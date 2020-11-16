Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Кіровоградську облраду

Сильним ймовірним союзником «Батьківщини» для формування стабільної облрадівської більшості має всі шанси стати «Європейська солідарність». А додати голосів цьому тандему може «Пропозиція», котру тут очолює переобраний мер Кропивницького

Сильним ймовірним союзником «Батьківщини» для формування стабільної облрадівської більшості має всі шанси стати «Європейська солідарність». А додати голосів цьому тандему може «Пропозиція», котру тут очолює переобраний мер Кропивницького

RegioNews розпочинає новий цикл статей, в яких буде розповідати про те, хто і як формуватиме коаліції в облрадах, а хто там опиниться в опозиції. Першою нашою піддослідною стала поствиборча ситуація на Кіровоградщині.

На рівні Кіровоградської обласної ради виборчі перформанси можна було вважати офіційно завершеними вже 7 листопада. У цей день Кіровоградський обласний тервиборчком на своєму засіданні встановив результати виборів депутатів ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Загалом п’ятивідсотковий виборчий бар’єр подолали сім партій: "Батьківщина", "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "За майбутнє", "Пропозиція" та Радикальна партія. У порівнянні з 2015 роком доступ до мандатів на рівні області втратили партії "Свобода", "Самопоміч" та "Наш край". Не побачимо у складі нової ради й "УКРОП", який, однак, замінив політпроєкт з тієї ж опери – "За майбутнє".

Можлива коаліція

Традиційно велику підтримку виборців на Кіровоградщині здобули представники "Батьківщини". У новому скликанні від партії Юлії Тимошенко буде 15 депутатів із 64-х, тобто трохи менше чверті від всього складу ради. Сильним союзником для формування стабільної більшості тут може стати "Європейська солідарність", яка матиме у раді 9 своїх депутатів. Між іншим, саме цей тандем добре себе зарекомендував за минулі п’ять років, пропрацювавши практично без конфліктів. Та й лідери партійних списків – тепер вже ексочільник облради Олександр Чорноіваненко і колишній заступник голови Кіровоградської ОДА, а нині директор департаменту надання адмінпослуг Кропивницької міськради Сергій Коваленко - один одному фігури знайомі та готові до діалогу. На цьому під час передвиборчої кампанії неодноразово наголошували обоє. Доволі дивно було бачити у списках "Батьківщини" начальницю обласного управління лісового та мисливського господарства Наталію Ревенко, яка на цих виборах "мігрувала" від прихильників Петра Порошенка до адептів політичної доктрини Тимошенко. Тим не менш, один перебіжчик навряд чи завадить тісній співпраці давніх партнерів на обласному рівні.

Додати голосів до цього тандему може й партія "Пропозиція", яку на Кіровоградщині очолює один із співзасновників цього політпроєкту, переобраний на другий термін міський голова Кропивницького Андрій Райкович. До обласної ради "Пропозиція" завела 5 депутатів, при цьому усі п’ятеро є представниками саме обласного центру, а троє взагалі є безпосередніми підлеглими Райковича. Мова йде про начальницю юридичного управління міськради Марину Смаглюк, начальника управління комунальної власності Олега Колюку та заступника міського голови Олександра Мосіна. Попри певні розбіжності з представниками "ЄС" та "Батьківщини" на міському рівні нинішньому меру все ж вигідніше створити коаліцію із знайомими партнерами, тим самим забезпечивши позитивні для міста рішення на рівні облради та сигналізувавши таким чином про готовність співпраці на рівні міста.

Втім, чисельність цього тріо дещо недостатня, аби забезпечити стійку більшість голосів у раді. Але коаліцію цілком можуть підсилити і "ляшківці", і "замайбутнівці". Попри ідеологічні розбіжності в декларованих на загальнодержавному рівні заявах місцеві реалії не дозволять цим партіям, що мають по 5 своїх представників у Кіровоградській облраді, активно гратись в опозицію. Тим паче, що попередня п’ятирічка продемонструвала прагматичний підхід в питаннях голосувань, принаймні, у "радикалів".

Хто ризикує опинитися в опозиції

Дві партії, що ризикують залишились за бортом теоретичного коаліційного об’єднання - це президентська "Слуга народу" та прогнозовано опозиційна ОПЗЖ. Останній в тутешній облраді взагалі буде доволі проблемно реалізувати свій досить сильний актив з 11 мандатів. Бо реноме кремлівської політсили не дозволить голосувати з нею в тандемі партіям з умовно проєвропейською спрямованістю. Хоча допомогти в лобіюванні вигідних партії питань може сильна фігура ексзаступника голови ОДА Віктора Серпокрилова, який вміє працювати та досягати поставлених задач за будь-якої влади. Але реалізувати свій потенціал потенційного перемовника політикові можуть завадити однопартійці з Олександрії - тепер вже колишній міський голова Степан Цапюк та його підручна Людмила Давиденко, які завжди вирізнялись непоступливістю у питаннях дотримання "лінії партії". Тож чи піде ОПЗЖ у жорстку опозицію або спробує зіграти на популярних у населення ідеях та лобіюватиме власні інтереси через домовленості з політичними опонентами, покаже час.

Складніша ситуація у "Слуги народу". Попри друге за чисельністю представництво в облраді (14 голосів), розраховувати на радісний прийом від колег-депутатів з інших політсил президентській партії не варто. Адже на рівні Верховної Ради "слуги" особливо не дослухаються до нардепів з інших фракції, коли немає нагальної потреби. А ідеологічна боротьба між "зеленими" і "порошенківцями" й узагалі переходить інколи межі адекватності.

Звісно, варто зважати на той факт, що місцевий політикум не завжди в своїх рішеннях опирається на думку "центру". Та й усі "слуги", які потрапили до Кіровоградської облради, є насправді безпартійними. А уміння нині "Зе-командора", а до цього "порошенківця" і "регіонала" Ігоря Волкова налагодити діалог між опонентами давно відоме. Головне, однак, питання навіть не в тому, чи захочуть депутати від "Слуги народу" увійти в коаліцію. А в тому, чи погодяться коаліціанти на таку співпрацю. Скоріш за все, ми спостерігатимемо умовно самостійне плавання тутешньої політсили Володимира Зеленського, яка підтримуватиме більшість у ключових питаннях, отримуючи в замін необхідні голоси для проєктів рішень власного авторства.