Взрывы на Житомирщине: жителей области призвали сохранять спокойствие
В понедельник, 21 апреля, в Житомирском районе будут греметь взрывы. В течение суток будут работать взрывотехники. Местных жителей призвали сохранять спокойствие
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
"Обращаем внимание, что волноваться не следует. Работают специальные службы", – говорится в сообщении.
Напомним, недалеко от жилого сектора поселка Слатино Харьковского района местные жители нашли в земле неразорванную российскую авиабомбу ФАБ-500. Саперы уничтожили ее.
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