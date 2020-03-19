Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА

Две недели. Именно столько времени глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник не появляется публично. Он просто исчез. Звучит смешно и нелепо, но так в действительности и есть. Последний раз публично губернатор появился на заседании областной сессии еще 5-го марта, поздравил женщин с 8 марта, и исчез. Его официальная страница на фейсбук замолчала, связаться с ним невозможно, а подчиненные придумывают откровенно смешные объяснения отсутствия главного чиновника области.

Две недели. Именно столько времени глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник не появляется публично. Он просто исчез. Звучит смешно и нелепо, но так в действительности и есть. Последний раз публично губернатор появился на заседании областной сессии еще 5-го марта, поздравил женщин с 8 марта, и исчез. Его официальная страница на фейсбук замолчала, связаться с ним невозможно, а подчиненные придумывают откровенно смешные объяснения отсутствия главного чиновника области.

Коронавирус, как причина спрятаться от всех, или кто на самом деле руководит областью в критические моменты

Все бы ничего, если бы на Николаевщине, как и по всей стране, не вводили беспрецедентные меры по предотвращению заболеваемости пресловутим коронавирусом. На данный момент сам Николаев, а также все остальные населенные пункты "сидят" на карантине. Отменены междугородние, железнодорожные и автобусные перевозки, в городах не пускают больше 10 человек в общественный транспорт. Мэр Николаева, Александр Сєнкевич едва ли не каждый день записывает видеообращение к гражданам, то же самое делает глава Вознесенска Виталий Луков и другие высокопоставленные лица.

Даже ОГА, руководителем которой и является Стадник, активно работает. Каждый вечер администрация проводит онлайн брифинги, на которых рассказывает о ситуации с коронавирусом. Однако ведет брифинги совсем не глава, а его заместитель Александр Трайтли, который, кстати, работал еще под руководством экс-губернатора Алексея Савченко.

Конечно, представители СМИ Николаевщины не слепые и давно заметили отсутствие главного человека области на своем рабочем месте в такое критическое время. И вот, на брифинге 18 марта журналисты задали логичный вопрос заместителю Стадника: "Где председатель ОГА?". И вместо четкого конкретного ответа журналисты получили небольшой ликбез о выдающемся американском автомобилестроители Генри Форде.

"Однажды Генри Форд собрал всех своих топ менеджеров заводов на фешенебельном курорте, и месяц они отдыхали. А затем Форд взял статистику работы своих предприятий, и посмотрел где работали хорошо, во время отсутствия руководителя, а где – плохо. И тех руководителей, где работали плохо – он уволил", - рассказал Трайтли, недвусмысленно намекая на высокое качество своей работы.

Судя по всему, заместитель ожидал подобного вопроса о своем начальнике, и просто заучил ответ заранее.

Он работает

И все же Трайтли заверил, что Стадник не от кого не скрывается и работает. В этот же день губернатор, вроде бы, отбыл в командировку в город Южноукраинск, где должен был инспектировать работу местной атомной электростанции.

Ладно, все мы журналисты, и найти номер мэра Южноукраинска – не самое тяжелое дело. Позвонили, спросили, и получили не менее интересный ответ. В общем, мэр Виктор Пароконний подтвердил информацию ОГА, но сделал небольшое уточнение, что это только "скорее всего", потому что сам он лично не встречался с губернатором. Довольно странный ответ как для мэра 40-тысячного города.

Возможно, соцсети расскажут больше

Последняя более-менее информативная запись на странице Стадника в фейсбуке датируется 10-м марта. Тогда его видели вместе с мэром Николаева и другими чиновниками во время их визита в Министерство инфраструктуры Украины, где они обсуждали строительство моста через реку Южный Буг. После этого – только малоинформативные записи вроде, как правильно мыть руки с мылом и стоять на остановках в период карантина. Хотя обычно его страница буквально фонтанирует фотографиями губернатора в разных уголках области. Однако отсутствие фото можно свести и к тому, что не так давно почти все представители пресс-службы ОГА просто уволились с работы, не выдержав работы с ним.

А вообще, Николаевщина впервые сталкивается с тем, что передвижение председателя ОГА приходится отслеживать по его фотографиям в соцсетях. По крайней мере здесь Стадник не обманул, заявляя во время своего назначения на пост: "как было раньше, не будет".

Здесь стоит заметить, что сотрудничество Стадника и местных СМИ с самого начала "не задалось". Придя работать еще в сентябре, председатель ОГА до сих пор не провел ни одной открытой пресс-конференции, обычно он просто убегает от журналистов, закрывается в кабинете или прячется за спинами помощников.

Идем "на прорыв"

Последняя надежда - приемная. Звоню туда, чтобы напроситься на прием или телефонный разговор, однако мне тактично намекают, что так с главой ОГА связаться невозможно, не по правилам, так сказать. На вопрос, а где же он находится, дают конкретный ответ: "Александр Стадник у себя в кабинете, но к нему нельзя". В конце разговора секретарь говорит, мол вполне возможно, что голова сегодня примет участие в онлайн-брифинге, который запланирован на 19 марта в 17:00.

18:00 - брифинг так и не состоялся.

Креатура Ермака

Каждый, кто дочитал до этого момента, уже наверное подумал: как такой чиновник, который представляет президента, и своими поступками просто разрушает рейтинг Зеленского, до сих пор остается на должности? Все очень просто, ведь еще до момента назначения Александра Стадника на должность ходили слухи, что эту кандидатуру Президенту Украины активно продвигал тогда еще помощник, а теперь уже глава Офиса Президента, Андрей Ермак. Более того, сам Зеленский во время своего визита в область "отправлял" всех, кто тогда интересовался персоной нового губернатора, именно к Ермаку за обїснениями.

И сейчас, когда Андрей Ермак поднялся по карьерной лестнице, совсем не удивительно, что Стадник до сих пор на посту, хотя его видят чаще в Киеве, чем в Николаеве.

Область без главы

Так где же губернатор? Почему его не видно в такой критический для области момент? Кто на самом деле руководит работой аппарата областной администрации и нужен ли Области такой руководитель? Много простых вопросов, на которые пока нельзя дать однозначных ответов.