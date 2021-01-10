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Глава Полтавского облсовета выступил против повышения тарифов
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10 января 2021, 16:45 3217

Глава Полтавского облсовета выступил против повышения тарифов

10 января 2021, 16:45 3217
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Задача областного совета сейчас заключается в отстаивании этой позиции, считает Биленький
Задача областного совета сейчас заключается в отстаивании этой позиции, считает Биленький
Фото: Facebook
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По мнению председателя Полтавского областного совета Александра Биленького, повышение коммунальных тарифов в нынешних условиях достаточно сомнительный шаг. Поэтому бурная общественная реакция на него является вполне логичной и предсказуемой.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию в Facebook Александра Биленького.

По мнению главы совета, несмотря на то, что непосредственную ответственность за принятые решения несут Кабинет Министров и НКРЭКП, некоторые "горячие головы" пытаются переложить вину на Полтавскую областную раду.

Позиция Полтавского областного совета остается четкой и последовательной: мы категорически против повышения тарифов на газ и электроэнергию для населения. Особенно в период, когда из-за эпидемии коронавируса и падения экономики десятки тысяч полтавчан оказались на грани выживания", - отметил он.

Биленький глубоко убежден, что в трудные времена государство должно защищать своих граждан, а не бить им в спину. Поэтому любые решения правительства и НКРЭКП, увеличивающие финансовое бремя для населения, являются несправедливыми, несвоевременными и должны быть немедленно пересмотрены.

На сессии 29 декабря Полтавский областной совет уже принял обращение к Кабинету Министров с требованием принять необходимые меры по НЕДОПУЩЕНИЮ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ на тепло и электроэнергию", - добавил он.

Кроме того, депутаты облсовета обратились к НКРЭКП с рядом требований относительно обоснования расчетов в платежных документах и принятие мер по освобождению от платы за транспортировку газа потребителям, проживающим в 10-км зоне от непосредственного места добычи природного газа.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 10 января, жители нескольких регионов страны вышли на протесты против повышения тарифов на энергоносители.

газ тарифы Полтавщина облсовет электричество
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