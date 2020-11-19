В Полтаве журналисты обнаружили схему подкупа избирателей в пользу Мамая

В Полтаве была построена "сетка" массового подкупа избирателей

В Полтаве была построена "сетка" массового подкупа избирателей

Фото: flickrФото: из открытых источников

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

По данным журналистов, принцип работы этой схемы следующий: централизованно в офис партии "За будущее", который расположен по адресу ул. Независимости, 1Б, доставляют груз в виде упакованных коробок.

Затем, выходя из штаба партии, люди в руках держат уже именные пакеты Мамая. Далее их развозят по адресам, вкладывая в каждый пакет белые конверты.

Кроме того, 17 ноября в фейсбук-сообщество "В Полтаве" опубликовали данные 30 тысяч полтавчан, с персональными адресами, номерами телефонов и десятками записанных телефонных звонков. В разговорах люди признают, что есть "участниками социальной программы "Фонда Мамая" и называют даты получения подарков, а некоторые и фамилии их координаторов. Из разговоров понятно, что значительная часть людей недополучила "помощь", то ли финансовую, то ли продуктовую, о чем в звонке якобы выясняют члены команды Мамаяя", - пишет интернет-издание.

Отмечается, что обнародование персональных данных вызвало ажиотаж со стороны сторонников Мамая и его политических союзников, учитывая комментарии и реакции в соцсетях.

Но никто и не опровергал сам факт наличия "сетки". Зато, возмущение вызвал факт обнародования чувствительных данных", - говорится в статье.

Правоохранители уже заинтересовались наличием сетки с персональными данными полтавчан. На это также обратил внимание председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов во время совещания с правоохранительными органами по проведению выборов.

Была опубликована информация, которая настораживает и заставляет задуматься над возможной фальсификацией, которая планировалась и готовилась. Но, мы должны это обязательно учитывать и принять все неотложные меры, чтобы этого не допустить", - сказал председатель ОГА.

Напомним, в это воскресенье будут избирать мэров Львова, Черкасс, Днепра и еще восьми городов - ЦИК.

Ранее в Полтаве "слили" в сеть персональные данные 34 тысяч жителей.