Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Кировоградский облсовет

Сильным вероятным союзником «Батькивщины» для формирования стабильного облсоветовского большинства имеет все шансы стать «Европейская солидарность». А добавить голосов этому тандему может «Пропозиция», которую здесь возглавляет переизбранный мэр Кропивницкого

Сильным вероятным союзником «Батькивщины» для формирования стабильного облсоветовского большинства имеет все шансы стать «Европейская солидарность». А добавить голосов этому тандему может «Пропозиция», которую здесь возглавляет переизбранный мэр Кропивницкого

RegioNews начинает новый цикл статей, в которых будет рассказывать о том, кто и как будет формировать коалицию в облсоветах, а кто там окажется в оппозиции. Первой нашей подопытной стала поствыборная ситуация на Кировоградщине.

На уровне Кировоградского областного совета избирательные перформансы можно было считать официально завершенными уже 7 ноября. В этот день Кировоградский областной теризбирком на своем заседании установил результаты выборов депутатов рады в едином многомандатном избирательном округе. В общем пятипроцентный избирательный барьер преодолели семь партий: "Батькивщина", "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "За майбутне", "Пропозиция" и Радикальная партия. В сравнение с 2015 годом доступ к мандатам на уровне области потеряли партии "Свобода", "Самопомич" и "Наш край". Не увидим в составе новой рады и "УКРОП", который, однако, заменил политпроект из той же оперы – "За майбутне".

Возможная коалиция

Традиционно большую поддержку избирателей на Кировоградщине получили представители "Батькивщины". В новом созыве от партии Юлии Тимошенко будет 15 депутатов из 64-х, то есть чуть менее четверти от всего состава совета. Сильным союзником для формирования стабильного большинства здесь может стать "Европейская солидарность", которая будет иметь в раде 9 своих депутатов. Между прочим, именно этот тандем хорошо зарекомендовал себя за прошедшие пять лет, проработав практически без конфликтов. Да и лидеры партийных списков – теперь уже экс-глава облсовета Александр Чорноиваненко и бывший заместитель председателя Кировоградской ОГА, а ныне директор департамента предоставления админуслуг Кропивницкого горсовета Сергей Коваленко - друг другу фигуры знакомые и готовые к диалогу. На этом во время предвыборной кампании неоднократно настаивали оба. Довольно странно было видеть в списках "Батькивщины" начальницу областного управления лесного и охотничьего хозяйства Наталью Ревенко, которая на этих выборах "мигрировала" от сторонников Петра Порошенко к адептам политической доктрины Тимошенко. Тем не менее один перебежчик вряд ли помешает тесному сотрудничеству давних партнеров на областном уровне.

Добавить голосов к этому тандему может и партия "Пропозиция", которую на Кировоградщине возглавляет один из соучредителей этого политпроекта, переизбранный на второй срок городской голова Кропивницкого Андрей Райкович. В областной совет "Пропозиция" завела 5 депутатов, при этом все пятеро являются представителями именно областного центра, а трое вообще являются непосредственными подчиненными Райковича. Речь идет о начальнике юридического управления горсовета Марине Смаглюк, начальнике управления коммунальной собственности Олеге Колюке и заместителе городского головы Александре Мосине. Несмотря на определенные разногласия с представителями "ЕС" и "Батькивщины" на городском уровне нынешнему мэру все же выгоднее создать коалицию со знакомыми партнерами, тем самым обеспечив положительные для города решения на уровне облсовета и сигнализировав таким образом о готовности сотрудничества на уровне города.

Впрочем, численность этого трио несколько недостаточна, чтобы обеспечить устойчивое большинство голосов в раде. Но коалицию вполне могут усилить и "ляшковцы", и "замайбутновцы". Несмотря на идеологические расхождения в декларируемых на общегосударственном уровне заявлениях местные реалии не позволят этим партиям, которые имеют по 5 своих представителей в Кировоградском облсовете, активно играть в оппозицию. Тем более что предыдущая пятилетка продемонстрировала прагматичный подход в вопросах голосований, по крайней мере, у "радикалов".

Кто рискует оказаться в оппозиции

Две партии, рискуют остаться за бортом теоретического коалиционного объединения - это президентская "Слуга народа" и прогнозируемо оппозиционная ОПЗЖ. Последней в здешнем облсовете вообще будет достаточно проблемно реализовать свой достаточно сильный актив из 11 мандатов. Ибо реноме кремлевской политсилы не позволит голосовать с ней в тандеме партиям условно с проевропейской направленностью. Хотя помочь в лоббировании выгодных партии вопросов может сильная фигура экс-заместителя главы ОГА Виктора Серпокрылова, который умеет работать и достигать поставленных задач при любой власти. Но реализовать свой потенциал переговорщика политику могут помешать однопартийцы из Александрии - теперь уже бывший городской голова Степан Цапюк и его подручная Людмила Давиденко, которые всегда отличались неуступчивостью в вопросах соблюдения "линии партии". Поэтому пойдет ли ОПЗЖ в жесткую оппозицию или попытается сыграть на популярных у населения идеях и лоббировать собственные интересы через договоренности с политическими оппонентами, покажет время.

Сложнее ситуация у "Слуги народа". Несмотря на второе по численности представительство в облсовете (14 голосов), рассчитывать на радостный прием от коллег-депутатов из других политсил президентской партии не стоит. Ведь на уровне Верховной Рады "слуги" особо не прислушиваются к нардепам из других фракций, когда нет насущной необходимости. А идеологическая борьба между "зелеными" и "порошенковцами" и вообще иногда переходит границы адекватности.

Конечно, стоит учитывать тот факт, что местный политикум не всегда в своих решениях опирается на мнение "центры". Да и все "слуги", которые попали в Кировоградский облсовет, на самом деле являются беспартийными. А умение сейчас "Зе-командора", а до этого "порошенковца" и "регионала" Игоря Волкова наладить диалог между оппонентами давно известно. Главный, однако, вопрос даже не в том, захотят ли депутаты от "Слуги народа" войти в коалицию. А в том, согласятся ли коалицианты на такое сотрудничество. Скорее всего, мы будем наблюдать условно самостоятельное плавание здешней политсилы Владимира Зеленского, которая будет поддерживать большинство в ключевых вопросах, получая в замен необходимые голоса для проектов решений собственного авторства.