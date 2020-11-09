Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой

Если мэр Сенкевич не сможет организовать свой электорат, который 25 октября предпочел съездить на пикник или пролежать в постели за просмотром сериалов, то 22 ноября во время повторного голосования он вообще может «пролететь»

Если мэр Сенкевич не сможет организовать свой электорат, который 25 октября предпочел съездить на пикник или пролежать в постели за просмотром сериалов, то 22 ноября во время повторного голосования он вообще может «пролететь»

Ожидаемо во второй тур мэрских выборов в Николаеве прошли действующий городской голова Александр Сенкевич (теперь представляет не "Самопомич", а "Пропозицию") и кандидат от самой рейтинговой в городе партии - ОПЗЖ - Владислав Чайка, который, как известно, является сыном когда-то очень популярного николаевского градоначальника, ныне покойного Владимира Чайки. Согласно последним подсчетам, за Сенкевича в первом туре проголосовали 39% избирателей, а за Чайку - 29%. Поддержанная президентом Владимиром Зеленским кандидат от "Слуги народа" Татьяна Домбровская - лишь третья.

Результат закономерный и достаточно прогнозируемый. Единственное, что могло произойти по-другому, это победа Сенкевича еще в первом туре. Но ничтожно низкая явка и игнорирование выборов со стороны молодежи позволили нетленном электорату "кому за 50" затянуть кандидата от ОПЗЖ во второй тур. Он, кстати, состоится 22 ноября.

Так будет этот второй тур для Сенкевича простым? Скорее всего, нет. Если мэр не сможет организовать свой электорат, который 25 октября предпочел съездить на пикник или пролежать в постели за просмотром сериалов, то Александр Федорович и вообще может "пролететь". Во-первых, в городе довольно ощутимое количество тех, кто будет голосовать "против Сенкевича". Неважно, какая фамилия у кандидата №2, лишь бы не Сенкевич. И это логично - антирейтинг и протестное голосование еще никто не отменял.

С другой стороны, важно, за кого будут голосовать избиратели проигравших кандидатов. Очевидно, что "Партия Шария", которая смогла преодолеть 5%-й рубеж, поддержит Чайку. Просто потому, что идеология совпадает. Избиратели "Евросолидарности" поддержат Сенкевича и точно не пойдут за Чайкой. А вот сторонники "Слуги народа" пойдут, скорее, за грибами в лес, чем на избирательные участки.

Кто вообще прошел в горсовет

Стоп, давайте лучше начнем с тех, кто не прошел, потому что здесь ситуация гораздо интереснее. Не смогли преодолеть порог в 5% партии "Николаевцы" и "За майбутне". Почему мы обращаем внимание именно на них? А потому, что их фиаско означает, что наконец-то состав Николаевского городского совета кардинально изменится. Одна лишь фамилия Дятлов чего стоит. Когда-то известный "оппозиционер" города и области, человек, который в 2014 году был председателем облсовета и записывал скандальное видео "приезжих головорезов", которые якобы били горожан за русский язык. Позже на выборах Дятлов возглавил "Оппоблок", едва не победил на мэрских выборах в 2015 году, получил большинство в горсовете и в течение пяти лет "валил" все проекты, которые были ему не выгодны. В 2020-м "ОБ" превратился в "Николаевцев", изменив цвет с синего на красный, и не изменив фамилий в списках. Как результат - 4,98% и 0 депутатов.

Другой яркий кандидат - лидер областной организации "За майбутне" Юрий Гранатуров. Он даже успел немного побыть мэром после смерти Владимира Чайки. В данном случае интересен даже не так Гранатуров, как список "За майбутне". Мы недавно писали, что именно к этой партии присоединились "сбитые летчики" - депутаты, которые сначала организовали городскую ОПЗЖ, а потом их оттуда выбросили. Они думали, что обманули судьбу, но где там! Не менее позорные 4,93% и 0 депутатов.

А прошли в горсовет ОПЗЖ (у них 17 мандатов), "Пропозиция" (14), "Слуга народа" (9), "Партия Шария" (5), "Европейская солидарность" (5) и "Наш край" (4 места ). Всего - 54 депутата. Особенность этих выборов не в процессе даже, а в результате, так как состав городского совета изменился на огромные 87%, почти полностью. И монобольшинства или даже подавляющего большинства нет и в помине ни у одной партии, поэтому для принятия решений лидерам придется постоянно договариваться.

Если Сенкевич, то с кем?

Самый очевидный вариант для Сенкевича и "Пропозиции" - договориться с "Евросолидарностью". Благо, у мэра с лидером "ЕС" Еленой Киселевой хоть и напряженные, но конструктивные отношения.

Также можно спрогнозировать ситуативную коалицию "Пропозиция" - "Слуга народа". И сколько бы Домбровская не заявляла, что во втором туре не будет поддерживать ни одного кандидата, в городе давно знают о ее дружеских отношениях с Сенкевичем. Как доказательство тому, Домбровская в начале года была в узком кругу лиц, которых пригласили на день рождения мэра. Это в период, когда о ней, как о кандидате, никто даже и не слышал.

Если Сенкевичу удастся найти подходы к этим фракциям, то у него будет минимальное большинство - 28 голосов. Однако с трудом верится в то, что такой союз будет существовать на протяжении всей новой каденции, и очень мало надежды на то, что все депутаты будут ходить на каждое заседание, поэтому часто придется договариваться и с ОПЗЖ. Однако для Сенкевича - это вообще не проблема, учитывая его пятилетний опыт работы без своих депутатов.

А если Чайка?

Мы уже знаем ответ на этот вопрос - "Партия Шария". Вместе с ними у ОПЗЖ будет 22 депутата. Коалиция ОПЗЖ с "ЕС" невозможна в любом случае. "Слуга народа"? Опять же, ситуативно это вполне возможно. Даже если мэром станет Сенкевич - тогда все будут пытаться вставлять ему палки в колеса.

А что дальше? Как видим, результаты разделились таким образом, что договариваться будут все. Влиятельными игроками, конечно, будут ОПЗЖ, "Пропозиция" и "Слуга народа". Но даже такие маленькие команды, как "Наш край", будут иметь влияние, ведь для принятия решений каждый голос будет многое значить.