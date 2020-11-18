Программу МВФ могут пересмотреть, все структурные маяки для этого выполнены - президент

В МВФ отмечают важность сохранения макроэкономической стабильности в стране

В МВФ отмечают важность сохранения макроэкономической стабильности в стране

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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой заявил, что Украина выполнила все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ.

Как передает RegioNews, об этом говориться в сообщении пресс-службы президента.

Помимо прочего, стороны обсудили продвижение к принятию государственного бюджета Украины на 2021 год, сохранение антикоррупционной повестки дня и макроэкономической стабильности в стране.

По словам президента, команды Украины и МВФ "имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее принять миссию".

Он отметил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств. Среди прочего, была утверждена реформа таможни и налоговой службы, Министерство финансов и Национальный банк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.

На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены", - констатировал президент.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что ситуация вокруг скандальных решений Конституционного суда и отмены им антикоррупционного законодательства не повлияет на сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.