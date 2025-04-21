Стрельба на Полтавщине: в ОВА объяснили, что происходит
В течение суток в Полтавской области будут раздаваться выстрелы. В одном из районов ВСУ проводят учебные стрельбы
Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на официальный Telegram-канал Полтавской областной военной администрации.
Власти призвали местных жителей не паниковать и сохранять спокойствие.
"21 апреля на территории Кременчугской общины запланированы учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Житомирском районе будут греметь взрывы. В течение суток там будут работать взрывотехники.
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