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16 ноября 2020, 09:06 754

В Одессе начали расследование против членов местной ТИК

16 ноября 2020, 09:06 754
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Членов комиссии подозревают в уклонении от обязанностей
Членов комиссии подозревают в уклонении от обязанностей
Фото: из открытых источников
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Одесские правоохранители начали расследование по факту уклонения членов местной территориальной избирательной комиссии от исполнения своих обязанностей. 

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГУ Нацполиции Одесской области.

Отмечается, что заявление об этом написало доверенное лицо одного из кандидатов на должность городского головы. По его мнению, члены городской ТИК уклоняются от выполнения своих обязанностей, что делает невозможным ее дальнейшую работу.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 5 ст.157 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Полтаве зафиксировали провокации против кандидата в мэры от "Слуги народа".

полиция ТИК Одесса область выборы
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