Второй тур в Ровно: соревнование двух "темных лошадок"

Уже 22 ноября жители города Ровно и поселка Квасилов, входящих в объединенную городскую громаду, пойдут выбирать мэра из числа двух финалистов: выдвиженца местной партии «Ривне разом» Виктора Шакирзяна, который в первом туре набрал 19,84% голосов избирателей, и кандидата от «Европейской солидарности» Александра Третьяка, чья электоральная поддержка 25 октября составила 16,93%

Уже 22 ноября жители города Ровно и поселка Квасилов, входящих в объединенную городскую громаду, пойдут выбирать мэра из числа двух финалистов: выдвиженца местной партии «Ривне разом» Виктора Шакирзяна, который в первом туре набрал 19,84% голосов избирателей, и кандидата от «Европейской солидарности» Александра Третьяка, чья электоральная поддержка 25 октября составила 16,93%

В обоих практически равные шансы на победу, поэтому, судя на вероятно низкую явку во втором туре, выборы ровенского главы выиграет тот, кто заставит максимальное количество своих сторонников прийти на участки. И если появление Шакирзяна во втором туре было прогнозируемым, то выход Третьяка стал сюрпризом для всех. Хотя ради справедливости стоит признать - еще полгода назад никто даже не мог бы представить, что за кресло градоначальника будут бороться именно эти два финалиста, которые были совершенно не известны ровенской публике, а в политических кругах говорили и делали ставки на совсем других политиков.

ТОП-5 провалившихся фаворитов

В начале активной предвыборной кампании Алексея Муляренко считали одним из фаворитов гонки. В прошлом депутат Ровенского горсовета от БПП "Солидарность" и экс-глава Ровенской ОГА при президентстве Петра Порошенко, на этих выборах он был вынужден идти под флагом "Силы и чести". Дело в том, что сделав перезагрузку "Европейской солидарности" на Ровенщине, новый ее руководитель Виталий Гайдукевич категорически не хотел видеть в партии Муляренка.

Ведь, еще будучи главой области, тот умудрился нажить себе такое количество врагов, которым не мог похвастаться ни один руководитель ОГА до него. Как следствие, Муляренко получил на мэрских выборах аж 6,42%, а его партия - вообще 4,9991%. Поэтому для того, чтобы войти в горсовет "СиЧи" не хватило всего 4 реальных голоса.

Любые попытки добиться их пересчета разбивались о монолитную позицию членов избиркома, которые представляли другие партии. Даже суд отклонил все ходатайства партии "Сила и честь". В конце концов, Муляренко никогда не везло на выборах. Он дважды проигрывал парламентские выборы и дважды - выборы в городской совет. Только на выборах-2015 Муляренко стал депутатом Ровенского горсовета благодаря тому, что был первым "закрепленным" номером в списке БПП. На этом его политический фарт закончился.

Еще одним из главных претендентов на победу был Юрий Вознюк - в прошлом дважды нардеп (в 2012 году – от "Батькивщины", а в 2014-м – от "Народного фронта"). Выборы-2019 в Верховную Раду он проиграл скандальному кандидату от "Слуги народа" Романа Иванисову, теперь же был шанс вернуться в активную политику: на приглашение Игоря Палицы Вознюк пошел на выборы под флагом партии "За майбутне".

Первым номером списка в горсовет у "замайбутновцев", кстати, был трижды городской голова Ровно Владимир Хомко, который в этот раз отказался идти на четвертый срок. А перед самыми гонками Палица приобрел самый рейтинговый местный телеканал "Ровно 1". К тому же Вознюка считают человеком министра внутренних дел Арсена Авакова. Казалось, есть все для победы, однако не сложилось.

Несколько системных просчетов штаба и кандидата и ожесточенная война компроматов, которая разгорелась между Вознюком и Шакирзяном, не дала возможности выдвиженцу "За майбутне" выйти во второй тур. Поэтому только шестое место с 6,44% голосов горожан, которые 25 октября пришли на выборы, увеличение количества врагов и ослабление политических позиций в ближайшей перспективе. Единственное утешение для политпроекта Палицы-Коломойского в Ровно – это 4 мандата в горсовете и 9 депутатских мест в облсовете.

А вот лидер местной "Батькивщины" Галина Кульчинская вряд ли шла на мэрские выборы за победой (в итоге она набрала 7,43% и заняла пятое место). Скорее, делалось это для того, чтобы сохранить лидерство в партийной организации и не выпустить на первые роли Александра Нестерука и Александра Курсика. Один хотел попробовать себя в качестве кандидата в городские головы, а второй уже давно воспринимается в столице, как логичная замена Кульчинской на посту руководителя городской партячейки. Однако политический опыт, который пани Галина начала приобретать еще в разных структурах горкома и обкома комсомола, все же дал возможность сохранить свои позиции в "Батькивщине", городская фракция которой теперь будет состоять из 5 депутатов. Хотя вряд ли это даст возможность сохранить должность заместителя городского головы Ровно по гуманитарным вопросам, которую Кульчинская занимает с 2008 года.

Четвертым к финишу гонки за кресло ровенского мэра пришел с 8,31% "свободовец" Олег Осуховский - уникальный феномен ровенской политики. Этот львовянин появился в Ровно во время избирательной компании 2010 года как руководитель штаба "Свободы", его выдвинули кандидатом в депутаты Ровенского облсовета по одному из округов областного центра, и он победил. В 2012-м Осуховский уже торжествовал в мажоритарном округе с центром в Ровно на выборах в Верховную Раду, повторив этот результат и на перевыборах-2014, и лишь в 2019-м "свободовец" уступил мандат нардепа кандидату от "Слуги народа" Александру Ковальчуку. Хоть теперь Осуховскому не суждено стать городским головой, депутатом Ровенского горсовета он все же стал - как первый "защищенный" номер в списке "Свободы" (в целом здешняя фракция партии Олега Тягнибока будет состоять из 4 "штыков"). А это означает, что в ровенской политике он продолжит свою карьеру.

В конце концов, самым знаковым фаворитом, который провалился, оказался действующий глава ОГА, выдвиженец "Слуги народа" Виталий Коваль. Он пытался въехать во второй тур ровенских выборов мэра, в первую очередь, за счет рейтинга президента Владимира Зеленского. Впрочем, не повезло - третий результат (13,52%) и ожидания кадровых выводов с Банковой. Между прочим, по нашим данным, сейчас перед Ковалем стоит задача сформировать большинство на основе фракций президентской партии в Ровенском областном и городском советах. Желательно, чтобы руководство совета тоже было "зеленое". Как это сделать? Это уже проблема Коваля, но задача не из простых. В конце концов, депутатом городского совета пан Виталий стал, поэтому сейчас начались активные торги, чтобы именно он стал секретарем Ровенского горсовета.

Кто эти "темные лошадки", которые вышли в финал

Для большинства людей в Ровно выдвижение Александра Третьяка кандидатом на городского голову от "Европейской солидарности" было настоящей неожиданностью. Тем более что в политических кругах говорили, что он будет в пятерке городского и областного советов партии "За майбутне". Дело в том, что Третьяк - активный представитель религиозной общины протестантских церквей и ректор Духовной семинарии. На Ровенщине именно протестанты во главе с нардепом-мажоритарщиком из группы "За майбутне" Виктором Мяликом были основной движущей силой политпроекта Палицы-Коломойского. Однако Третьяк появился в списке "ЕС" в городской совет и в качестве кандидата от партии Петра Порошенко в ровенские градоначальники.

Удивлялись этому только те, кто не осведомлен в связях этого молодого и активного протестанта. Потому что на самом деле его выдвижение на городского голову Ровно происходило под личной протекцией "кровавого пастора" Александра Турчинова. Поддержку Третяку также выразила партия "Голос", чей выдвиженец Роман Денисюк (его связывают с вышеупомянутым Юрием Вознюком) сам проиграл мэрские выборы, набрав 5,42%, но мандат депутата горсовета все же получил, как и еще трое партийных кандидатов.

Недавно Порошенко уже во второй раз приезжал в Ровно, чтобы выступить в поддержку Третьяка. Хотя кроме поддержки политических тяжеловесов, огромная заслуга в успехе Александра Третьяка принадлежит штабам Шакирзяна и Вознюка - именно их информационная война компроматов привлекла внимание избирателей к Третьяку, который не принимал участие в политических баталиях, а с добродушной улыбкой говорил о "светлом, добром и вечном...".

Самого же лидера нынешней гонки Виктора Шакирзяна еще полгода назад в Ровно также знал очень ограниченный круг людей. Это, как правило, те, кто так или иначе связан со строительством и жилищным комплексом "Щасливий". Шакирзян - владелец компании "Захидтрансбуд", и именно на бордах этой компании жители впервые увидели одного из наиболее вероятных победителей мэрских гонок. Местные СМИ пишут, что за ним стоит влиятельный ровенский бизнесмен Роман Курис. И это логично, ведь компании Шакирзяна в основном задействованы на подрядах объектов, которые принадлежат этому ровенскому застройщику. Кроме того, Курис перед выборами приобрел телеканал ITV, радиостанцию и рекламную компанию, которые стали информационным ресурсом для Шакирзяна.

Избирательная кампания этого кандидата, вероятно, может быть одной из самых дорогих на этих выборах в Ровно. Однако и результат впечатляет. Кандидат, которого полгода назад никто не знал, является главным претендентом на кресло мэра. Партия "Ривне Разом" ("РР"), которая была создана за четыре месяца до выборов, набрала 16,67% голосов, заняв второе место после очень популярной в Западной Украине "Евросолидарности" и получив 7 депутатских мандатов ("ЕС" будет иметь в Ровенском горсовете 10 депутатов с результатом 23,81%).

Среди будущих депутатов от "РР" такие влиятельные чиновники и политики, как начальник управления образования, экс-глава Гощанской РГА Василий Харковец и бывший руководитель Ровенской ОГА Сергей Рыбачок. К тому же, перед вторым туром поддержку Шакирзяну выразили местные ячейки партий "Свобода", "Батькивщина" и "Сила и честь", а это суммарно может добавить ему до 10 тысяч голосов.

Собственно, от того, кто победит в Ровно в финале мэрских выборов, будет зависеть вопрос, вокруг какой политической силы будет формироваться коалиция в горсовете, куда прошли семь партий. Если триумфатором станет Третьяк, то, безусловно, собирателем большинства выступит "ЕС", к которой, скорее всего, сразу присоединятся "За майбутне" и "Голос". В случае же захода в мэрский кабинет Шакирзяна, трио коалициантов тоже уже известно – это "Ривне Разом", "Батькивщина" и "Свобода". Хотя в обоих форматах коалиций априори не хватает голосов, поэтому свою "золотую акцию", причем и в том, и в другом случаях, будет иметь хорошие шансы разыграть "Слуга народа".