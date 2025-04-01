Россияне ударили из миномета по селу на Херсонщине: погиб мужчина
На прошлой неделе российские оккупанты обстреляли село Змиевка Бериславского района. Сегодня появились данные о гибели мирного жителя
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
В прошлый четверг, 27 марта, оккупанты атаковали Змиевку минометным огнем.
"Смертельные ранения получил 52-летний мужчина. Искренние соболезнования родным и близким убитого", - говорится в сообщении.
Напомним, количество погибших в результате российской атаки на Днепр вечером 28 марта возросло до пяти человек. Сегодня в больнице скончался 68-летний мужчина.
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