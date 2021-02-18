Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко

Уже во времена президентства Зеленского дело о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже «Тониса»/«Прямого» возбудило Государственное бюро расследований. Но с одним крайне одиозным нюансом – ГБР таким образом отреагировало на заявление скандального бывшего «регионала» Андрея Портнова

Уже во времена президентства Зеленского дело о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже «Тониса»/«Прямого» возбудило Государственное бюро расследований. Но с одним крайне одиозным нюансом – ГБР таким образом отреагировало на заявление скандального бывшего «регионала» Андрея Портнова

Достаточно одобрительная реакция украинского общества на блокировку решением СНБО информационных каналов из пула кума Путина Виктора Медведчука очень вдохновила Офис президента Владимира Зеленского на дальнейшие аналогичные свершения. Впрочем, это отнюдь не касается похожих действий касательно, например, не менее пророссийских телеканалов "Наш" или "Интер". Теперь, как сообщают инсайдерские источники RegioNews, под вероятным ударом Банковой в ближайшем будущем оказалось оппозиционно настроенное к украинской власти медиа из другого политического полюса – информационный канал "Прямой", чрезвычайно близкий к предыдущему президенту Петру Порошенко.

Наши источники утверждают, что к подготовке следующей атаки на медиа-флагман предшественника и главного конкурента Зеленского в его администрации подошли основательно и, как минимум, с двух направлений. С одной стороны, в ОП активно собирают формальные поводы для подобных действий, а с другой – стараются усыпить внимание общественности текущими проверками того же "1+1" Игоря Коломойского. Чтобы заретушировать впечатление о предвзятом отношении именно к "Прямому".

Основания зацепиться за "Прямой"

По первому направлению все концентрируется вокруг истории многолетней давности, когда телекомпания "Тонис" сменила владельца, формат вещания и бренд, превратившись, собственно, в тот ресурс, который сейчас имеет широкую зрительскую аудиторию, - информационно-аналитический телеканал "Прямой". Речь идет о том, что в мае 2017-го "пропавший с радаров" украинский политик Владимир Макеенко вдруг выплыл на поверхность информпространства, став единоличным владельцем "Тониса". А в декабре того же года этот медиаресурс уже под названием "Прямой" перешел, по данным bihus.info, в собственность кипрской компании Parlimo Trading Limited, долей в которой через кипрскую фирму Сenterano Trading Limited владела Dadlaw Nominees Limited. Последняя выступала совладельцем "Украинской национальной лотереи", которую, в свою очередь, связывали с окружением Порошенко.

То есть подозрения касались того, что настоящим хозяином "Прямого", оформленного на Макеенко, является сам тогдашний глава государства. Между прочим, Порошенко хорошо знаком с последним в качестве нардепа аж шести созывов Верховной Рады еще с 1990-х. С тех пор, как Макеенко вошел в парламентскую фракцию "Солідарність", возглавляемую Петром Алексеевичем, а затем переизбрался в парламент в 2002-м по порошенковской квоте в списке блока Виктора Ющенко "Наша Украина". Правда, впоследствии Макеенко перебежал в Партию регионов и дослужился там до главы регламентного комитета парламента, а в январе 2014 года вообще был назначен Януковичем руководителем Киевской горгосадминистрации, но мосты с Порошенко точно не сжег. Пришлось лишь немного "лечь на дно".

Уже во время президентства Зеленского дело о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже "Тониса" возбудило Государственное бюро расследований. Но с одним крайне одиозным нюансом – ГБР таким образом отреагировало на заявление, поданное еще одним скандальным бывшим "регионалом" Андреем Портновым, что портит Банковой все реноме в вопросе "Прямого". Вот и приходится "голосу" Офиса президента Михаилу Подоляку в своем последнем интервью "РБК-Украина", так сказать, путать следы. "Каналы Медведчука – это история финансирования со стороны страны-агрессора и незаконных военных образований на неподконтрольной Украине территории. То есть, это прямая угроза национальной безопасности. Каналы пула Порошенко – это, скорее, вопрос чисто эстетический, насколько можно находиться в яме ненависти, а не на горе созидания", - своеобразно пытался успокоить общество этот советник главы ОП Андрея Ермака, отвечая на вопрос, планируются ли какие-то санкции в отношении "Прямого" и других телеканалов, близких к Порошенко. Однако тем самым только подлил масла в огонь.

Проверка "1+1" для отвода глаз

Кстати, в том же интервью Подоляк заявил, что проводится комплексная проверка по "1+1", в том числе СБУ, в связи с обязательным раскрытием основных бенефициаров телевещателя. Речь о том же самом Медведчуке, аффилированные с которым структуры якобы есть среди акционеров "плюсов" и теоретически могут влиять на информационную политику этого телеканала. Впрочем, советник Ермака и здесь пытался понравиться "и вашим, и нашим", сместив определенным образом акценты.

"У "1+1" есть интересные расследования, он тоже играет в политику. Но мне кажется, это абсолютно нормальный для конкурентной среды медийный канал. Вообще я не вижу какой-то проблемы в ныне существующих каналах, включая и пул Порошенко, кроме пула Медведчука. Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они - проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука", - сказал Подоляк. Хотя после этого появилась информация, что такие его цитаты о проверке "1+1" стали якобы распространять на платной основе в украинском сегменте сети Telegram. Другими словами, этот тезис от Банковой специально стал тиражироваться – для отвода глаз для прощупывания почвы в информпространстве, а также для лишнего отвлечения внимания от запланированного удара по "Прямому".

Однако все эти потуги таких политтехнологов, как Подоляк, вряд ли способны стать прикрытием для мощного наступления на медиаресурсы Порошенко. А вот в случае его действительного проведения это, в отличие от решения относительно каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, поставит ребром вопрос о соблюдении в Украине принципов свободы слова как внутри страны, так и далеко за ее пределами. И в Вашингтоне, и в Брюсселе и других европейских столицах именно в таком ключе будет восприниматься любое давление на "Прямой", "5 канал" или другие медиа, которые явно симпатизируют предыдущему президенту. Более того, президента нынешнего коллективный Запад вообще может обвинить в связи с этим в нечистоплотной политической конкуренции, что грозит "обнулением" отношений как с Евросоюзом, так и с США.