В Тернополе решили усилить карантин с 11 января: что известно
Городской глава Тернополя Сергей Надал рассказал, что в городе все же произойдет усиление карантина. Так, школы будут работать только в режиме дистанционного обучения.
Как передает RegioNews, об этом мэр написал у себя на странице в Facebook.
Мы сделали все, чтобы Тернополь работал с 8 января в обычном режиме. Но наше предложение правительством не было поддержано... Наши школы заставляют перейти на дистанционное обучение до 24 января, но сады для детей будут открыты", - заявил мэр.
В отношении предпринимателей, то, по словам Надала, работать в Тернополе могут лишь те, чья работа разрешена постановлением правительства.
При этом он пояснил местным жителям решение все же усилить карантин в городе тем, что "Кабинет Министров требует соблюдения локдауна одновременно во всех городах Украины", хотя, по словам Надала, в Тернополе ситуация с заболеваемостью COVID-19 "не является критической".
Напомним, мэр Тернополя заявил, что город пойдет на локдаун при росте количества больных. Надал обвинил власть в попытках "закрыть город”.
Читайте также: Бунт мэров 2.0: почему Надал со своим отрицанием локдауна остался в одиночестве