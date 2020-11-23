В Днепре произошла стрельба рядом с избирательным участком

Никто из местных жителей не получил ранений

Никто из местных жителей не получил ранений

Фото: из открытых источников

Рядом с одним из избирательных участков Днепра произошла стрельба - злоумышленники прокололи шины автомобилям, и убегая достали оружие и произвели выстрелы в воздух.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Днепр Оперативный.

Как отмечается, водитель, который ожидал пассажиров возле школы № 117, увидел, как к машине подошли неизвестные и прокололи колеса. Затем они прокололи колеса другой машине, которая только подъехала. После этого неизвестные стали убегать. Их бросились догонять женщины. Добежав до своего авто, неизвестные достали оружие, выстрелили два раза в воздух и уехали.

Сотрудники полиции ввели план-перехват, в результате которого на Набережной Победы остановили автомобиль, похожий на тот, в котором уехали злоумышленники.

Отмечается, что в салоне автомобиля уже был только водитель. После осмотра транспортного средства было найдено около 15 писем с адресами избирательных участков. Водитель не смог объяснить, откуда у него эти документы. А когда фото водителя остановленной иномарки показали свидетелям инцидента - люди узнали его.

Продолжаются следственные действия и изучаются обстоятельства происшествия.

Напомним, накануне в Днепре состоялся второй тур выборов мэров.