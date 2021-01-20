Одеська головоломка: скільки протримається союз мера Труханова з "сірими кардиналами" Кауфманом і Грановським

Після місцевих виборів, коли мерські перегони втретє виграв Геннадій Труханов, в Одесі намітився переділ сфер впливу за участю нових спонсорів мерії

Після місцевих виборів, коли мерські перегони втретє виграв Геннадій Труханов, в Одесі намітився переділ сфер впливу за участю нових спонсорів мерії

Як вже неодноразово писав RegioNews, торік на зміну "сірому кардиналу" і бізнес-партнеру одеського градоначальника Володимиру Галантернику прийшли не менш одіозні бізнесмени Борис Кауфман і Олександр Грановський. Причому, як кажуть нам обізнані люди, у порівнянні з новими бенефіціарами міської влади попередника можна було назвати мало не благодійником.

Крихкий союз

Спочатку відносини Геннадія Труханова з Кауфманом і Грановським були напруженими відтоді, як бізнесмени підтримували Михайла Саакашвілі (публічного критика Труханова) на посаді керівника Одеської ОДА. Влітку сторони заради фінансових перспектив закрили очі на минулі образи, втім, наші інсайдерські джерела в мерії стверджують, що перемир'я тривало недовго, і міський голова вже не приховує невдоволення новими партнерами.

У випадку з Галантерником серйозні конфлікти почали відбуватися через п'ять років співробітництва, тут же минуло трохи більше півроку. Однак Труханов явно не стане рвати свіжі домовленості так швидко, як закінчив свої відносини з Галантерником. Бізнесмени мають не тільки своїх лобістів в Офісі президента, але і вплив на нинішнього голову ОДА Сергія Гриневецького, якого саме вони просували у владу. І тепер на цих союзах і тримається влада в регіоні.

Новий керівник області - давній друг Кауфмана і Грановського. Його кандидатуру ця пара бізнесменів нав'язала Труханову в якості партнера по партії "Довіряй ділам" перед місцевими виборами-2020, але відразу після отримання посади голови ОДА ветеран політики Гриневецький на всяк випадок свій партійний квиток здав. Колишні заслуги Сергія Рафаїловича перед їхнім великим бізнесом складно переоцінити.

Наприклад, ще у 2004 році облрада продала пам'ятник архітектури, в якому знаходиться легендарний готель "Брістоль" (при СРСР мав назву "Червоний"). Готель, площею 8 тисяч квадратних метрів тоді пішов за 1,8 млн доларів або по 220$ за метр. Таку вартість називають заниженою, як мінімум, у 20 разів. Подібним чином Кауфман і Грановський заволоділи другим історичним готелем "Лондонський", розташованим біля Потьомкінських сходів. До речі, реставрацію "Брістоля" вели дуже довго і не завжди правильно. Наприклад, під час ремонту у 2005-му в старовинній будівлі обвалилися центральні сходи з мармуру, залишивши під собою робітника.

Сигарети, санаторій і аеропорт

Для масштабних бізнес-планів Бориса і Олександра регіональної підтримки недостатньо, тому вони знайшли партнера на Банковій. Ним, за нашими даними, став заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який і допоміг партнерам розв'язати питання зі штрафами в 6,5 млрд грн. У таку суму Антимонопольний комітет оцінив провину за змову на ринку тютюнової компанії Кауфмана "Тедіс". Для розвитку бізнесу в Одесі вже готують дозвіл на установку 300 нових тютюнових міні-магазинів.

А в кінці минулого року київська влада узаконила використання одеського аеропорту компанією, що належить бізнесменам. Тепер Одеса – друге місто в країні, де знаходиться приватний аеропорт (першим був аеропорт в Дніпрі, який приватизував Ігор Коломойський). Новим проєктом бізнесменів також повинен був стати медіахолдинг "Думська", який вже кілька місяців планує продати син попередника Труханова в кріслі одеського градоначальника Олексія Костусєва, нинішній нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко. Але поки сторони не домовилися, і угоду поставили на паузу.

Недавнім придбанням одеських бізнесменів, знову ж таки, з подачі покровителів у Києві став санаторій "Молдова", розташований біля самого ласого міського пляжу – Аркадії. Влітку на сервісі ProZorro з'явилося повідомлення про продаж активів, в які входила здравниця. Раніше сам санаторій оцінювали майже в 250 млн грн, тепер же пакет, що включає "Молдову", а також ще ряд більш дрібних об'єктів в інших регіонах, Фонд гарантування вкладів виставив одним лотом і оцінив в ... 104 млн грн. А у торгах перемогла фірма "Вердикт Капітал", яка взагалі придбала пакет за смішні гроші – 22,9 млн грн. Одним словом, більш ніж вигідне придбання для бізнесменів.

За право безперешкодно вести справи в регіоні Кауфман і Грановський вже готуються, за чутками, передати в Київ аж 200 мільйонів доларів. Так, під Новий рік бізнесмени планували отримати подарунок – свого прокурора області. Таким повинен був стати Ігор Проценко – депутат міськради від партії Труханова "Довіряй ділам". Але виникли проблеми: кажуть, що 2 млн доларів, які нібито заплатили за призначення, занесли не тим людям. Подальшою креатурою спонсорів мерії повинен стати новий глава СБУ в області, але, як кажуть, бізнесмени, не розрахувавши сили, розлютили чинного головного одеського СБУшника Віктора Доровського. Як мінімум, перед призначенням Проценко в прокуратурі той повинен пройти спецперевірку, яку проводить якраз СБУ. Коло замкнулося.

Навіщо прилітав Коломойський

Цікавий діалог проходив днями між власниками двох приватних аеропортів країни. 12 січня о 19:30 в Одесі приземлився літак підвищеної комфортності Bombardier Challenger 605 з бортовим номером T7-OCH, який привіз у Південну Пальміру Коломойського. Метою візиту олігарха з Дніпра нібито були переговори з новими "господарями" міста про розподіл фінансових благ. Кажуть, мільярдер також почав поглядати на бізнес-потенціал міста і захотів свою частку в майбутніх проєктах.

Мабуть, щоб посилити свої позиції в переговорах, Ігор Валерійович, схоже, підготувався медійно. За якимось неймовірним збігом в день переговорів ціла низка видань, в тому числі й вищезгадана Думская.net, повідомили про те, що Кауфман вітав з Новим роком дітей окупованого Донецька. Як доказ використовувався пост з ряду донецьких пабликів "ВКонтакте", на якому зображені "подарунки від Кауфмана" - пакет солодощів із супермаркету "Пятерочка" і кілька одержувачів гостинця. Цікаво, що публікації в паблику були розміщені ще 17 грудня, тоді ж вірогідні автори інформаційної хвилі зробили скріншоти, які вирішили запустити в медіапростір через місяць.

Ця новина тут же обурила "Азов" (цьому добробату, як відомо, Коломойський колись надавав фінансову підтримку) і Нацкорпус, в яких жорстко відповіли одеському бізнесменові. "Друг Зеленського, тютюновий олігарх Кауфман почав займатися благодійністю. Вирішив привітати дітей окупованого Донецька цукерками з символікою терористів "ДНР", – написав керівник центрального штабу Нацкорпуса і екскомандир полку "Азов" Максим Жорін у своєму телеграм-каналі. Він нагадав, що за сприяння Зеленського правоохоронці закрили справу проти Кауфмана, якого звинувачували у фінансуванні російських терористів "ЛДНР". "Але, як бачимо, сам Кауфман своїх "вподобань" не змінив і продовжує працювати на окупантів", – додав Жорін.

З іншого боку, є люди, які не вірять у причетність дніпровського олігарха до медіакампанії проти спонсора одеського мера. Мовляв, Коломойський має серйозні ЗМІ та фінансові можливості, щоб зробити якісну медіа-кампанію. До того ж його інтереси в Одесі чіпати і не планували - їх не так вже й багато: термінали в порту і давній інтерес у приватизації Одеського припортового заводу. Більш того, переговори між бізнесменами проходили, за свідченням очевидців, в позитивному ключі, оскільки і Олександр Грановський, і Ігор Коломойський - серед лідерів єврейської громади "Хабад". Але наскільки вплинув візит гостя з Дніпра в Одесу, можна буде більш чітко судити вже найближчим часом по діях місцевої одеської влади.