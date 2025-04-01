В Закарпатском ТЦК заявили, что полковник Ярмошевич у них не работает, но зарплату получал

фото: Ровенский ОМТЦК и СП

Скандальный эксначальник Ровенского ТЦК и СП Александр Ярмошевич не работает в Закарпатском ОТЦК и СП. Полковник, целовавшийся в служебном кабинете с женщинами-коллегами, служит в батальоне резерва

Об этом сообщил Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, сообщает RegioNews.

Отмечается, что Александр Ярмошевич только получал зарплату из-за обеспечения ТЦК, поскольку его воинская часть находилась в процессе формирования.

"Военная часть, в которой он проходил службу, в отчетный период находилась в процессе формирования и находилась на обеспечении Закарпатского ОТЦК и СП, которое осуществляло начисление денежного довольствия для всех ее военнослужащих. В то же время сам военнослужащий проходил службу именно в воинской части, а не в Закарпатском ОТЦК и СП или в его подчиненных подразделениях", — объяснили в ТЦК.

Также отмечается, что Ярмошевич "продолжает службу в одном из батальонов резерва с последующим назначением на должность".

Напомним, ранее сообщалось, что эксначальник Ровенского ТЦК и СП Александр Ярмошевич указал в декларации, что работает в Закарпатском областном ТЦК и СП.