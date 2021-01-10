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10 января 2021, 18:49 82

В Тернополе решили усилить карантин с 11 января: что известно

10 января 2021, 18:49 82
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На дистанционное обучение в городе перейдут до 24 января
На дистанционное обучение в городе перейдут до 24 января
Фото: скриншот видео
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Городской глава Тернополя Сергей Надал рассказал, что в городе все же произойдет усиление карантина. Так, школы будут работать только в режиме дистанционного обучения.

Как передает RegioNews, об этом мэр написал у себя на странице в Facebook.

Мы сделали все, чтобы Тернополь работал с 8 января в обычном режиме. Но наше предложение правительством не было поддержано... Наши школы заставляют перейти на дистанционное обучение до 24 января, но сады для детей будут открыты", - заявил мэр.

В отношении предпринимателей, то, по словам Надала, работать в Тернополе могут лишь те, чья работа разрешена постановлением правительства.

При этом он пояснил местным жителям решение все же усилить карантин в городе тем, что "Кабинет Министров требует соблюдения локдауна одновременно во всех городах Украины", хотя, по словам Надала, в Тернополе ситуация с заболеваемостью COVID-19 "не является критической".

Напомним, мэр Тернополя заявил, что город пойдет на локдаун при росте количества больных. Надал обвинил власть в попытках "закрыть город”.

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Надал Сергей. Мэр Тернополя. Досье

Тернополь мер локдаун карантин Сергей Надал
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