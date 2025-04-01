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01 апреля 2025, 18:10

Эксначальник Ровенского ТЦК, целовавшийся в кабинете с коллегами, работает в ТЦК на Закарпатье

01 апреля 2025, 18:10
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скриншот с видео
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Эксначальник Ровенского ТЦК и СП Александр Ярмошевич, целовавшийся в кабинете с коллегами, указал в декларации, что работает в Закарпатском областном ТЦК и СП. Там он уже заработал более 225 тысяч гривен

Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

"Согласно документу, в 2023 году Ярмошевич заработал в этом подразделении 226 292 грн. Несмотря на громкую историю и критику в соцсетях, должностное лицо продолжает работать в системе ТЦК — теперь на Закарпатье", — заявил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что главу Ровенского ТЦК Александра Ярмошевича отправили на фронт, и он получил новую должность в Ужгороде.

Как известно, Ярмошевич оказался в центре скандала после публикации в сети видео, как он на рабочем месте целуется с разными коллегами. Кадры получили посредством тайного видеонаблюдения.

Впоследствии чиновник написал рапорт на увольнение и "начал служить в одной из боевых частей на фронте".

Согласно открытой информации, Александр Ярмошевич женат, имеет ребенка.

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