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21 апреля 2025, 12:35

В Каменском пьяный мужчина в военной форме стрелял из автомата по гражданским

21 апреля 2025, 12:35
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скриншот с видео
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Инцидент произошел вчера днем, 20 апреля, во дворе одного из многоквартирных домов в Каменском. Хулигану грозит до семи лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.

По материалам дела, около 14:30 неизвестный мужчина начал стрельбу из автомата Калашникова. Правоохранители задержали нарушителя и изъяли оружие. К счастью, никто не пострадал.

"Предварительно мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

На видео, которое обнародовали местные Телеграмм-каналы, виден стрелок в военной форме. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, на Закарпатье мужчина открыл огонь по родственникам и стрелял в полицию.

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