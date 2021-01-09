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09 января 2021, 16:42 3

В сети показали длинные очереди к подъемникам в Буковеле

09 января 2021, 16:42 3
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В Украине с 8 января начали действовать жесткие карантинные ограничения
В Украине с 8 января начали действовать жесткие карантинные ограничения
Фото: скриншот видео
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В горнолыжном курорте Буковель, что в Ивано-Франковской области, в первые дни введения локдауна наблюдаются огромные очереди к подъемникам.

Видео толпы в Facebook опубликовал блогер Сергей Наумович, передает RegioNews.

Карантин, который был введен 8 января, не распространяется на работу горнолыжных курортов. Поэтому в Буковеле возникло огромное скопление людей.

Также 8 января на дороге к горнолыжным курортам образовались километровые пробки. На заснеженных дорогах между гор стояли десятки автомобилей.

Напомним, Владимир Зеленский проводит выходные в Буковеле

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