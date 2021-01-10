Во Львове многие рестораны решили не закрываться на карантин - СМИ
Закрыться для приема посетителей рестораны должны были еще 8 января
Закрыться для приема посетителей рестораны должны были еще 8 января
По данным очевидцев, во Львове в первые дни усиленного карантина многие рестораны решили не закрываться. Объясняется это тем, что "владельцам выгоднее заплатить штраф, чем полностью закрыть ресторан на карантин".
Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.
Так, подписчики издания прислали видео из одного из заведений Львова, владельцы которого продолжили полноценное обслуживание клиентов.
На видео видно, что все столики в заведении заняты. Работники ресторана говорят, что будут принимать посетителей до 11 января.
Ранее сообщалось, что на Львовщине за соблюдением локдауна следят мобильные группы полиции.
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