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16 ноября 2020, 08:42 55

В ЦИК озвучили итоговую явку на втором туре выборов мэров

16 ноября 2020, 08:42 55
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Она оказалась на 8% меньше, чем в первом туре
Она оказалась на 8% меньше, чем в первом туре
Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия озвучила итоговую явку на выборах глав городов во втором туре голосования - она составила 24%.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ЦИК.

Явка на голосовании во втором туре составила на 8% меньше, чем была явка в этих же городах на выборах 25 октября, отмечают в Центризбиркоме.

Так, по городам явка составила:

  • Луцк - 25,96%
  • Краматорск - 23,14%
  • Украинка - 31,46%
  • Одесса - 25,14%
  • Сумы - 19,02%
  • Херсон - 20,89%
  • Камянец-Подольский - 34,29%

Результаты голосования на выборах депутатов местных советов и городских голов должны быть установлены территориальным избиркомом не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября 2020 включительно.

Напомним, 15 ноября прошел второй тур выборов мэра Луцка, Краматорска, Украинки, Одессы, Сум, Херсона и Каменца-Подольского.

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