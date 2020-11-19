Вілкул знявся: як на "малій батьківщині" Зеленського підфартило ахметівському "слузі"

Криворізька міська ТВК на чолі із її головою-представником від «Слуги народу» змогла оперативно зібратись і ухвалити рішення про нову дату проведення другого туру в Кривому Розі - 6 грудня

Криворізька міська ТВК на чолі із її головою-представником від «Слуги народу» змогла оперативно зібратись і ухвалити рішення про нову дату проведення другого туру в Кривому Розі - 6 грудня

За п’ять днів до раніше встановленої дати другого туру виборів мера Кривого Рогу лідер перегонів - діючий міський голова Юрій Вілкул - виступив із заявою про зняття своєї кандидатури. Він закликав виборців підтримати кандидата від ОПЗЖ, нардепа двох минулих скликань Костянтина Павлова, який у виборчому фіналі зустрінеться з претендентом від "Слуги народу", топ-менеджером ахметівського ГЗК Дмитром Шевчиком. Мешканці Кривого Рогу вкотре стали нарікати на "злив" виборів і "договорняки" під час чергових мерських виборів.

Дивний збіг

Заява чинного криворізького градоначальника про зняття своєї кандидатури з мерських виборів неабияк сколихнула весь український інформпростір. На перший погляд, з чого б це лідеру перегонів, який два строки сидів на мерській посаді, ось так просто відмовитися від перемоги, що майже вже була у руках. Причиною Юрій Григорович назвав стан здоров’я, що похитнулося.

Втім, і раніше мерові неодноразово дорікали на періодичну відсутність на робочому місці - через те ж здоров’я. Але ж 71-річний Вілкул-старший або, як багато хто його називає, "дід", незважаючи на вік, пішов на третій мерський термін та отримав у першому турі 25 жовтня щонайменше 46% голосів. У той час, як його найближчий конкурент Шевчик - майже 26%, а Павлов – й поготів трохи більше 9%.

Відповідь на це запитання може критися у перебігу виборчих перегонів. Так, напередодні першого туру виборів між Вілкулом і Шевчиком йшла запекла боротьба. Вона продовжилася і під час підрахунку голосів - кандидат у мери від президентської партії подав численні позови до суду з вимогою перерахунку. Незважаючи на це, ЦВК призначила другий тур мерських перегонів спочатку на 22 листопада. А за 10 днів до цієї дати Вілкула викликали до прокуратури Дніпропетровської області нібито для отримання підозри за давньої справою щодо якогось листа мера до "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Після візиту до прокуратури у мера заявили, що він поїхав до Києва на медичне обстеження. А одразу після повернення зі столиці Юрій Григорович 17 листопада зробив гучну заяву. У той же день Криворізька міська ТВК на чолі з головою-представником від "Слуги народу" змогла оперативно зібратись і ухвалити рішення про нову дату проведення другого туру - 6 грудня. А також про те, що у бюлетенях буде два прізвища - Шевчик і Павлов.

"Злив" заради сина

Попри чутки про ймовірний тиск на лідера перегонів, подейкують, що "злив" Вілкула-старшого може бути пов’язаний з торгами з його сином - Олександром Вілкулом. Колись яскрава політична біографія Вілкула-молодшого (ексглава Дніпропетровської ОДА за президентства Януковича і віцепрем’єр в уряді Азарова) після Революції гідності увійшла у піке. Більше того, у 2015-му і 2020-му Олександр Юрійович програв боротьбу за крісло мера Дніпра, чим практично звів нанівець своє персональне політичне реноме.

Але він намагається триматися на плаву за рахунок новоствореної ним партії "Блок Вілкула "Українська перспектива". Вона на цьогорічних місцевих виборах взяла 19 мандатів (35%) у Криворізькій міськраді і майже 300 - у місцевих радах Дніпропетровщини, 16 з яких – у облраді. Ймовірно, такі результати можуть додати аргументів для ймовірних політичних перемовин.

Також цілком очевидно, що для "Слуги народу" вкрай важливо було б мати свого партійного представника на чолі міста, де народився і виріс Володимир Зеленський. Задля досягнення такої іміджевої мети, мабуть, другорядним стало місце роботи кандидата від "ЗеКоманди" гендиректором ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" - підприємства, що належить найбагатшому українському олігарху Рінату Ахметову. Ну а те, що Шевчик у Дніпропетровській облраді останнього скликання був членом фракції "Опоблоку", а його передвиборча кампанія проведена "на широку ногу" за мільйони відомо якого спонсора, взагалі можна вважати дрібничкою.

Ясно й те, що нововиявлений опонент Шевчика Павлов є для "зеленого" кандидата набагато зручнішим суперником, ніж Вілкул-старший. Не секрет, що Павлов йшов кандидатом у мери від ОПЗЖ, будучи повністю лояльним до чинного градоначальника. Його місцем роботи як кандидата було навіть вказано "радник Криворізького міського голови". До того ж у соцмережі Павлов постійно висловлює підтримку Юрію Вілкулу і репостить повідомлення його сина Олександра - свого давнього товариша.

Чим закінчаться чергові торги

Криворізькі виборці нарікають на "вибір без вибору", маючи на увазі очевидні домовленості між кандидатами. Обурення мешканців міста засновані на тому, що вже котру кампанію тут правлять "договорняки". Так було у випадку з попередником мера Вілкула Юрієм Любоненком, котрий після майже двох десятиліть правління містом раптом у 2010-му році зняв кандидатуру з участі у виборах. Переміг тоді Юрій Вілкул, який на другому заході у мерське крісло "ніс у ніс" йшов з опозиційним кандидатом Юрієм Милобогом. Останній знявся на користь свого соратника по "Самопомочі" Семена Семенченка, чим фактично віддав Вілкулу-старшому перемогу. З огляду на таку "виборчу історію" у Кривому Розі жартують, що мера міста "не обирають, а призначають".

Також у місті поширене судження про "двох ахметівських кандидатів" у фіналі мерських перегонів, бо десятиріччями вважалося, що Юрій Вілкул, Олександр Вілкул і Костянтин Павлов є ставлениками Ахметова. Незважаючи на те, що Вілкули напередодні виборів-2020 повідомляли про свою відокремленість від власника СКМ, "біло-блакитний" шлейф досі тягнеться за ними, і за короткий час такі кліше подолати дуже важко. З іншого боку, прапори "Слуги народу" не позбавляють цього ж "фльору" й іншого кандидата у мери - Дмитра Шевчика.

Що ж стосується майбутньої розстановки сил у сесійній залі Криворізької міськради, то вибори показали наступні результати: "Блок Вілкула "Українська перспектива" матиме 19 депутатів з 54-х (35,1% голосів виборців), "Слуга народу" - 16 (29,6%), ОПЗЖ - 9 (16,7%), "Європейська солідарність" - 5 (9%) та "Сила людей" - також 5 депутатів (9%). Однак з огляду на лояльність першого кандидата від ОПЗЖ до Вілкулів, їхні фракції можуть разом створити більшість у міськраді, що у разі обрання мером "слуги" лише надихне сторони на подальші політичні торги.