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18 ноября 2020, 14:01 14

Вслед за главой Николаевской ОГА Зеленский уволил руководителя СБУ области

18 ноября 2020, 14:01 14
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Соответствующий указ уже опубликован на сайте президента
Соответствующий указ уже опубликован на сайте президента
Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления Службы безопасности в Николаевской области Виталия Герсака.

Соответствующий указ №505/2020 от 18 ноября опубликован на сайте главы государства, передает RegioNews.

Уволить Герсака Виталия Анатольевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области", - говорится в документе.

Напомним, 17 ноября Зеленский уволил Александра Стадника с должности председателя Николаевской областной государственной администрации. Временно исполняющим обязанности председателя ОГА назначили первого заместителя Георгия Решетилова.

Николаевская ОГА СБУ президент область указ
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