Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Сумську облраду

Перша сесія Сумської обласної ради зафіксувала союз «Слуги народу» з «ОПЗЖ» та «Нашим краєм». А «Європейська солідарність», «Батьківщина» і навіть «За майбутнє» опинилися поза процесом розподілу керівних посад

Перша сесія Сумської обласної ради зафіксувала союз «Слуги народу» з «ОПЗЖ» та «Нашим краєм». А «Європейська солідарність», «Батьківщина» і навіть «За майбутнє» опинилися поза процесом розподілу керівних посад

RegioNews продовжує розповідати про те, хто і як формує коаліції в облрадах, а кому доводиться йти в опозицію. На черзі – аналіз поствиборчої ситуації на Сумщині.

Про те, яким буде сценарій першої сесії Сумської обласної ради, посвячені у місцевий політичний процес знали задовго до дня зібрання. Тож коли новообрані депутати та їхні масовки збиралися в сесійній залі, вони просто розіграли свої партії і отримали належне.

Хто чиїх буде

На виборах до Сумської облради перемогла "Слуга народу". Хоча, звісно, ця перемога була досить умовною, адже "Опозиційна платформа – За життя" відстала від лідера всього на 2 депутатські мандати. Загалом за підсумками виборчого процесу новий склад представницького органу Сумщини виявився наступним: "СН" - 16 депутатів, ОПЗЖ - 14, "Батьківщина" - 10, "ЄС" - 9, "Наш край" - 8 та "За майбутнє" - 7.

"Слуга народу" на Сумщині ще з моменту її створення перебувала під орудою нардепа минулого скликання від "Батьківщини" Владислава Бухарєва, який, як друг родини Володимира Зеленського, відразу після його перемоги отримав посаду керівника Служби зовнішньої розвідки, потім пересів у крісло першого заступника голови СБУ. Але згодом, коли побив горщики з очільником спецслужби Іваном Бакановим, був звільнений і втратив доступ до президентського тіла.

Однак Бухарєв у 2019-му році був тим, хто визначав кандидатів-мажоритарників від "СН". Тому навіть увільнення його з вищої влади залишило Владиславу Вікторовичу підстави називати себе найвпливовішим діячем на Сумщині. І, за чутками, він навіть довів до сказу такими твердженнями колишнього очільника Сумщини Романа Грищенка, чия ніжна психіка не витримала і той влаштував стрілянину.

Відставний генерал і нині зберігає вплив на пул сумських "зелених" нардепів – в тому числі й на голову обласного партосередку Михайла Ананченка, з яким Бухарєва поєднують родинні зв’язки. Тому формування списків в облраду відбувалося під неусипним контролем генерала, а до складу депутатів потрапили такі його креатури, як, наприклад, аграрний підприємець Андрій Кириченко. Але враховуючи той факт, що серед чеснот Бухарєва відсутня така, як щедрість, для фінансування виборчої кампанії довелося шукати іншого спонсора. Ним став місцевий забудовник Віктор Федорченко, який вже багато разів намагався увійти у владу з різними партіями (в тому числі і з Партією регіонів, і з "Нашим краєм"), але особливого успіху не мав. Цього разу Віктор Михайлович вклався серйозно, розраховуючи, нарешті, отримати вагоме владне крісло.

Що ж до ОПЗЖ, то ця партія на Сумщині орієнтується на колишнього главу ОДА часів Януковича Юрія Чмиря, який на ці вибори зібрав стару команду своїх соратників, що були впливовими особами в області до Майдану, який на кілька років відтіснив їх від серйозної влади. З цієї ж категорії - і місцевий осередок "Нашого краю". Проте даним соратникам впливового нардепа Андрія Деркача вдавалося більш-менш залишатись на плаву й під час каденції Петра Порошенка.

Третій призер перегонів, сумська "Батьківщина", певний час тому отримала нового куратора. Коли Юлія Тимошенко виставила свої партосередки "на реалізацію", на Сумщині цим скористався нардеп кількох скликань Ігор Молоток, в якого в області є добре "пригодований" округ. Молоток розраховував зайти в обласну раду двома потужними загонами – "Батьківщиною" та "За майбутнє" ("ЗМ"), створити на основі цих сил більшість і поставити свого голову облради. Проте несподівано низький як для традиційно лояльної до "Батьківщини" області результат партії дещо знизив градус очікувань нардепа.

Ну а "Європейська солідарність", що здобула на один мандат менше за "тимошенківців", відразу після завершення виборів і встановлення результатів почала прокачувати тему реваншу "біло-блакитних", чиїм уособленням є ОПЗЖ та "Наш край", і намагалася схилити "слуг" до партнерства. Лідер місцевої "ЄС" Олег Медуниця та його соратники хотіли переконати всіх, що єдиним порятунком Сумщини від падіння у "ригівські" обійми буде коаліція з ними. І, в принципі, сума депутатських мандатів "Слуги народу", "ЄС" та "Батьківщини" вкупі із "ЗМ" давала привід думати про можливість такої коаліції.

Перемога аншлюсу з реваншистами

Проте не для того вкладався в цю кампанію Федорченко, аби ще раз дати Медуниці шанс облаштувати владу в області за своїм революційним уявленням. Тож на першу сесію Сумської облради депутати вже збиралися з чітким розумінням того, як відбуватиметься процес формалізації влади де-юре в руках створеної де-факто коаліції.

Перед засіданням на вході до Будинку рад відбулися сутички між активістами, що прийшли спробувати запобігти союзу з колишніми "регіоналами", та поліцією, котра намагалася запобігти проникненню цих громадян до приміщення. В хід пішов навіть сльозогінний газ. Проте, зрештою, кілька десятків протестувальників таки зайшли до сесійної зали і мали змогу вигукувати "ганьба" з гальорки залу засідань. Втім, це не завадило реалізації заздалегідь погодженого сценарію з формування тимчасової президії, яка без зайвої тяганини перейшла до виборів голови обласної ради.

На противагу кандидатурі Федорченка, якого винесли "слуги", "Батьківщина" запропонувала обрати головою облради очільника своєї обласної організації Вадима Лисого, якого вважають протеже нардепа Молотка. Але таємне голосування засвідчило відчутну перевагу Федорченка: 39 проти 21. Цифра 39 виявилася навіть більшою на два голоси, ніж загальна кількість депутатів коаліції "Слуга народу" - ОПЗЖ - "Наш край". Що свідчить про наявність "матеріально нестійких" депутатів в лавах новоявленої опозиції у складі "Батьківщини", "Євросолідарності" та "За майбутнє".

Однак і своїх голосів коаліціантам цілком би вистачило для ухвалення рішення, що й довело наступне голосування за першого заступника голови облради, яким став Олександр Стрельченко з ОПЗЖ. Щоправда, після того, як Федорченко запропонував кандидатуру Стрельченка, в залі почалися певні хвилювання. В лавах "ЄС" та на гальорці активістів почали лунати звинувачення у здачі Сумщини в обійми Путіна. Але протиставити волі новосформованої коаліції опозиціонерам було нічого. Тож все закінчилося демаршем - керівники фракцій "ЄС", "ЗМ" та "Батьківщини" оголосили, що вони не братимуть участі у голосуванні, і вивели всіх своїх депутатів з сесійної зали передусім для того, аби запобігти зрадницьким голосуванням окремих своїх членів.

Тож коаліціантам вдалося у спокійному режимі зацементувати своє об’єднання і 37-ма голосами "за" обрати колишнього начальника облуправління молоді та спорту Стрельченка. Втім, наступні кадрові рішення, серед яких - призначення другого заступника, формування постійних комісій та обрання їхніх керівників, депутати залишили на наступний раз. Тим часом на Банковій змогли поставити чергову галочку у списку обласних рад, де "Слузі народу" вдалося всадити свого голову. Залишилося лише дочекатись моменту, коли стане відомою ціна, яку було заплачено за цю "перемогу".