Локдаун 2.0: пять репортажей из городов Украины

С 8-го января в Украине начался жесткий локдаун, который, по убеждению властей, должен улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране

С 8-го января в Украине начался жесткий локдаун, который, по убеждению властей, должен улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране

Фото: Николай Лысогор

На ограничения в регионах отреагировали по-разному: мэры ряда областных центров даже пригрозили игнорированием постановления Кабмина, но потом сделали более деликатные по содержанию заявления – мол, мы не против карантина, но некоторые запреты непонятны. И действительно, на прошлых выходных во многих столичных супермаркетах можно было купить сигареты и водку, но там под запретом была продажа, например, зубной пасты, батареек, носков или презервативов. В соцсетях киевляне отреагировали на это быстро - власть критиковали и иронизировали, особо не выбирая слов.

RegioNews узнал, как прошли первые дни локдауна в других регионах Украины. Наши корреспонденты подготовили эксклюзивные репортажи из Винницы, Полтавы, Сум, Кропивницкого и Черновцов.

Винница: носки и белье "адресно" доставят, а шеф-повара можно пригласить домой

Сколько бы не постили жители города в соцсетях фото из супермаркетов, где предупредительной лентой ограждены средства контрацепции, нижнее белье и батарейки, купить все это в Виннице можно. Правда, нелегко. Для этого нужно знать "правильные" торговые точки, или же договариваться с продавцами.

К примеру, в сети магазинов "Червоний маркет" лентами обернуты все прилавки с товарами "не первой" необходимости. Хотя почему кто-то решил, что с новыми носками или косметикой можно подождать до конца локдауна, продавцы объяснить не могут. Говорят: руководство распорядилось не продавать - и на этом все.

Зато в сети "Шик и блеск" купить можно абсолютно все, что не продается в других торговых заведениях. Даже "запрещенные" носки, косметику и духи. По словам консультантов, о запрете торговли такими товарами им никто из руководства ничего не говорил. "Наверное, в нашем магазине нет коронавируса", - шутят продавцы.

Мифом выглядит запрет торговать всем непродовольственным, если посетить супермаркет "Сильпо" в одном из крупнейших в Виннице ТРЦ SkyPark. К примеру, лампочки и батарейки, которые уже стали мейнстримом в сети, здесь можно купить без особых проблем.

Рядом в ТРЦ - магазин "Цитрус". Товары, не относящиеся к средствам связи, для порядка ограждены лентой. Но, как говорят продавцы-консультанты, это не означает, что их нельзя купить - с доставкой. Доставка, правда, делается преимущественно за дверь магазина. Далее - за отдельную плату. Посетителей магазина, по словам продавцов, при этом не убавилось. Жалуются только, что большинство приходит сюда, скорее, как на экскурсию - посмотреть и подержать в руках недешевые "экспонаты" - технические новинки.

В целом в торговом центре, который в обычное время переполнен посетителями, сейчас людей мало, ведь работают лишь единицы магазинов. Да и те с не совсем понятными ограничениями.

Поэтому больше людей на рынках. Пусть и в продовольственных частях, ведь другие торговые места закрыты и перегорожены лентами. Правда, это не мешает отдельным торговцам рядом с кормом для животных, овощами и цитрусовыми выложить на прилавок несколько пар носков или иного "дефицитного" в настоящее время товара. Так, на популярных в Виннице Центральном и Привокзальном рынках можно купить все что угодно - если, конечно, в вашем лице не заподозрят сотрудника полиции "под прикрытием".

Подавляющее большинство кафе и ресторанов работают только с доставкой. Заказ могут привезти домой, а можно забрать и самому из-под дверей ресторана. А вот в середину не пустят, даже чтобы показать меню. Если кто-то очень хочет с ним ознакомиться не в онлайн-формате, то вынесут на улицу.

Но есть и такие заведения, которые вообще прекратили работу на время локдауна. Так, шеф-повар одного из ресторанов признался, что заведение отказалось на время жесткого карантина даже от работы с доставкой. Но в индивидуальном порядке там можно заказать все на стол для своего праздника. Меню обсуждается по телефону, а приготовить изысканные блюда повар может даже на дому у заказчика.

Вот где на самом деле строго придерживаются жестких карантинных ограничений, то это в спортивных клубах, театрах и кинотеатрах.

Поэтому жителям и гостям города, которые не представляют своего досуга без аттракционов, не остается ничего другого, как слушать уличных музыкантов. Хорошо, хоть они не попали под карантинный запрет.

Полтава: полицейские проверки, еда на вынос и торговля одеждой и канцтоварами на рынках

С 8 января, после вступления в силу жесткого карантина, в Полтаве закрылись все бары и рестораны. В течение предыдущего локдауна они настроили систему доставки, и многие заведения питания сейчас работает на вынос. Жестко придерживаться правил рестораны мотивировала полиция. Так, осенью прошлого года несмотря на запрет в Полтаве работали ночные клубы. В декабре правоохранители прошлись рейдом по заведениям, изъяли кассовые аппараты и даже бутылки с алкоголем.

В полтавском коммунальном транспорте до сих пор можно перевозить только сидячих пассажиров. Но за время длительного карантина запрет стал выборочным. В некоторых троллейбусах и автобусах кондукторы не пускают на борт пассажиров, если заняты все сидячие места. В других случаях в салон заходят все желающие. Нарушение запрета объясняют тем, что за время карантина частные перевозчики значительно сократили количество машин на маршрутах, а пассажиропоток не изменился. Поэтому если не брать стоячих пассажиров, люди просто не смогут доехать домой.

Некоторые торговые центры в Полтаве продолжают работу, некоторые закрыты. Работают ТРЦ, в которых есть супермаркеты или продуктовые магазины. Центры, где ведется продажа только непродовольственных товаров, закрыты.

В сумермаркетах сигнальными лентами загородили полки с бытовой химией, средствами гигиены и другим непродовольственными товарами. Их предлагают купить только через онлайн-сервис АТБ – но по факту на кассе пробивают все.

На свое усмотрение отнеслись к запретам локдауна и предприниматели на полтавских рынках. В некоторых палатках ведется торговля одеждой, канцтоварами, бытовыми материалами.

Еще до начала новогодних праздников власти Полтавы заявили, что никаких массовых мероприятий проводить не будут. Поэтому традиционных для Полтавы ярмарок не было. Даже открытие главной елки Полтавский городской своет транслировал по YouTube, но все равно посмотреть на событие пришло много людей.

Сумы: пустые улицы, акции протеста против повышения тарифов и 60 полицейских рейдовых групп

Большинство горожан решили в первые дни локдауна отсидеться дома: ни на центральном рынке, ни вблизи торговых центров, ни в транспорте никакого ажиотажа не наблюдалось. Можно сказать, что активность сумчан была даже ниже, чем весной прошлого года, когда был введен первый полномасштабный карантин.

Обычно в субботу и воскресенье наиболее людными местами в Сумах, особенно в первой половине дня, является центральный рынок, вокруг которого скапливается немалое количество автомобилей горожан. А общественный транспорт не всегда может справиться с пассажиропотоком.

Но в этот уик-энд вокруг рынка можно было без проблем припарковаться, ведь с 8 января купить здесь можно только товары продуктовой группы в галерее рынка, в овощном павильоне и сельском базаре. Все другие подразделения сумского торжища, включая и недавно построенный торговый центр "Евробазар", будут закрыты до 24 января.

Свободны от людей и прилегающие улицы. А общественный транспорт не может похвастаться загруженностью.

Заведения общественного питания в городе достаточно добросовестно выполняют требования карантина, ведь они находятся на передовой внимания проверяющих и предпочитают не нарываться на штрафы. Кто может – торгует на вынос. Но это, преимущественно, пиццерии, суши-бары и разнообразные "шаурмятни", для которых реализация через окно или путем доставки является привычным способом обслуживания.

Сумская полиция тем временем восприняла карантинные наставления правительства буквально и отправила 60 рейдовых групп в составе 130 сотрудников полиции проверять выполнение карантинных ограничений. В области только в первый день локдауна правоохранители "обилетили" 50 нарушителей правил ношения масок и ограничений в деятельности учреждений.

Но некоторое общественное оживление в первые дни локдауна все же задело и Сумы. Здесь, хоть и не слишком массово, но поддержали всеукраинские акции протеста против повышения тарифов. В воскресенье в первой половине дня протестующие ненадолго перекрыли одну из центральных улиц города – Героев Сумщины. Но даже это не создало особых препятствий для скудного городского трафика в этот день.

Черновцы: батарейки на рынке, очереди возле ресторанов и оживленная торговля у центральной елки

В Черновцах несмотря локдаун у людей "душа требует праздника". Поэтому кофе и глинтвейн пьют на улицах, а из развлечений имеют продуктовые супермаркеты, елку и каток.

Один из четырех крупнейших в Украине рынков - Калиновский - официально закрыт. Об этом свидетельствует как отсутствие традиционных пробок на подъезде к "Калинке", так и замки у входа на рынок.

Магазинчики через дорогу открыты через один: на одних замки и решетки или ролеты, на других написано "открыто", гостеприимно распахнуты двери и внутри есть как продавцы, так и покупатели . Те, что открыты, торгуют преимущественно электроникой и "запчастями" к ней. Поэтому если кому-то не продали батарейку в супермаркете – тем на "Калинку".

А вот радиорынок на улице Небесной сотни не работает, об этом даже гласит объявление. Но кое-где окошки киосков полуоткрыты, и через них можно получить консультацию, сдать в ремонт или приобрести товар.

Однако закрытый радиорынок – не повод для печали, ведь через дорогу от него – рынок "Буковинский", прямо возле входа к которому открыта лавочка мобильных телефонов. На самом рынке открыты только продуктовые ряды. На вывоз мусора здесь также "карантин".

Работает и рынок "Центральный" (в народе – "Красноармейский"). Между продуктами здесь попадаются такие необходимые вещи, как туалетная бумага и спички.

В супермаркете "Ашан", как и во всех подобных заведениях, бойко торгуют продуктами, но промышленные товары отгорожены от покупателей лентами.

Но магазин нашел выход из ситуации – предлагает заказывать необходимые товары у работниц за специально установленными столиками и получать их через 15 минут в других специальных точках.

Гипермаркет "Эпицентр" встречает полупустой парковкой и очередью за онлайн-заказами. На дверях – объявление о том, что войти в магазин можно только через вход С. Работник, который вышел из этих дверей, напомнил всем, что здесь только можно получить онлайн-заказ.

Попав через вход С внутрь, можно убедиться, что здесь действительно продают лишь товары первой необходимости (видимо, алкогольные напитки к ним относятся), все остальное - под запретом. Батарейки на кассе действительно не продают.

Популярный ресторан "Бартка" около 15 часов закрыт (хотя по расписанию обычно работает с 12-ти).

Да и рестораны в центре города практически все закрыты. В "Пиццерии на дровах" дверь открыта, но сразу за ними – столик с журналом для заказов, внутри абсолютно пусто, значит – работают на вынос. Зато на радость детям и взрослым каток, который в этом году на открытом воздухе, работает.

Бойкая торговля всевозможными товарами с лотков продолжается и у центральной елки на Соборной площади: различной формы и размера воздушные шарики, детские игрушки, сувениры.

На пешеходной улице Ольги Кобылянской, несмотря на закрытые рестораны, все равно людно. Установленный в ее начале фонарь, возле которого каждый вечер планировалось театрализованное действо для туристов с его символическим зажиганием, просто светится без действа – его отменили. Ресторан "Панська гуральня" не светится: закрыто. Несколько человек ожидают своей очереди, чтобы зайти в магазин сладостей "Мантулки" - он работает. Угощаются желающие и возле кафе "Белый налив", а у ресторана "Джорджина" образовалась целая очередь: здесь у входа предлагают грузинские вина и глинтвейн.

Кропивницкий: закрытый "Эпицентр", носки на кассе и спортзалы для "своих"

В то, что локдаун все же отменят или хотя бы перенесут на несколько недель, в Кропивницком верили до последнего. Тем не менее избежать его не удалось, соответственно определенные коррективы в уже привычный карантинный ритм жизни областного центра были внесены.

В отличие от немалого количества украинских городов в Кропивницком перевозчики довольно серьезно относятся к запрету перевозки пассажиров в количестве большем, чем число посадочных мест. Да и без защитной маски попасть в маршрутки, троллейбусы или автобусы практически нереально. А вот людей на улицах действительно стало меньше. Кто-то еще не вышел из праздничного отпуска, а кому-то благодаря локдауну утром не нужно никуда спешить.

Касательно работы магазинов – здесь все запутано и непонятно. С одной стороны все, что не имеет отношение к продаже продуктов питания, действительно закрыто, или работает только на выдачу интернет-заказов. Даже менеджмент "Эпицентра", известный своим пренебрежительным отношением к карантинным ограничениям, решил в этот раз не испытывать судьбу и не собирать штрафы, по крайней мере, в Кропивницком. Поэтому если нужна шпаклевка или десяток лампочек – закажи на сайте и приезжай получай свой заказ на кассе гипермаркета. Правда, то ли после Нового года горожане экономят средства до следующей зарплаты, или успели закупиться всем необходимым к локдауну, однако ажиотажа возле магазина замечено не было.

Другое дело - сетевые продуктовые супермаркеты "АТБ", "Велмарт", "Сильпо" и другие. Выполняя откровенно непродуманные требования по запрету продажи бытовой химии, канцтоваров, прессы и подобной продукции, магазины ограничили доступ покупателей в соответствующие отделы. Ограничения эти, конечно, более чем условные – просто несколько красно-белых лент и лист А4 с распечатанными требованиями правительства. При этом на кассах эти товары, если вы все же решите взять что-то из "запрещенной зоны", беспроблемно продадут. Кропивницкие кассиры подобную нелогичность действий объясняют просто – мол, мы же не в курсе всех деталей, что там можно, а что нет. Если программа "пробивает" товар, значит все нормально.

Уже традиционно, однако больше всех от очередного локдауна пострадают мелкие предприниматели и учреждения досуга – спортзалы, кинотеатры, бары. И если последние хотя бы как-то перебиваются, продавая кофе на вынос или доставляя заказанные блюда по офисам и квартирам, то со спортом все проблемно.

И здесь в ход идут не совсем законные методы. Отдельные залы начали работать только с постоянными клиентами, открывая вход в помещение по звонку от "своих". Другие же зарегистрировали по своим адресам общественные организации и проводят там "собрания участников". Методы, конечно, не самые лучшие, однако каждый крутится как может.