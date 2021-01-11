Локдаун 2.0: п'ять репортажів з міст України

З 8-го січня в Україні розпочався жорсткий локдаун, який, на переконання влади, має поліпшити епідеміологічну ситуацію в країні

З 8-го січня в Україні розпочався жорсткий локдаун, який, на переконання влади, має поліпшити епідеміологічну ситуацію в країні

Фото: Микола Лисогор

На обмеження у регіонах відреагували по-різному: мери кількох обласних центрів навіть пригрозили ігноруванням постанови Кабміну, але потім зробили делікатніші за змістом заяви – мовляв, ми не проти карантину, але деякі окремі заборони незрозумілі. Й справді – на минулих вихідних у багатьох столичних супермаркетах можна було придбати цигарки і горілку, але там під забороною був продаж, наприклад, зубної пасти, батарейок, шкарпеток чи, презервативів. У соцмережах кияни відреагували на це швидко - з влади іронізували та критикували її особливо не обираючи слів.

RegioNews дізнався, як пройшли перші дні локдауну в інших регіонах України. Наші кореспонденти підготували ексклюзивні репортажі з Вінниці, Полтави, Сум, Кропивницького та Чернівців.

Вінниця: шкарпетки й білизну "адресно" доставлять, а шеф-кухаря можна запросити додому

Скільки б не постили вінничани у соцмережах фото із супермаркетів, де попереджувальною стрічкою огороджені засоби контрацепції, спідня білизна та батарейки, придбати усе це у Вінниці можна. Щоправда, нелегко. Для цього потрібно знати "правильні" торговельні точки, або ж домовлятися з продавцями.

Приміром, у мережі крамниць "Червоний маркет" стрічками обгорнуто усі прилавки із товарами "не першої" необхідності. Хоча чому хтось вирішив, що з новими шкарпетками чи косметикою можна зачекати до кінця локдауну, продавці пояснити не можуть. Кажуть: керівництво розпорядилось не продавати - і на цьому все.

Натомість, у мережі "Шик і блиск" придбати можна абсолютно все, що не продається в інших торговельних закладах. Навіть "заборонені" шкарпетки, косметику та парфуми. За словами консультантів, про заборону торгівлі такими товарами їм ніхто з керівництва нічого не казав. "Мабуть, у нашому магазині немає коронавірусу", - жартують продавці.

Міфом виглядає заборона торгувати усім непродовольчим, якщо відвідати супермаркет "Сільпо" в одному з найбільших у Вінниці ТРЦ SkyPark. Приміром, лампочки та батарейки, які вже стали мейнстримом в мережі, тут можна купити без особливих проблем.

Поруч у ТРЦ - магазин "Цитрус". Товари, що не відносяться до засобів зв'язку, для порядку огороджені стрічкою. Але, як кажуть продавці-консультанти, це не означає, що їх не можна придбати - із доставкою. Доставка, щоправда, робиться переважно за двері магазину. Далі - за окрему плату. Відвідувачів магазину, за словами продавців, при цьому не поменшало. Бідкаються тільки, що більшість приходить сюди скоріше як на екскурсію - подивитися й потримати в руках недешеві "експонати" - технічні новинки.

Загалом у торговельному центрі, який у звичний час переповнений відвідувачами, нині людей мало, адже працюють лише одиниці магазинів. Та й ті із не зовсім зрозумілими обмеженнями.

Чи не тому побільшало людей на ринках. Хай і на їхніх продовольчих частинах, адже інші торговельні місця зачинені й перегороджені стрічками. Та це не заважає окремим торгівцям поруч із кормом для тварин, городиною та цитрусовим викласти на прилавок кілька пар шкарпеток чи іншого "дефіцитного" нині товару. Так на популярних у Вінниці Центральному та Привокзальному базарах можна купити все що завгодно - якщо, звісно, у вашій особі не запідозрять співробітника поліції "під прикриттям".

Переважна більшість кафе та ресторані працюють лише з доставкою. Замовлення можуть привезти додому, а можна забрати й самому з-під дверей ресторану. А от в середину не пустять навіть щоб показати меню. Якщо хтось дуже хоче з ним ознайомитись не в онлайн-форматі, то винесуть на вулицю.

Але є й такі заклади, які взагалі припинили роботу на час локдауну. Так, шеф-кухар одного з ресторанів зізнався , що заклад відмовився на час жорсткого карантину навіть від роботи з доставкою. Але в індивідуальному порядку там можна замовити усе на стіл для свого свята. Меню обговорюється телефоном, а приготувати вишукані страви кухар може навіть вдома у замовника.

От де насправді суворо дотримуються жорстких карантинних обмежень, то це в спортивних клубах, театрах та кінотеатрах.

Тому вінничанам та гостям міста, які не уявляють свого дозвілля без атракцій, не залишається нічого іншого, як слухати вуличних музикантів. Добре, хоч вони не потрапили під карантинну заборону.

Полтава: поліцейські перевірки, їжа на виніс та торгівля одягом і канцтоварами на ринках

З 8 січня, після вступу в силу жорсткого карантину, у Полтаві закрилися всі бари й ресторани. Протягом попереднього локдауну вони налаштували систему доставки, і багато закладів харчування зараз працює на виніс. Жорстко дотримуватися правил ресторани змотивувала поліція. Так восени минулого року попри заборону у Полтаві працювали нічні клуби. В грудні правоохоронці пройшлися рейдом по закладах, вилучили касові апарати й навіть пляшки з алкоголем.

У полтавському комунальному транспорті досі можна перевозити лише сидячих пасажирів. Але за час тривалого карантину заборона стала вибірковою. В деяких тролейбусах і автобусах кондуктори не пускають на борт пасажирів, якщо зайняті всі сидячі місця. В інших випадках у салон заходять всі охочі. Порушення заборони пояснюють тим, що за час карантину приватні перевізники значно скоротили кількість машин на маршрутах, а пасажиропотік не змінився. Тому якщо не брати стоячих пасажирів, люди просто не зможуть доїхати додому.

Деякі торгові центи у Полтаві продовжують роботу, деякі закриті. Працюють ТРЦ, у яких в середині є супермаркети чи продуктові магазини. Центри, де ведеться продаж тільки непродовольчих товарів, закриті.

У сумермаркетах сигнальними стрічками загородили полиці із побутовою хімією, засобами гігієни та іншим непродовольчими товарами. Їх пропонують купити тільки через онлайн-сервіс АТБ – але по факту на касі пробивають все.

На свій розсуд поставилися до заборон локдауну і підприємці на полтавських ринках. У деяких наметах ведеться торгівля одягом, канцтоварами, побутовими матеріалами.

Ще до початку новорічних свят влада Полтави заявила, що ніяких масових заходів не проводитиме. Тому традиційних для Полтави ярмарків не було. Навіть відкриття головної ялинки Полтавська міська рада транслювала по Youtube, але все одно подивитися на подію прийшло багато людей.

Суми: порожні вулиці, акції протесту проти підвищення тарифів та 60 поліцейських рейдових груп

Більшість містян вирішили в перші дні локдауну відсидітись вдома: ані на центральному ринку, ані поблизу торговельних центрів, ані у транспорті жодного ажіотажу не спостерігалося. Можна сказати, що активність сумчан є навіть нижчою, ніж навесні минулого року, коли було запроваджено перший повномасштабний карантин.

Зазвичай у суботу та неділю найбільш людними місцями в Сумах, особливо в першій частини дня, є центральний ринок, навколо якого скупчується чимала кількість автівок містян. А громадський транспорт не завжди може впоратись з пасажиропотоком.

Натомість, цього уікенду навколо ринку можна було без проблем припаркуватись, адже від 8 січня придбати тут можна лише товари продуктової групи в галереї ринку, на овочевому павільйоні та селянському базарі. Всі інші підрозділи сумського торжища, включаючи і недавно збудований торговельний центр "Євробазар", будуть зачинені до 24 січня.

Вільні від людей і прилеглі вулиці. А громадський транспорт не може похвалитись завантаженістю.

Заклади громадського харчування в місті досить сумлінно виконують вимоги карантину, адже вони перебувають на передовій уваги перевіряльників і воліють не нариватись на штрафи. Хто може – торгує на винос. Але це, переважно, піцерії, суші-бари та різноманітні "шаурмятні", для яких реалізація через вікно або шляхом доставки є звичним способом обслуговування.

Сумська поліція тим часом сприйняла карантинні настанови уряду буквально і відрядила 60 рейдових груп у складі 130 працівників поліції перевіряти виконання карантинних обмежень. В області лише у перший день локдауну правоохоронці "обілетили" 50-ох порушників правил носіння масок та обмежень у діяльності закладів.

Але деяке громадське пожвавлення в перші дні локдауну все ж зачепило і Суми. Тут, хоч і не надто масово, але підтримали всеукраїнські акції протесту проти підвищення тарифів. У неділю в першій половині дня протестувальники ненадовго перекрили одну з центральних вулиць міста – Героїв Сумщини. Але навіть це не створило особливих перешкод для мізерного міського трафіку у цей день.

Чернівці: батарейки на ринку, черги біля ресторанів та жвава торгівля поряд з центральною ялинкою

У Чернівцях попри локдаун у людей "душа вимагає свята". Тому каву і глінтвейн п’ють на вулицях, а з розваг мають продуктові супермаркети, ялинку і ковзанку.

Один з чотирьох найбільших в Україні ринків - Калинівський - офіційно закритий. Про це свідчить як відсутність традиційних корків на під’їзді до "Калинки", так і замки на входах до ринку.

Крамнички повз дорогу відкриті через одну: на одних замки і грати чи ролети, на інших написано "відчинено", гостинно відкриті двері і всередині є як продавці, так і покупці. Ті, що відкриті – переважно торгують електронікою та "запчастинами" до неї. Тому якщо комусь не продали батарейку в супермаркеті – тим на "Калинку".

А от радіоринок на вул. Небесної сотні не працює, про це навіть свідчить оголошення. Але де-не-де віконечка кіосків напіввідкриті і через них можна отримати консультацію, здати в ремонт або придбати товар.

Та закритий радіоринок – не привід для печалі, адже через дорогу від нього – ринок "Буковинський", просто біля входу до якого відкрита крамничка мобільних телефонів. На самому ринку відкриті лише продуктові ряди. На вивіз сміття тут також "карантин".

Працює і ринок "Центральний" (в народі – "Червоноармійський"). Поміж продуктами тут трапляються такі необхідні речі, як туалетний папір і сірники.

В супермаркеті "Ашан", як і у всіх подібних закладах, жваво торгують продуктами, натомість промислові товари відгороджені від покупців стрічками.

Але магазин знайшов вихід із ситуації – пропонує замовляти необхідні товари у працівниць за спеціально встановленими столиками, і отримувати їх за 15 хвилин у інших спеціальних точках.

Гіпермаркет "Епіцентр" зустрічає напівпорожньою парковкою і чергою за онлайн-замовленнями. На дверях – оголошення про те, що увійти до магазину можна тільки через вхід С. Працівник, який вийшов з цих дверей, нагадав усім, що тут лише можна отримати онлайн-замовлення.

Потрапивши через вхід С досередини, можна переконатися, що справді тут продають лише товари першої необхідності (вочевидь, алкогольні напої до них належать), усе інше під забороною. Батарейки на касі справді не продають.

Популярний ресторан "Бартка" близько 15 години зачинений (хоча за розкладом зазвичай працює з 12-ї).

Та й ресторани в центрі міста практично всі зачинені. У "Піцерії на дровах" на вул. Заньковецької двері відчинені, але одразу за ними – столик з журналом для замовлень, всередині абсолютно порожньо, отже – працюють на виніс. Зате на радість дітям і дорослим ковзанка, яка цього року просто неба, працює.

Жвава торгівля усілякими дурничками з яток триває і біля центральної ялинки на Соборній площі: різної форми і розміру повітряні кульки, дитячі іграшки, сувеніри.

Пішохідна вулиця Ольги Кобилянської, попри закриті ресторани, все одно людна. Встановлений на її початку ліхтар, біля якого щовечора планувалося театралізоване дійство для туристів із символічним його запалюванням, просто світиться без дійства – його скасували. Натомість ресторан "Панська гуральня" не світиться: зачинено. Кілька людей очікують своєї черги, аби зайти до крамниці солодощів "Мантулки" - вона працює. Частуються охочі і біля кафе "Білий налив", а до ресторану "Джорджина" утворилася ціла черга: тут біля входу пропонують грузинські вина і глінтвейн.

Кропивницький: закритий "Епіцентр", шкарпетки на касі та спортзали для "своїх"

У те що локдаун все ж відмінять, чи принаймні перенесуть на декілька тижнів, у Кропивницькому вірили до останнього. Тим не менш уникнути його не вдалось, відповідні певні корективи у вже звичний карантинний ритм життя обласного центру було внесено.

На відміну від чималої кількості українських міст у Кропивницькому перевізники доволі серйозно відносяться до заборони перевезення пасажирів у кількості більшій ніж кількість посадокових місць. Так й без захисної маски потрапити до маршрутки, тролейбусу чи автобусу практично нереально. А от людей на вулицях і справді поменшало. Хтось ще не вийшов зі святкової відпустки, а комусь завдяки локдауну ранком не потрібно нікуди поспішати.

Що ж роботи магазинів – тут все заплутано і незрозуміло. З одного боку все що не має відношення до продажу продуктів харчування дійсно закрито, або працює лише на видачу інтернет-замовлень. Навіть менеджмент "Епіцентра", знаний своїм зверхнім відношенням до карантинних обмежень, вирішив цього разу не випробовувати долю і не збирати штрафи, принаймні у Кропивницькому. Тож якщо потрібна шпаклівка чи десяток лампочок – замовляй на сайті і приїзди отримуй своє замовлення на касі гіпермаркету. Правда чи то після Нового року городяни економлять кошти до наступної зарплати, чи встигли закупитись усім необхідним до локдауну, однак ажіотажу біля магазину помічено не було.

Інша справа - мережеві продуктові супермаркети "АТБ", "Велмарт", "Сільпо" та інші. Виконуючи відверто непродумані вимоги щодо заборони продажу побутової хімії, канцтоварів, преси та подібної продукції, магазини обмежили доступ покупців до відповідних відділів. Обмеження ці звісно більш ніж умовні – просто декілька червоно-білих стрічок і аркуш А4 з роздрукованими вимогами уряду. При цьому на касах ці товару, якщо ви все ж вирішити взяти щось із "забороненої зони", безпроблемно продадуть. Кропивницькі касири подібну нелогічність дій пояснюють просто – мовляв, ми ж не в курсі всіх деталей - що там можна, а що ні. Якщо програма "пробиває" товар, значить все нормально.

Вже традиційно, однак найбільше всіх від чергового локдауну постраждають дрібні підприємці та заклади дозвілля – спортзали, кінотеатри, бари. І якщо останні хоча б якось перебиваються продаючи каву на виніс чи доставляючи замовлені страви по офісам та квартирам, то зі спортом все проблемно.

І тут в хід ідуть не зовсім законні методи. Окремі зали почали працювати лише з постійними клієнтами, відкриваючи вхід до приміщення лише по дзвінку від "своїх" інші ж зареєстрували за своїми адресами громадські організації та проводять там "збори учасників". Методи, звісно, не найкращі, однак кожен крутиться як може.