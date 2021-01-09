В сети показали длинные очереди к подъемникам в Буковеле
В Украине с 8 января начали действовать жесткие карантинные ограничения
В Украине с 8 января начали действовать жесткие карантинные ограничения
В горнолыжном курорте Буковель, что в Ивано-Франковской области, в первые дни введения локдауна наблюдаются огромные очереди к подъемникам.
Видео толпы в Facebook опубликовал блогер Сергей Наумович, передает RegioNews.
Карантин, который был введен 8 января, не распространяется на работу горнолыжных курортов. Поэтому в Буковеле возникло огромное скопление людей.
Также 8 января на дороге к горнолыжным курортам образовались километровые пробки. На заснеженных дорогах между гор стояли десятки автомобилей.
Напомним, Владимир Зеленский проводит выходные в Буковеле
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