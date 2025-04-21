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21 апреля 2025, 11:35

В Черкасской области в результате атаки БпЛА поврежден объект инфраструктуры

21 апреля 2025, 11:35
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Утром 21 апреля россияне атаковали Черкасскую область беспилотниками. В регионе работали силы ПВО, есть повреждения инфраструктуры

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

В пределах территории области ПВО уничтожила восемь российских БпЛА. В результате российской атаки поврежден объект инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

В настоящее время идет обследование территории.

Напомним, в ночь на 21 апреля российская армия запустила по Украине три ракеты и 96 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 42 вражеских дрона, еще 47 — локационно потеряны.

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война обстрелы инфраструктура оккупанты Черкасская область дрон БПЛА атака ПВО повреждения Табурец Игорь Иванович
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