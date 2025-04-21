"Пасхальное перемирие": россияне убили 3 жителей Херсонщины, есть пострадавшие
За прошедшие сутки, 20 апреля, российские войска обстреляли 13 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов трое гражданских погибли, еще трое мирных жителей пострадали
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Высунцы, Понятовка, Высокое, Одрадокаменка, Шляховое, Золотая Балка, Бургунка, Никольское и Красный Маяк.
"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 3 — получили ранения", — говорится в сообщении.
Оккупационные войска РФ били по жилым кварталам. Также россияне повредили магазин.
Напомним, из-за российских обстрелов поселка Антоновка Херсонского района погибли двое мирных жителей.