат.

Напомним, в ночь на 21 апреля российская армия запустила по Украине три ракеты и 96 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 42 вражеских дрона, еще 47 — локационно потеряны.