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21 октября 2020, 09:29 6

"Слуги народа" поехали на Донбасс: будут общаться с военными и местными жителями

21 октября 2020, 09:29 6
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Нардепы массово публикуют фотографии о поездке в своих соцсетях
Нардепы массово публикуют фотографии о поездке в своих соцсетях
Фото: Facebook
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Утром 21 октября около 100 нардепов из фракции партии "Слуга народа" выехали с рабочей поездкой на Донбасс - она продлится два дня.

Как передает RegioNews, об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Мы не будем делать там заседание - это рабочая поездка депутатов. Участие в ней принимают около ста членов фракции. Когда приедем на место, разделимся на меньшие группы по 10-12 человек и этими группами поедем с конкретными бригадами на места их дислокации, где и будем ночевать. Группы с депутатами будут растянуты фактически по линии фронта. Думаю, что охватим и Донецкую, и Луганскую области. Пробудем на Донбассе два дня", - рассказала она.

По ее словам, во время поездки парламентарии планируют пообщаться как с военнослужащими, так и с гражданскими в тех населенных пунктах, возле которых дислоцируются бригады ВСУ. Результаты работы планируют обсудить на заседании фракции уже после возвращения в Киев.

Также Кравчук опубликовала фотографию с поезда, на ней шестеро "слуг народа" едут на Донбасс.

В то же время Кравчук объяснила, почему к этой поездке фракция подключилась не полным составом - этому помешало состояние здоровья некоторых депутатов и предвыборная работа.

Это добровольная поездка. Часть депутатов не поехали по состоянию здоровья - болеют или недавно переболели, или заняты на выборах, поскольку являются руководителями организаций, кураторами выборов", - пояснила она.

Напомним, ранее стали известны подробности поездки "слуг народа" на Донбасс.

Донбасс ООС поезд Слуга народа партия фракция
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