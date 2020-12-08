Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Сумской облсовет

Первая сессия Сумского областного совета зафиксировала союз «Слуги народа» с «ОПЗЖ» и «Нашим краем». А «Европейская солидарность», «Батькивщина» и даже «За майбутне» оказались вне процесса распределения руководящих должностей

Первая сессия Сумского областного совета зафиксировала союз «Слуги народа» с «ОПЗЖ» и «Нашим краем». А «Европейская солидарность», «Батькивщина» и даже «За майбутне» оказались вне процесса распределения руководящих должностей

RegioNews продолжает рассказывать о том, кто и как формирует коалиции в облсоветах, а кому приходится идти в оппозицию. На очереди – анализ поствыборной ситуации на Сумщине.

О том, каким будет сценарий первой сессии Сумского областного совета, посвященные в местный политический процесс знали задолго до дня собрания. Поэтому когда новоизбранные депутаты и их массовки собирались в сессионном зале, они просто разыграли свои партии и получили должное.

Кто чьих будет

На выборах в Сумской облсовет победила "Слуга народа". Хотя, конечно, эта победа была достаточно условной, ведь "Оппозиционная платформа – За жизнь" отстала от лидера всего на 2 депутатских мандата. В целом по итогам избирательного процесса новый состав представительного органа Сумщины оказался следующим: "СН" - 16 депутатов, ОПЗЖ - 14, "Батькивщина" - 10, "ЕС" - 9, "Наш край" - 8 и "За майбутне" - 7.

"Слуга народа" на Сумщине еще с момента ее создания находилась под руководством нардепа прошлого созыва от "Батькивщины" Владислава Бухарева, который, как друг семьи Владимира Зеленского, сразу после его победы получил пост руководителя Службы внешней разведки, потом пересел в кресло первого замглавы СБУ. Но впоследствии, когда побил горшки с руководителем спецслужбы Иваном Бакановым, был уволен и потерял доступ к президентскому телу.

Однако Бухарев в 2019-м году был тем, кто определял кандидатов-мажоритарщиков от "СН". Поэтому даже увольнение его с высшей власти оставило Владиславу Викторовичу основания называть себя самым влиятельным деятелем на Сумщине. И, по слухам, он даже довел до бешенства такими утверждениями бывшего руководителя Сумщины Романа Грищенко, чья нежная психика не выдержала и тот устроил стрельбу.

Отставной генерал и сейчас сохраняет влияние на пул сумских "зеленых" нардепов – в том числе и на главу областной партячейки Михаила Ананченко, с которым Бухарева объединяют родственные связи. Поэтому формирование списков в облсовет происходило под неусыпным контролем генерала, а в состав депутатов попали такие его креатуры, как, например, аграрный предприниматель Андрей Кириченко. Но учитывая тот факт, что среди добродетелей Бухарева отсутствует такая, как щедрость, для финансирования избирательной кампании пришлось искать другого спонсора. Им стал местный застройщик Виктор Федорченко, который уже много раз пытался войти во власть с разными партиями (в том числе и с Партией регионов, и с "Нашим краем"), но особого успеха не имел. В этот раз Виктор Михайлович вложился серьезно, рассчитывая, наконец, получить весомое властное кресло.

Что же касается ОПЗЖ, то эта партия на Сумщине ориентируется на бывшего главу ОГА времен Януковича Юрия Чмыря, собравшим на эти выборы старую команду своих соратников, которые были влиятельными лицами в области до Майдана, который на несколько лет оттеснил их от серьезной власти. Из этой же категории - и местная ячейка "Нашего края". Однако данным соратникам влиятельного нардепа Андрея Деркача удавалось более-менее оставаться на плаву и во время каденции Петра Порошенко.

Третий призер гонки, сумская "Батькивщина", некоторое время назад получила нового куратора. Когда Юлия Тимошенко выставила свои партячейки "на реализацию", на Сумщине этим воспользовался нардеп нескольких созывов Игорь Молоток, у которого в области - хорошо "прикормленный" округ. Молоток рассчитывал зайти в областной совет двумя мощными отрядами – "Батькивщиной" и "За майбутне" ("ЗМ"), создать на основе этих сил большинство и поставить своего главу облсовета. Однако неожиданно низкий как для традиционно лояльной к "Батькивщины" области результат партии несколько снизил градус ожиданий нардепа.

Ну а "Европейская солидарность" получившая на один мандат меньше "тимошенковцев", сразу после завершения выборов и установления результатов начала прокачивать тему реванша "бело-голубых", чьим олицетворением является ОПЗЖ и "Наш край", и пыталась склонить "слуг" к партнерству. Лидер местной "ЕС" Олег Медуница и его соратники хотели убедить всех, что единственным спасением Сумщины от падения в "рыговские" объятия будет коалиция с ними. И, в принципе, сумма депутатских мандатов "Слуги народа", "ЕС" и "Батькивщины" вместе с "ЗМ" давала повод думать о возможности такой коалиции.

Победа аншлюса с реваншистами

Однако не для того вкладывался в эту кампанию Федорченко, чтобы еще раз дать Медунице шанс обустроить власть в области по своим революционным представлениям. Поэтому на первую сессию Сумского облсовета депутаты уже собирались с четким пониманием того, как будет происходить процесс формализации власти де-юре в руках созданной де-факто коалиции.

Перед заседанием на входе в Дом советов произошли столкновения между активистами, которые пришли попробовать предотвратить союз с бывшими "регионалами", и полицией, пытавшейся предотвратить проникновение этих граждан в помещение. В ход пошел даже слезоточивый газ. Однако, в конце концов, несколько десятков протестующих таки зашли в сессионный зал и имели возможность выкрикивать "позор" с галерки зала заседаний. Впрочем, это не помешало реализации заранее согласованного сценария с формированием временного президиума, который без лишней волокиты перешел к выборам главы областного совета.

В противовес кандидатуре Федорченко, которого вынесли "слуги", "Батькивщина" предложила избрать главой облсовета руководителя своей областной организации Вадима Лысого, которого считают протеже нардепа Молотка. Но тайное голосование показало ощутимое преимущество Федорченко: 39 против 21. Цифра 39 оказалась даже большей на два голоса, чем общее количество депутатов коалиции "Слуга народа" - ОПЗЖ - "Наш край". Что свидетельствует о наличии "материально неустойчивых" депутатов в рядах новоявленной оппозиции в составе "Батькивщины", "Евросолидарности" и "За майбутне".

Однако и своих голосов коалициантам вполне бы хватило для принятия решения, что и доказало последующее голосование за первого зампредседателя облсовета, которым стал Александр Стрельченко из ОПЗЖ. Правда, после того, как Федорченко предложил кандидатуру Стрельченко, в зале начались определенные волнения. В рядах "ЕС" и на галерке активистов начали раздаваться обвинения в сдаче Сумщины в объятия Путина. Но противопоставить воле новосформированной коалиции оппозиционерам было нечего. Поэтому все закончилось демаршем - руководители фракций "ЕС", "ЗМ" и "Батькивщины" объявили, что они не будут принимать участия в голосовании, и вывели всех своих депутатов из сессионного зала, прежде всего, для того, чтобы предотвратить предательское голосование отдельных своих членов.

Поэтому коалициантам удалось в спокойном режиме зацементировать свое объединение и 37-ю голосами "за" избрать бывшего начальника облуправления молодежи и спорта Стрельченко. Впрочем, последующие кадровые решения, среди которых - назначение второго заместителя, формирование постоянных комиссий и избрание их руководителей, депутаты оставили на следующий раз. Тем временем на Банковой смогли поставить очередную галочку в списке областных советов, где "Слуге народа" удалось усадить своего председателя. Осталось только дождаться момента, когда станет известна цена, которую было заплачено за эту "победу".