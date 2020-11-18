Вслед за главой Николаевской ОГА Зеленский уволил руководителя СБУ области
Соответствующий указ уже опубликован на сайте президента
Соответствующий указ уже опубликован на сайте президента
Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления Службы безопасности в Николаевской области Виталия Герсака.
Соответствующий указ №505/2020 от 18 ноября опубликован на сайте главы государства, передает RegioNews.
Уволить Герсака Виталия Анатольевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области", - говорится в документе.
Напомним, 17 ноября Зеленский уволил Александра Стадника с должности председателя Николаевской областной государственной администрации. Временно исполняющим обязанности председателя ОГА назначили первого заместителя Георгия Решетилова.
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