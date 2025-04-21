Ночью Украину атаковали ракеты и около 100 ударных дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 21 апреля российская армия запустила по Украине три ракеты и 96 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 42 вражеских дрона, еще 47 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, противник запустил дроны из направлений – Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – Крым.

Также враг нанес удар по Херсонщине противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" из Крыма, по Николаевщине - двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждены сбития 42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина и Черкасская область.

Напомним, сегодня утром россияне ударили по Николаеву ракетами неустановленного типа.